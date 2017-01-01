«Священный Грааль» криптовалют В Перми прошла девятая международная конференция по финансовым рынкам Perm Winter School

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«Зимняя школа» по традиции собрала российских и зарубежных представителей IТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов профильных специальностей. Участники обсуждали крипторынки и цифровую демократию, управление сложными финансовыми системами, особенности децентрализованных и централизованных финансовых рынков.

Артём Дуванов

На фоне обвала рынка криптовалют, который случился в 2018 году, по мнению организаторов «Зимней школы», логично провести анализ уже существующих и зарождающихся блокчейн-проектов: «Когда нет хайпа, самое время переосмысливать и создавать».

На этот раз выступления участников прошли в формате импровизированного баттла, в котором на одной стороне были представители традиционных финансовых рынков, а на другой — непосредственные участники формирующегося крипторынка.

Так, профессор Российской экономической школы Анна Обижаева сделала экскурс в историю биржевой торговли — от зарождения Нью-Йоркской и Чикагской бирж до сегодняшней NASDAQ, которая представляет собой, по её словам, «сердце современной экономики».

Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов говорил о самоуправлении в сложных финансовых системах. Артём Дуванов, директор по инновациям Национального расчётного депозитария Московской биржи, поделился идеей создания революционного цифрового депозитария для финансовых активов. Стюарт Кинг, сооснователь Babel Cover, представил концепцию цифрового будущего рынка страхования.

Сергей Ивлиев

Все выступления так или иначе были нанизаны на основную тему — децентрализации, которая стала особо актуальной после появления технологии распределённых систем. Децентрализация оказывает влияние не только на дальнейшее развитие технических систем, но и на взаимоотношения людей, экономических субъектов.

Представитель традиционного финансового бизнеса Артём Дуванов пояснил, почему тема криптовалют вызывает такой интерес у всех без исключения. Криптовалютный рынок с точки зрения традиционных финансов практически ничего из себя не представляет: очень небольшой объём, маленькая капитализация, мизерное количество игроков и непонятное место в экономической системе. Зачем, казалось бы, им заниматься?

Артём Дуванов, директор по инновациям Национального расчётного депозитария Московской биржи:

— На самом деле мы не знаем, чем закончится развитие криптовалютной истории и децентрализованных систем в целом. Мы только предполагаем, как будет развиваться тренд.

Криптовалютная биржа Binance (штаб-квартира в Гонконге) в 2018 году заработала денег больше, чем Deutsche Bank. Этот факт поразил всех, и на него нельзя не обращать внимания. Люди стали смотреть, а что, собственно, происходит, почему? Как организация, созданная пару лет назад, смогла столько заработать?

Когда стали искать ответ на этот вопрос, оказалось, что причина в другой бизнес-модели, в отсутствии посредников (биржа практически ни с кем не делится).

Вторая группа факторов, породивших этот феномен, связана с большим проникновением криптовалют. Очень большое количество людей оказалось вовлечено в эти процессы. В их мобильных телефонах находятся криптовалютные кошельки. Мы знаем, что в современном мире есть большое комьюнити, которое исчисляется десятками и сотнями миллионов людей, а это очень сильно привлекает как ресурс для зарабатывания денег.

Третий фактор — технологии, которые лежат в основе криптовалют. Можно много рассуждать теоретически о том, хороши ли децентрализованные системы, даже безотносительно к криптовалютам. Но факты показывают, что инвестиционные расходы на распределённые системы растут по экспоненте. Есть прогнозы, что к 2023 году их объём достигнет $10 млрд. Это большие цифры, уже сравнимые с затратами на традиционные технологии. Индустрия развивается, туда вошли серьёзные игроки (IBM, Microsoft и другие). И есть уже продакшен-системы на блокчейне. Они работают пока не в финансах, потому что там сложнее — мешает регулирование. Но индустрия будет развиваться, автоматизации в децентрализованных системах будет много.

Последний факт возвращает нас к криптовалютам, потому что для децентрализованных систем нужны средства расчётов, основанные на децентрализованной технологии. Это могут быть криптовалюты, стейблкоины, они очевидно нужны в силу эффективности. Хотя полной гарантии, что криптовалюты и децентрализация выживут, нет.

Эксперт подчеркнул, что криптовалютный рынок с точки зрения традиционных финансов выглядит в значительной степени как детская песочница, хотя и интересен с точки зрения больших денег. Но, с другой стороны, там нет инфраструктуры и достаточно высокие риски. Есть цифры, что за всё время существования «крипты» было потеряно (украдено) более 10% всех биткоинов. При такой степени безопасности инвестиционные деньги на рынок привлечь сложно.

Ещё одна проблема — отсутствие регулирования. «В криптосообществе существует мнение, что регулирование не нужно. Но как раз это и убивает весь рынок, потому что отсутствие регулирования не позволяет заходить туда достаточно серьёзным игрокам, и рынок остаётся «песочницей», — полагает Дуванов. Но вывод делает вполне оптимистичный: криптовалюты будут развиваться, быть может, и не в таком виде, в каком существуют сегодня.

Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, организатор Perm Winter School Сергей Ивлиев самой большой новацией биткоина считает не технологию, а инновационную систему управления без лидера. Это сложный механизм консенсуса, необходимого для внесения изменений, когда нет единого руководства и никто не может заставить других голосовать определённым образом. По словам Ивлиева, софт блокчейн-консенсуса несложно скопировать, но невозможно скопировать ту ценность блокчейна, которая определяется его распространением и социальной масштабируемостью.

Экономисты давно выступают за конкуренцию на рынке денег, за то, чтобы отобрать монополию у государства, сделать так, чтобы деньги выпускались разными эмитентами, и таким образом достичь стабильности валют. Когда возник проект криптовалют, участники рынка увидели в этом воплощение идеи получить стоимость, не зависящую от государства, на которую оно не может повлиять или которую не может запретить. «Сегодня все пытаются найти «священный Грааль» «крипты». Уже появилось три класса алгоритмически стабильных коинов (стейблкоинов), которые пытаются совместить стабильность доллара и прямое владение активами. Проекты множатся, и это привлекает к рынку всё больше внимания», — отмечают организаторы «Зимней школы».