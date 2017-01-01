Временный проверенный
Яков Лузянин со второй попытки сохранил должность главы Осинского района
На прошлой неделе, 31 января, депутаты Земского собрания Осинского района единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя Якова Лузянина в качестве главы муниципалитета. Напомним, конкурс был объявлен повторно, и на участие в первом конкурсе Лузянин заявляться не стал. По мнению источников, его задачей станет завершение процесса объединения в территории, и шансы, что он сохранит пост в ходе нового конкурса осенью 2019 года, крайне малы. Впрочем, всё будет зависеть от результатов выборов.
Всего на участие в конкурсе заявились четыре претендента. Помимо Лузянина заявку направил его заместитель по экономическому и территориальному развитию Андрей Фотин, а также депутат Осинской городской думы Максим Рожков (ЛДПР) и бывший директор МУП «Водоканал-Оса» и экс-мэр Осы, депутат Осинской гордумы Михаил Алатырев. Алатырев заявился в последний момент. Во второй тур по решению конкурсной комиссии вышли Лузянин и Фотин. Алатырев, кстати, считается близким к местному бизнесмену Анатолию Яскину. Именно Яскин якобы стопорил объединительный процесс в 2018 году. Однако после выборов в городскую думу, где ему не удалось взять большинство мест, слияние всё же было запущено.
Объединение, как и конкурс по отбору главы, в Осе стартовало со второй попытки. Предыдущий конкурс был отменён, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично — только первая страница документа. Нарушение не критичное (якобы осинские власти часто публиковали только первые страницы своих решений в целях экономии), но на этот раз стороны решили перестраховаться, объявив конкурс повторно. Именно этот глава будет подписывать все документы по объединению, и если возникнут вопросы о его легитимности, весь объединительный процесс может быть поставлен под сомнение.
Первый конкурс объявили в октябре, и Лузянин не стал выдвигать свою кандидатуру. Он пояснил тогда «Новому компаньону», что выполнил все наказы и теперь намерен провести время с семьёй. Фаворитом считался предприниматель, депутат Земского собрания района Олег Катаев. Однако, по данным «Нового компаньона», его фигура не нашла должной поддержки среди местных элит и депутатского корпуса, и поэтому он не стал подавать документы на участие во втором конкурсе.
Яков Лузянин перемену своей позиции объясняет «необходимостью завершить намеченные проекты и обеспечить переходный период во время преобразования Осы и Осинского района в единый муниципалитет». В прошлом году в Осе прошли публичные слушания, в Законодательное собрание внесён закон о создании Осинского городского округа. Предполагается, что он будет рассмотрен в марте.
Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что «возвращение» Лузянина произошло благодаря позиции края. «Край делает ставку на человека, которого знает. На переходный период, связанный с объединением, нужен проверенный человек, — говорит Борисенко. — Но это временное назначение, только до конца года. Решение по новому главе объединённой территории будет приниматься по результатам выборов и исходя из расстановки сил в гордуме».
Политтехнолог Сергей Иванов полагает, что шансы Лузянина сохранить должность после объединения минимальны. Несмотря на единогласную поддержку в ходе второго этапа конкурса, ему так и не удалось сформировать большинство в земском собрании. По словам политтехнолога, фактически Лузянину помог «своими людьми» Михаил Алатырев. Взамен на трудоустройство близких к нему сотрудников городской администрации в структуры района. «Яков сейчас раздаёт пряники (должности), но, думаю, в конечном счёте его поглотят», — заключает Иванов. Полгода назад Лузянин соглашался на должность директора аграрного техникума, и с высокой долей вероятности после объединения он вернётся к этой мысли.
За места в гордуме объединённого муниципалитета будут бороться четыре группы: экс-главы района Сергея Романова, предприниматели во главе с младшим братом Анатолия Яскина Александром (Анатолий якобы перебрался за границу), Михаила Алатырева и собственно Якова Лузянина. Исход кампании будет зависеть от того, «кто с кем объединится»