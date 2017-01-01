За выдающиеся дела Началось выдвижение кандидатур на Строгановскую премию

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Строгановская премия — наиболее престижная общественная награда в Пермском крае. Её присуждают пермякам, которые выдающимися делами и достижениями прославляют Пермский край и его жителей. Приём заявок открылся 1 февраля и продлится до 22 апреля.

Фото: Константин Долгановский

В этом году решили не вносить никаких новаций в список номинаций. По-прежнему будет пять номинаций за заслуги прошлого года: «За выдающиеся достижения в общественной деятельности», «За выдающиеся достижения в экономике и управлении», «За выдающиеся достижения в науке и технике», «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» и «За выдающиеся достижения в спорте». Сохранится и номинация «За честь и достоинство», которая присуждается по совокупности заслуг кандидата с учётом их значимости для Пермского края и его жителей. Останется и учреждённый год назад специальный приз «Народное признание», который вручается по итогам интернет-голосования. В прошлом году его получила пермский координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова — за неё отдали голоса больше 1,5 тыс. пермяков.

Каждый лауреат премии получит 250 тыс. руб., диплом, серебряный нагрудный знак и статуэтку Аники Строганова.

Фото: Олег Воробьёв

Процедура номинирования, как всегда, предельно демократична: номинатором может стать любой. Форму для подачи заявки можно найти на главной странице сайта Пермского землячества: пермскоеземлячество.рф. Обязательно нужно указать фамилию, имя и отчество номинанта, прикрепить его фотографию, обозначить место работы или вид деятельности, а также указать звания, награды и конкретные достижения в выбранной области. От человека, заполнившего заявку, также нужны адрес, телефон и электронная почта, чтобы организаторы могли уточнить данные о номинанте и дополнить информацию. Заявки без данных отправителя рассматриваться не будут, так как самовыдвижение запрещено.

«Мы испытываем трудности, получая заявку, в которой недостаточно сведений о кандидате. Всегда очень сложно выбрать из сотни кандидатов всего шесть. Идут серьёзные дебаты. Чтобы не ошибиться и выбрать кандидата, который действительно этого достоин, нам не раз приходилось брать тайм-аут и дополнительно запрашивать информацию об этом человеке у пермских организаций и федеральных структур», — отметил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя правления Пермского землячества Игорь Шубин.

Член правления Пермского землячества и координатор номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» Никита Юрков попросил жителей края предлагать для этой номинации более разнообразные кандидатуры. Он пояснил, что в её названии есть не только слово «экономика», но и слово «управление». Это значит, что победить в номинации может не только директор крупного предприятия, но и успешный руководитель любого учреждения. Например, глава района, который добился каких-то результатов или создал на своей территории привлекательный инвестиционный климат; руководитель научного или медицинского учреждения, который как управленец добился выдающихся результатов без каких-либо льгот и «тепличного климата».

«Существует стереотип: так как Пермь — индустриальный город, многие считают, что лауреатом должен стать руководитель большого машиностроительного предприятия или нефтяник... Но я думаю, что другие отрасли тоже имеют право представить своего номинанта: это и лёгкая промышленность, и лесная, туризм, транспорт, малый и средний бизнес. Достижения предпринимателя, который в сложных экономических условиях с нуля создал успешное малое предприятие, не менее важны, чем достижения руководителя, который пришёл на готовое крупное предприятие и поддерживал на хорошем уровне его работу», — считает Никита Юрков.

Торжественная церемония вручения Строгановской премии состоится в Москве, скорее всего, в Колонном зале Дома Союзов, по традиции в конце мая — середине июня. Точная дата станет известна позже.