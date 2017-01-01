Жизнь после кризиса На рынке труда закончился период сокращений, но сильного роста зарплат не ожидается

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На 2019 год почти 23% работодателей России запланировали сокращение части персонала, в то время как о расширении штата думают только 18%. Такие результаты своего исследования опубликовал портал Работа.ру. Перми эти тенденции, по словам экспертов, не коснутся. Сокращения возможны только в отдельных отраслях, и связаны они будут с автоматизацией или уменьшением госзаказа. В непростых экономических условиях соискатели также ведут себя осторожно и тщательно подходят к выбору работы.

Среди молодёжи рабочие профессии пользуются всё меньшей популярностью, и найти одновременно 20–100 человек, необходимых для реализации проекта, сложно.

В целом ситуацию на пермском рынке труда эксперты оценивают как стабильную. «Мы наблюдаем одновременный рост и спроса, и предложения. В период кризиса люди ведут себя иначе: стараются не рисковать, боясь потерять уже имеющуюся работу, при этом количество вакансий сокращается, а количество безработных растёт. Сейчас же этого не наблюдается», — отмечает Татьяна Алфёрова, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ПГНИУ. Она ссылается на данные HeadHunter: согласно им, за прошлый год прирост вакансий составил 18%, прирост резюме — 19%. Это говорит о сбалансированности спроса и предложения на рынке труда.

В Перми на одну опубликованную на портале HeadHunter вакансию претендуют шесть человек. По мнению Татьяны Алфёровой, это свидетельствует об умеренном уровне конкуренции в пользу работодателя.

Тем не менее в ряде отраслей сокращения всё-таки происходят. Ирина Нурсубина, персональный рекрутер, отмечает, что в Пермском крае эта тенденция касается производственных предприятий, строительных компаний, банковской и страховой отраслей. «Сокращения вероятны в тех компаниях, куда больше всего начинает проникать система автоматизации. Под ударом могут оказаться отдельные специалисты сферы бухгалтерии, помощники руководителей и офис-менеджеры, кассиры, водители», — считает Марина Петряева, HR-партнёр кадрового агентства Detkin & Co. Отдельно нужно сказать о снижении спроса на топ-менеджеров, говорит Ирина Нурсубина.

Впрочем, по оценкам Ольги Поповой, руководителя группы консультантов по подбору персонала компании ANCOR Industry, значительных сокращений сейчас нет. «За большей частью заявлений о высвобождении работников стоит лишь реорганизация производств, а не реальное увольнение сотрудников. На отдельных предприятиях сокращения могут быть связаны со снижением объёмов госзаказа, окончанием проектов и сезонностью бизнеса», — отмечает она. Скорее, можно говорить о стабилизации количества сотрудников и отсутствии массового набора.

Трудности поиска

Рост числа вакансий происходит в сельскохозяйственной и добывающей отраслях. «Как показывает наша практика, представители инженерного состава, технические специалисты, даже не находясь в активном поиске работы, имеют одно или даже несколько предложений о работе в конкурирующих компаниях. Это связано с дефицитом квалифицированных кадров, — рассказывает Ольга Попова. — В сельском хозяйстве наиболее востребованы технологи, инженеры, агрономы, ветеринарные врачи, специалисты в области мясопереработки и переработки молока, специалисты в области продаж».

Также на протяжении последних двух лет стабильный спрос на квалифицированный персонал демонстрируют добывающие компании. По мнению Ольги Поповой, в 2019 году этот тренд, безусловно, сохранится, так как предпосылок для сокращения дефицита кадров нет. При этом в компаниях высок внутренний запрос на улучшение качества персонала.

Наиболее востребованы специалисты в сфере информационных технологий — программисты, разработчики и так далее, считает Александра Подрезова, руководитель направления по подбору персонала ООО КГ «Аналитик-Центр». «Компании заинтересованы в автоматизации бизнес-процессов, оптимизации работы подразделений, программных продуктов в разных направлениях. Продолжает сохраняться потребность во врачах, стоматологах и медсёстрах. Востребованы специалисты SEO-продвижения, маркетологи и PR-специалисты. Это связано с продолжением активного развития социальных сетей, развитием новых каналов продвижения и желанием работодателей качественно позиционировать бренд компании и их продукт в СМИ», — говорит эксперт.

Марина Петряева отмечает прирост потребности в менеджерах отдела продаж, маркетологах, узкоспециализированных инженерах и других специалистах с уникальными компетенциями.

По словам Александры Подрезовой, работодатели всё больше сталкиваются с трудностями в поиске специалистов рабочих профессий — сварщиков, монтажников, каменщиков и т. д. Дело в том, что среди представителей молодого поколения эти профессии пользуются всё меньшей популярностью, и найти одновременно 20—100 человек, необходимых для реализации проекта, в короткие сроки сложно.

В поисках эмпатии

Несмотря на достаточное количество трудовых ресурсов на рынке, работодателю и соискателю не всегда легко найти друг друга, причём «помехи» возможны с обеих сторон, отмечает Марина Петряева. «Мы всё чаще замечаем, что, формируя вакансию, работодатель сам не до конца понимает, какой работник ему нужен. Важнее ли для него отличные коммуникативные навыки, а программе 1С и продукту он сможет сам научить, или наоборот. С другой стороны, соискатели, которые считают, что они могут быть отличными товароведами и продажниками, водителями и предпринимателями в 20 лет, искренне не понимают всех подводных камней», — говорит она.

Впрочем, один из вызовов современного рынка труда — увеличение требований к соискателям. Эту тенденцию отмечают практически все сотрудники служб персонала, свидетельствует Татьяна Алфёрова. Процесс отбора стал более длительным и тщательным. Нанимателям нужны самые эффективные сотрудники, способные решать проблемы «здесь и сейчас». Кроме того, обязательной характеристикой востребованного работника становится постоянное самообразование и профессиональное развитие. В противном случае есть риск стать неинтересным работодателю, уверена Марина Петряева.

Эксперты заявляют об увеличении внимания к soft skills соискателя. Если несколько лет назад стандартно упоминались такие качества, как способность к обучению, коммуникабельность, умение работать в команде и так далее, то сегодня из личных качеств потенциального работника больше всего ценятся эмоциональная стабильность, личная ответственность за результаты труда и оптимизм, рассказывает Татьяна Алфёрова. От работника не ждут карьерных амбиций, а ждут лояльности и эмпатии. Чем выше должность, тем большее значение приобретают soft skills кандидата, добавляет Ольга Попова.

С этой оценкой согласны и другие эксперты. Эмоциональный интеллект и межличностные навыки коммуникации важны при решении каждодневных задач и в команде, продолжает Марина Петряева. Популярным требованием к соискателям также является высокая адаптивность, а именно умение решать несколько задач одновременно, гибко реагировать на быстро меняющиеся условия рынка и т. д.

Изменение требований к кандидатам диктует не только кризис, но и технический прогресс, высокая скорость изменений, трансформация некоторых профессий и появление новых, считает Светлана Горячева-Фадеева, руководитель направления по развитию ООО КГ «Аналитик-Центр». В такой ситуации гибкие навыки, которые позволяют быть успешным вне зависимости от специфики деятельности, ценятся особенно высоко. В большей степени soft skills уделяется внимание в компаниях с собственными корпоративными университетами, развитой системой обучения и развития, говорит эксперт.

Здоровая мобильность

Эксперты отмечают увеличение активности соискателей на рынке труда. Средняя «продолжительность жизни» сотрудника в одной компании сейчас составляет 1 год 5 месяцев. «Мы видим также тенденцию смены работы и в период испытательного срока», — говорит Марина Петряева. По её словам, причиной ухода или увольнения сотрудника служит фактическое неисполнение изначальных договорённостей как со стороны работодателя, так и со стороны работника.

Мобильность трудовых ресурсов Татьяна Алфёрова оценивает как хороший знак. «В этом случае рост количества обращений в службу занятости и к рекрутерам не говорит о негативных тенденциях, например о массовом сокращении штатов. Напротив, он свидетельствует о том, что люди ищут новые возможности для реализации и видят перспективы для этого», — уверена Алфёрова.

В то же время, говорит Ирина Нурсубина, соискатели стали тщательнее выбирать новое место работы: они не спешат уходить «в никуда», собирают отзывы о работодателе. Всё чаще высказываются пожелания о гибком графике. Многие стремятся найти дополнительную работу.

Склонность к смене места работы в большей степени зависит от типа сотрудника и от того, к какому поколению он принадлежит, полагает Светлана Горячева-Фадеева. Например, представители поколения X, как правило, не готовы к частой смене работы, чего не скажешь о представителях поколений Y и Z. При этом мотивами могут быть стремление больше зарабатывать, желание найти работу с возможностью само­реализации, желание сменить сферу, сложности в коллективе или во взаимоотношениях с руководителем, переезд в более привлекательный регион, вынужденная необходимость из-за сокращения/ликвидации компании и т. д.

Без оптимизма

Рынок труда является отражением общих экономических, политических, социальных и других процессов, и тенденция сдержанного роста сохранится в будущем, считает Татьяна Алфёрова. «Массовые сокращения возникнут лишь при значительном ухудшении экономической ситуации или массовом внедрении автоматических технологий, чего в ближайшее время не прогнозируется», — говорит эксперт.

По мнению Светланы Горячевой-Фадеевой, действующую экономическую ситуацию в стране скорее можно назвать не кризисом, а новой реальностью, поскольку существенных предпосылок, позволяющих предполагать, что вскоре ситуация заметно изменится в лучшую сторону, нет.

Что касается роста зарплат, то 2019 год не будет сильно отличаться в динамике роста заработных плат от 2018 года, и массовых индексаций ждать не приходится. «В 2018 году росли зарплаты в сфере IT и в агропромышленном комплексе, и в 2019 году эта тенденция продолжится. Что касается рынка труда в целом, то мы не прогнозируем массовую индексацию зарплат во всех отраслях. Скорее, можно говорить о точечных повышениях конкретным сотрудникам за значительные достижения в работе», — говорит Ольга Попова. По её словам, ежегодные индексации зарплат (5—10%) всех сотрудников практикуются в банковской сфере и логистике.

В целом ситуация на рынке труда всё равно будет стремиться к равновесию за счёт появления стартапов, развития фриланса, индивидуального предпринимательства и т. д. При этом актуальность сферы IТ и продаж товаров повседневного спроса останется на высоком уровне, спрос в этих областях продолжит расти.