«Говорите громко, но, ради бога, не мешайте соседям» Пленарное заседание запомнилось принятием поправок в закон «Об административных правонарушениях» и уходом Александра Борисова

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В минувший четверг, 24 января, в Законодательном собрании состоялось первое в этом году пленарное заседание. Вернувшись после праздников, депутаты ЗС с новыми силами влились в работу. В частности, они разрешили покупку аэропорта в Березниках, приняли законопроект о наказании за бытовое дебоширство и порчу асфальта гусеничным транспортом, а также прекратили полномочия Александра Борисова в связи с его переходом в краевое правительство.

В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели 44 вопроса

Аэропорт и список опоздавших

Депутаты Законодательного собрания сразу в двух чтениях приняли поправки в краевой перечень объектов капитального строительства Пермского края.

В частности, перечень дополнили четырьмя объектами, сроки завершения строительства которых переносятся на 2019 год: это оборудование лифтами двух жилых корпусов психоневрологического интерната в Красновишерске (проблемы с проектной документацией), реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» (опять проектная документация плюс недобросовестный подрядчик), строительство в Чердыни пожарного депо на четыре выезда (недобросовестный подрядчик), а также строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» в Свердловском районе (подрядчик не успел до наступления холодов сделать резиновое покрытие спортивной площадки).

Кроме того, между чтениями губернатор внёс в проект поправку о приобретении имущества ООО «Аэропорт Березники» за 78 млн руб. Краевые власти намерены использовать аэропорт в качестве посадочной площадки для базирования самолётов, вертолётов государственной специальной (санитарной, лесоохранной) авиации. Также рассматривается возможность реконструкции аэропорта для возобновления коммерческих рейсов.

Напомним, в 2008 году имущество аэропорта выкупил из региональной собственности за 61,7 млн руб. бизнесмен Александр Флегинский. Предприниматель собирался возродить пассажирские и грузовые перевозки, но планам помешал кризис. Сейчас аэропорт используется для приёмки вертолётов различного назначения и самолётов спортивных клубов. Как отмечается в тексте поправки, в возобновлении работы аэропорта для осуществления региональных авиаперевозок заинтересованы руководители предприятий Березниковско-Соликамского узла: ПАО «Уралкалий» и филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин считает, что приобретение этого объекта даст новый толчок для развития Березниковско-Соликамского промышленного узла. «Там предстоит много работы по приведению аэропорта в нормативное состояние, потому что за эти годы изменились требования к аэропортам. Но сил и возможностей у нас достаточно», — добавил депутат.

«Полиции приходится писать отписки»

Депутаты краевого парламента приняли в первом чтении проект поправок к закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Ранее прокуратура Пермского края предложила установить за бытовое дебоширство административную ответственность, так как сейчас наказать дебошира можно, только если он нарушил порядок в общественном месте или в ночное время.

Под бытовым дебоширством прокуратура предлагает закрепить «действия гражданина, нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом помещении (домовладении и/или многоквартирном доме), создающие конфликтную ситуацию, сопровождающуюся шумом, нецензурной бранью». При условии, что эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного законодательством РФ, либо признаков уголовно наказуемого деяния.

За совершение этого правонарушения предлагается установить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. Административный штраф за повторное нарушение составит 1—2 тыс. руб.

На заседании комитета по государственной политике, которое состоялось 23 января, старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Елена Шишкина пояснила, что сотрудники полиции могут проводить индивидуальную профилактическую работу только с лицами, которые привлечены к ответственности за правонарушения в бытовой сфере. «В органах полиции нам сказали, что им поступает большое количество обращений в отношении бытовых дебоширов. Но они не могут привлечь их к ответственности из-за того, что такая норма отсутствует. Им приходится писать отписки, а в последующем дебоширы совершают серьёзные преступления», — пояснила она и добавила, что в других регионах, где закреплена подобная норма, количество тяжких преступлений сократилось в несколько раз.

Относительно процедуры привлечения к ответственности Елена Шишкина сообщила, что лицо, в отношении которого совершается правонарушение, вызывает сотрудника полиции, и это правонарушение фиксируется. Но пока соглашения о составлении протоколов между правительством края и МВД нет, протоколы будут составлять административные комиссии, а рассматривать — мировые судьи.

На пленарном заседании заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков также сообщил, что факт совершения правонарушения будет фиксироваться объяснениями потерпевших и дебошира. Депутат Александр Григоренко поинтересовался: «Если я громко говорю в квартире, это дебоширство?» «Ради бога, говорите громко. Но если ваша громкая речь, шум и нецензурная брань будут мешать соседям, и они обратятся к вам с просьбой, и это создаст конфликтную ситуацию, тогда, возможно, это будет считаться бытовым дебоширством», — ответил Виталий Ильенков. После этого Александр Григоренко спросил: «А если у меня конфликт с соседями и они специально написали на меня заявление?» Для этого, заверил Ильенков, будет проводиться административное расследование, и все факты будут проверяться.

Охота на гусениц

Законодательное собрание приняло во втором чтении проект поправок в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Они устанавливают административную ответственность за проезд по муниципальным и региональным дорогам транспортных средств, элементы конструкций которых могут повредить асфальт. Штраф для граждан составит 1,5—2 тыс. руб., для должностных лиц — 3—4 тыс. руб., для юридических лиц — 30—40 тыс. руб. По мнению депутатов, это будет способствовать поддержанию безопасных условий движения, а также снижению затрат на ремонт и содержание дорог регионального и местного значения.

Председатель комитета по государственной политике и местному само­управлению Законодательного собрания Александр Бойченко сообщил, что на федеральном уровне всегда существовал запрет на использование асфальтовых дорог любого значения со стороны гусеничного транспорта. «Но если запрет есть, а ответственности никакой нет, то для любого человека это не запрет», — отметил он.

Чтобы установить наказание за проезд гусеничной техники и по автомобильным дорогам федерального значения, и по частным дорогам, Законодательное собрание приняло решение выступить с законодательной инициативой в Госдуме о внесении похожих поправок в КоАП РФ. Если депутаты федерального парламента поддержат инициативу региональных коллег, размер штрафа для граждан составит 2—4,5 тыс. руб., для должностных лиц — 5—10 тыс. руб., для юридических — 50—100 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 3—5 тыс. руб., для должностных лиц — 10—50 тыс. руб., для юрлиц — 100—200 тыс. руб.

Глава Пермского района, председатель Совета муниципальных образований Александр Кузнецов эту идею поддерживает. Ранее, на заседании комитета по госполитике, которое прошло 28 ноября, он заявил, что ввести наказание за проезд на гусеничном тракторе по дорогам общего пользования надо было ещё 40 лет назад. «Когда директором совхоза работал, с дубинкой бегал по дорогам и гонял своих трактористов. И морду бил за это дело, реально бил. Нужно запретить движение этого транспорта внутри населённых пунктов. А то взяли манеру ездить домой на тракторе по территории посёлка, чтобы пообедать. Других дорог, что ли, нет?» — возмутился Кузнецов.

Александр Бойченко добавил, что наказания за проезд техники на резиновых гусеницах не предусмотрено. Речь идёт только о гусеницах, которые портят асфальтовое покрытие.

Общественники и юные депутаты

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в законы об Общественной палате и общественном контроле. Один из авторов проекта о внесении изменений в закон об Общественной палате, депутат Сергей Ветошкин, сообщил, что эти краевые законы появились ещё до формирования федерального законодательства по теме, поэтому сейчас они ему не соответствуют.

В частности, в федеральном законе прописан иной порядок утверждения состава Общественной палаты. Согласно законопроекту, треть состава палаты (12 человек) утверждается губернатором по представлению зарегистрированных на территории края подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Вторая треть состава (ещё 12 человек) утверждается Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Последнюю часть состава выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Второй законопроект — о внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» — приходится менять из-за того, что рамки федерального закона, который появился позднее, намного уже. Теперь из него приходится исключать понятие «гражданский контроль». На заседании комитета по госполитике председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников отметил, что, к сожалению, этот федеральный закон не очень качественный и имеет достаточно много противоречий. «Мы постарались учесть все нюансы, сохранив при этом все многолетние наработки, которые существуют в Пермском крае», — добавил он.

Также депутаты заслушали и утвердили итоги работы Молодёжного парламента за 2018 год. В прошлом году Молодёжный парламент сформировал постоянно действующие рабочие группы по законотворческой деятельности, взаимодействию с муниципальными молодёжными парламентами и краевым кадровым резервом, коммуникациям с активной молодёжью Прикамья и даже представил в заксобрание собственный законопроект.

По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, работа действующего созыва Молодёжного парламента начиналась «не с чистого листа», есть большой накоп­ленный опыт, который обязательно нужно использовать. «Главная за­дача — не снижать эффективность работы, иметь нацеленность на результат. Важно, чтобы ребята воспринимали работу в Молодёжном парламенте как возможность реализации реальных общественно-социальных, образовательных, творческих проектов», — отметил спикер.

Тёплое прощание

Конец пленарного заседания запомнился голосованием за досрочное прекращение полномочий депутата Александра Борисова. Инициатором стал сам Александр Борисов. Напомним, по предложению губернатора Максима Решетникова он переходит на работу в правительство Пермского края. Борисов отметил, что за время работы в краевом парламенте приобрёл бесценный опыт, который поможет ему в дальнейшей работе на благо Прикамья, поблагодарил коллег за помощь в работе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин, у которого Александр Борисов был заместителем, пожелал ему успехов на новом поприще и пообещал всегда помогать.

Валерий Сухих с улыбкой поинтересовался у уходящего в правительство депутата, как лучше проголосовать за его отставку: за, против или воздержаться? На это Александр Борисов ответил, что по закону каждый должен голосовать по собственному усмотрению. «Вы ведь даёте нам шанс оставить вас здесь! — пошутил председатель парламента. — Но Ольга Владимировна (Антипина. — Ред.) меня поправляет и говорит: «Без провокаций, пожалуйста». Спикер объявил режим голосования: в результате «за» выступил 51 депутат, один воздержался. «Решение принято, — резюмировал Сухих. — С горьким чувством давайте проводим Александра Валерьевича на работу в систему органов исполнительной власти. Пожелаем ему удачи, успехов и всего доброго».

Позднее, в разделе «Разное», прощальное слово взял и бывший представитель губернатора в заксобрании Анатолий Маховиков. Напомним, 18 января глава региона Максим Решетников внёс его кандидатуру на утверждение в качестве нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Вопрос рассмотрят на февральском пленарном заседании.

Анатолий Маховиков поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество в течение двух лет. «За эти годы со многими из вас у меня сложились товарищеские и дружеские отношения. Я думаю, что Ольга Владимировна достойно будет представлять губернатора и правительство Пермского края теперь и в Законодательном собрании», — закончил он свою речь. На это Валерий Сухих заметил: «Вас ведь не в армию забирают! Вы же всё равно с нами останетесь, только будете сидеть не в центре зала, а сбоку».

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На 27-м заседании Законодательного собрания отсутствовали депутаты Егор Заворохин, Сергей Попов, Виктор Родионов и Владимир Чулошников.