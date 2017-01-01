Симон Кордонский: Основа стабильности России — грызня всех со всеми за ресурсы
Заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ — о том, как устроено российское общество и что для нас означает коррупция
На прошлой неделе в пермском НИУ ВШЭ с циклом лекций «Социальная структура современной России» выступил известный социолог, профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ, бывший руководитель экспертного управления президента РФ Симон Кордонский. Его главный тезис: Россия — сословное государство. Современные сословия — искусственно созданные государством категории людей с выделенным статусом, которые ведут борьбу за ресурсы в том объёме, в котором государство им позволяет это делать. Но если ты начинаешь жить не по понятиям, это плохо для тебя закончится. «Новый компаньон» публикует главные цитаты эксперта.
История вопроса
«В имперской России была сословная система: дворяне, военные, крестьяне, мещане, казаки, служители религиозного культа и так далее. Все сословия были созданы государством со времён Петра I. Имперская структура начала размываться с конкретной даты — отмены крепостного права в 1861 году. Задачей той реформы было не освобождение крестьян, а освобождение помещиков от заботы о крестьянах. С этого времени начали появляться разночинцы — слой, представителей которого непонятно к кому можно было отнести. Именно разночинцы фактически и совершили все революции и обеспечили переход России к советской системе».
«После падения империи была создана новая социальная структура, состоящая из трёх групп-классов: рабочие, крестьяне, служащие. Фактически она сформировалась только в 1936 году при Сталине. До этого, начиная с революции, происходило физическое уничтожение имперской структуры. Уничтожались целые сословия, которым не могло быть места в той реальности для построения нового общества».
«С 1920 по 1936 год все идеологически неподходящие к коммунистическому обществу представители старых сословий назывались «лишенцами». Они были лишены прав. Вот их и уничтожали 16 лет».
«Понятие классовой структуры сложилось в США. Американские социологи придумали её, описывая время Великой депрессии. Были названы высший, средний и низший классы. Эта формула перекочевала в другие государства. По-этому популярный у нас термин «средний класс» относится именно к Америке конца 1920-х годов. Классы определялись по степени доступа к ресурсам и благам».
«Социальная структура Советского Союза была устойчивой, но начала размываться с конца 1980-х годов».
«Советский Союз тоже имел сословную структуру, несмотря на то что официально общество делилось на классы, потому что эти классы также были созданы сверху».
Россия как социалистическо-корпоративная структура
«Россия после 1991 года — сословное государство. В отличие от классов (группы, которые возникают в условиях рыночной экономики «естественным путём» и определяются по степени доступа к ресурсам и благам), сословия — это группы, созданные «сверху» государством. Они по-прежнему отличаются доступом к ресурсам и благам».
«В России доминирует социалистический подход с элементами корпоративизма. Социализм у нас в основном на местном уровне. А на уровне государства — корпоративизм».
«Для социализма характерно сословное общество, где привилегии и статус получают наиболее важные для этого вида сословия. В корпоративной структуре главенствует принцип распределения «по понятиям», то есть не по писаным правилам, а по сложившемуся положению вещей. Блага распределяются по профессиональным организованным сообществам».
«Классический пример корпоративного общества в истории — Италия времён Муссолини. В 1920-х годах корпоративизм был весьма популярен в философии. Например, один из самых цитируемых нашим современным руководством философов является Иван Ильин, который был приверженцем как раз корпоративистского подхода».
«Система сегодня удерживается благодаря механизму «откатов»: за получение доли ренты (ресурсов) приходится платить, а размер «отката» определяется положением в сословной иерархии».
«Основной принцип российской сословной системы — извлечение ренты из часто придуманной угрозы. Как правило, внешней. Например, сейчас озвучивается угроза стабильности государства в связи с действиями стран Запада. Общество, по логике государства, должно консолидироваться, чтобы противостоять этой угрозе. Вырабатываются ресурсы, чтобы противостоять угрозе. Эти ресурсы идут определённым сословиям».
«Придумывание угроз как формы сбора ренты — не только российская реальность. Вспомните угрозу птичьего гриппа, на которой очень хорошо заработала одна фармакологическая компания, сбыв свои лекарства. В начале 2000-х годов были популярны озоновые дыры — о них говорили из каждого телевизора. И где они теперь? Исчезли? Эту угрозу придумала компания по производству холодильников, которая объ-
явила, что фреон — газ, который используется при их производстве, — вреден».
«Задача идеального политика сегодня — грамотно придумать угрозу, чтобы на неё выделили деньги. А задача, например, губернатора — обеспечить социальную стабильность, то есть справедливое распределение ресурсов среди сословий».
«Современная сословная структура сложилась после 2003 года, когда появился закон «О системе государственной службы». Он вводит три государственных служилых сословия: гражданские служащие, дипломаты, военнослужащие. Потом был детализирован десяток подвидов, включая правоохранителей. Эти сословия существуют по закону. Это люди, которые не работают, а служат и взамен получают сословные привилегии».
«Уклон в социалистическую структуру общества наблюдается не только в России. Он существует во многих западных странах, в том числе в США. Благодаря демократической партии некоторые группы населения стали получать большие привилегии. За примерами далеко ходить не надо — достаточно посмотреть, чьи права сегодня больше защищают».
Власть, народ, священники и маргиналы
«Россия не является капиталистическим государством с рыночной экономикой, это ресурсное государство, то есть дорыночное. Отсюда и нерыночная социальная структура».
«Всё население можно разделить на группы: власть (те, кто работает во власти на всех уровнях), народ (бюджетники, работающие по найму, пенсионеры, инвалиды, безработные, в общем, все, кто получает зарплату, пенсию или какое-либо пособие), активное население (лица свободных профессий, например музыканты, а также фрилансеры, священнослужители, предприниматели или «отходники» (те, кто зарабатывает не по прямой профессии, например врач поликлиники, который ведёт частную практику) и маргиналы (служащие по призыву, осуждённые, алкоголики, бомжи)».
«В социальной структуре России сложно назвать точное количество сословий. Проще назвать категории населения. Это «иностранцы» (те, кто учились за границей и хотят, чтобы всё было так, как у них), «системные либералы» (встроены в государство, но Запад для них также является ориентиром), «чиновники» (обеспечивают стабильность структуры, придумывают угрозы, чтобы консолидировать общество), «системные феодалы» (это, как правило, люди в погонах, охранители) и «промысловики» (те, кто занимается поиском благ и доступа к ресурсам, чтобы выжить, то есть врачи, учителя и рабочие)».
«В России к властным сословиям относится примерно 7,7 млн человек, к народу — 99 млн человек, к активному населению — 22,7 млн человек, к маргиналам — 20 млн человек».
«Базовыми отношениями, связывающими современные российские сословия в социальную структуру, являются взаимное обслуживание и обеспечение, за которые представители сословий получают свои доходы: жалованье, зарплаты, премии, пенсии, пособия и так далее».
«Сочетание типа дохода (зарплата, жалованье, пенсия) с его источником (госучреждение, рынок, бюджетная организация и так далее) является основным стратификационным признаком. Это определяет социальный статус человека».
«Каждое сословие смотрит на мир совершенно иначе, чем другое сословие. Например, для «иностранцев» общая территория России (без городов, заводов и так далее) — это тундра, тайга, болота. Для «чиновников» — это транспортные магистрали. Для народа — это места промыслов. Для маргиналов — это способ физического выживания».
«Для сословной структуры характерно разное законодательство. В царской России законы были разными для крестьян и дворян, в советское время — для партийцев и непартийцев. Сейчас этот подход сглажен, но всё равно суды не выносят одинаковые решения для маргинала, укравшего банку огурцов, и для чиновника, укравшего миллионы. И в рамках понятийной системы это всё справедливо».
«Вопли про несправедливость происходят из-за непонимания реальности — напомню, у нас понятийное, а не римское право».
«Громкие аресты чиновников — исключение, а не правило. У нас это происходит, как правило, из-за того, что кто-то кому-то недодал или не тому дал. Поступил не по понятиям».
«Сословия в России не иерархизированы. Зачастую непонятно, какое из них главнее».
«Иерархия складывается естественным путём посредством передачи части ресурсов (сословной ренты, которую иногда называют «коррупцией»).
«Основа стабильности России — грызня всех со всеми за ресурсы».
«В России нет граждан. Граждане присущи только демократическому обществу. У нас — подданные».