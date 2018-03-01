Чем занимались активисты ОНФ в 2018 году

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После состоявшегося на днях обновления регионального штаба ОНФ в Пермском крае и избрания новых его сопредседателей президентское движение продолжает активную деятельность в регионе. Но и в прошлом году мы не стояли на месте. Вот основные достижения и конкретные результаты того, что нам уже удалось сделать.

Экология

1. Одно из самых значимых достижений — принятие решения о формировании «Зеленого щита» вокруг Перми. В ноябре краевой парламент принял постановление о создании лесопаркового пояса, поддержав инициативу ОНФ.

2. В рамках проекта «Генеральная уборка» на территории Пермского края было выявлено 419 несанкционированных свалок, 131 из них ликвидирована.

3. После обращения активистов ОНФ о загрязнении особо охраняемой природной территории «Липовая гора» в Перми было возбуждено уголовное дело.

4. В мае активисты ОНФ провели вместе со школьниками Кировского района Перми массовый субботник «Бегоберег» в формате плоггинга, очистив от мусора набережную Камы.

5. В зоне охраны объекта культурного наследия в Перми, известной жителям как «Тихий Компрос», были восстановлены зеленые насаждения (ранее аллея лип здесь была вырублена).

6. В Осе активисты восстановили сквер. Долгие годы Комсомольская площадь в этом городе была заброшена, на её месте образовался пустырь, а сквер превратился в несанкционированную свалку. Активисты ОНФ совместно с неравнодушными местными жителями города очистили площадь от мусора, а также добились ее благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

7. По итогам мониторинга выявления точек продаж незаконно заготовленной древесины активисты ОНФ получили информацию об организации, которая не регистрировала свои сделки по продаже пиломатериалов в системе ЛесЕГАИС. Материалы о данных фактах направлены в правоохранительные органы.

Образование и патриотическое воспитание

1. Традиционными в повестке ОНФ стали проекты и акции патриотической направленности: «Говорят не знавшие войны», «Чернобыль: память ради жизни», «Парад семьи», «Урок России», конкурс граффити на лучшее изображение символа Прикамья.

2. В селе Посад Кишертского района представители ОНФ открыли школьный музей. Его коллекция посвящена истории села и школы, а посетители могут узнать о выдающихся жителях села, ветеранах Великой Отечественной войны, родившихся и проживавших в Посаде, познакомиться с уникальными документами.

3. Эксперты ОНФ добились введения в эксплуатацию нового здания школы в поселке Сейва Гайнского района. Строительство велось несколько лет с нарушениями сроков и технических норм. В 2018 году школьники начали учебу в современных условиях.

4. Программы дополнительного образования из Перми и Гремячинска стали призерами всероссийского конкурса ОНФ. В рамках проекта «Равные возможности — детям» активисты Народного фронта открыли новые кружки и секции для детей.

5. Широкую общественную поддержку получили тематические конференции ОНФ. Так, на Форуме малых городов были рассмотрены аспекты развития территорий Прикамья, а на проектной сессии «Говорит студент» учащиеся вузов сформировали свои предложения в программу «Десятилетие детства».

Здравоохранение

1. Активисты ОНФ организовали масштабный мониторинг фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, по итогам которого направили свои предложения в Министерство здравоохранения Пермского края.

2. Эксперты ОНФ выявили признаки картельного сговора при поставке в больницы медикаментов. По их сигналу было возбуждено два антимонопольных дела.

3. Благодаря усилиям активистов ОНФ пациенты государственных медицинских учреждений получили необходимые препараты. Так, жительница Соликамска была прооперирована в одной из больниц, но не смогла продолжить лечение: ни в одном из медицинских учреждений, куда её направляли, нужных лекарств не было в наличии. После обращения в ОНФ необходимые препараты были предоставлены.

Безопасные дороги

1. Удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с подъездными путями к загородным детским лагерям. Долгое время эти дороги не содержались надлежащим образом, многие из находились уже в ненормативном состоянии. Были случаи, когда детям приходилось преодолевать часть пути к местам отдыха пешком. В 2018 году многие из этих дорог были отремонтированы.

2. Активисты ОНФ организовали рейды по проверке дорожной безопасности вблизи школ Пермского края. В рамках акции «Дорога в школу» совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями местных властей были обследованы аварийно-опасные участки вблизи образовательных учреждений. Для устранения выявленных недочетов активисты ОНФ направили данные мониторинга в ГИБДД и муниципальные органы, отвечающие за организацию дорожного движения.

3. Представители президентского движения взяли на контроль ситуацию с ремонтом дороги в деревне Гамы. После сигнала общественников Контрольно-счетная палата Пермского района выявила нарушения при проведении работ на 368 тыс. руб.

4. Совместно с журналистами из «Российской газеты» удалось добиться принятия решения об установке светофора на оживленном перекрестке улиц Луначарского и Матросова в Перми, где регулярно происходят ДТП. После обращения ОНФ Пермская дирекция дорожного движения включила строительство объекта в свой план работ на 2019 год.

Жилье и городская среда

1. В Березниках общественники добились включения многодетной семьи в первую очередь программы переселения из ветхого жилья. Семья уже длительное время проживает в аварийном доме на окраине города. Активисты ОНФ обратились в администрацию Березников, и теперь городские власти планируют обеспечить нуждающихся граждан новым жильем уже в 2019 г.

2. Остановлена практика строительства гостиниц квартирного типа в Перми. Эксперты ОНФ настояли на том, что такие объекты фактически являются многоквартирными домами. При этом они не обеспечены необходимой социальной инфраструктурой и в случае возведения и сдачи в эксплуатацию неизбежно создали бы массу неудобств жителям близлежащих домов.

3. Активисты ОНФ решили проблему организации подъездных и пешеходных путей к жилым домам в пермских микрорайонах Домостроительный, Владимирский в Перми и деревне Голубята Кунгурского района. Дома были лишены доступности из-за передачи в частную собственность земельных участков, по которым проходили дороги.

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Выступая в ноябре прошлого года на съезде Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», Владимир Путин поручил нам обеспечить мониторинг выполнения указа президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», прежде всего — в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов. В рамках этого президентского задания перед экспертами и активистами ОНФ стоят очень ответственные задачи. Региональный штаб ОНФ уже приступил к контролю исполнения «майского суперуказа» президента РФ и перешёл на новый формат работы в рамках 12 тематических площадок.