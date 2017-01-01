Химия больших проектов В Пермском крае на финишную прямую выходит один из первых краевых специнвестконтрактов — новое производство АО «СИБУР-Химпром»

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Экологически безопасный линолеум и виниловые обои, эластичная кровля, надёжные кабели — вот только часть возможностей для применения современного пластификатора общего назначения диоктилтерефталата (ДОТФ). Проект строительства нового производства ДОТФ выходит на финишную прямую. Событие станет знаковым не только для самого предприятия, но и для Пермского края и всей страны. Сегодня такой пластификатор закупается за рубежом, но после пуска производства «СИБУР-Химпрома» фактически полностью закроет отечественный рынок, около 30—40% продукции будет направляться на экспорт.

Константин Югов: «Пуск нового производства ДОТФ запланирован на второй квартал 2019 года»

Импортозамещение по-пермски

Решение о строительстве нового производства ДОТФ мощностью 100 тыс. т в год было принято на «СИБУРе» в 2015 году. Вместе с проектными работами шла подготовка к подписанию специнвестконтракта (СПИК) с Пермским краем. СПИК — нефинансовый инструмент, направленный на стимулирование создания новых производств. Он предоставляет предприятиям-инвес­торам налоговые льготы. Взамен регион получает новые высокотехнологичные рабочие места, а в будущем — рост налоговых поступлений.

Как подчеркнул в ходе подписания СПИК председатель правления холдинга «СИБУР» Дмитрий Конов, реализация проекта станет заметным «этапом импортозамещения в российской нефтехимической отрасли». На рынке России сегодня наблюдается острый дефицит пластификаторов, объём которого оценивается примерно в 60 тыс. т в год. Сего­дня этот рынок занимают компании из Европы. Будущее производство ДОТФ на «СИБУРе» позволит не только закрыть потребности российского рынка, но и направлять продукцию на экспорт.

Документ был подписан 5 июня 2017 года, он рассчитан на восемь лет — период, за который производство ДОТФ должно выйти на уровень рентабельности. В том, что это произойдёт, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром» Константин Югов не сомневается.

Константин Югов, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром»:

— Пластификаторы общего назначения ДОТФ имеют очень широкий спектр применения. Они используются в строительстве как компоненты кровельных и напольных покрытий (линолеум), в производстве кабеля, обоев и многих других продуктов. Применение ДОТФ делает их более износостойкими, морозоустойчивыми, прочными и долговечными. Экспортные поставки нашего продукта составят порядка 30—40% от общего объёма производства. Предварительные договорённости с некоторыми зарубежными потребителями уже есть. Спрос на пластификаторы на мировых рынках постоянно растёт, да и в России этот рынок имеет тенденцию к расширению. Наше отставание от развитых стран по применению современных пластификаторов составляет 2,5—3,5 раза.

Продукты, произведённые с использованием ДОТФ, соответствуют самым высоким экологическим требованиям, так как это бесфталатный пластификатор. Например, общеизвестно, что новый линолеум часто имеет особый запах, со временем исчезающий. Но со временем теряется и его гибкость: покрытие крошится и приходит в негодность. Применение ДОТФ избавит напольное покрытие от этих недостатков.

Курс «СИБУРа» на импортозамещение проявился уже в ходе самого строительства: упор был сделан на российских поставщиков. Лицензиаром является корейская компания Aekung, однако руководству «СИБУРа» удалось достичь с ней договорённости о том, что проектирование, строительство, логистику, монтаж и иные процессы будут осуществлять отечественные предприятия. В результате, по словам Константина Югова, 82% всех инвестиционных вложений «СИБУРа» в проект остались в России, а 50% от общего объёма — в Пермском крае.

В конце 2018 года объект посетил губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы региона, краевые власти вместе с компанией решали все текущие вопросы, и сегодня уже рассматриваются возможности реализации других инвестиционных проектов. «Мы, конечно, готовы предоставить наилучшие экономические условия, чтобы «СИБУР» развивался именно здесь», — сказал Максим Решетников.

Стройка кипит, уже полностью видны очертания будущего комплекса. На площадке трудится до 750 рабочих в пиковые часы. Руководство «СИБУР-Химпрома» ведёт подбор новых сотрудников для работы на производстве ДОТФ: новое направление откроет около 60 рабочих мест. Но, как подчёркивает Константин Югов, это лишь «надводная часть айсберга»: пуск производства даст мощный синергетический эффект, так как в работе будут задействованы многие транспортные, логистические, сервисные, торговые и другие компании.

Выход на промышленные масштабы производства пластификатора ещё впереди, но руководство предприятия уже рассматривает возможности его «расширения». Ведь при изменении химических формул, внедрении других молекул можно получать всё новые и новые вещества. Это значит, что у производства ДОТФ огромные перспективы.

Не продуктом единым

Немаловажным итогом 2018 года стал и пуск в АО «СИБУР-Химпром» комплекса биологической очистки сточных вод. За последние восемь лет это самый крупный проект реконструкции БОС в Пермском крае. Вложения в модернизацию очистных сооружений составили 663 млн руб., в том числе в строительство блока биологической очистки — 315 млн руб.

Как рассказала начальник отдела экологии предприятия Мария Лунькова, теперь БОС позволяют достигать высокого качества очистки сточных вод объёмом более 3 млн куб. м в год. Для сравнения: это годовой объём потребления воды таким городом, как Добрянка. При этом уровень очистки по качеству выше требований федерального законодательства.

Новые аэротенки блока биологической очистки впечатляют: их объём — 6 тыс. куб. м, что более чем вдвое превышает, например, объём пермского бассейна «Олимпия».

Благодаря пуску комплекса «СИБУР-Химпром» уменьшил объём органических веществ в сточных водах в 12 раз. Это позволило существенно снизить нагрузку на городские очистные сооружения. Тем самым обеспечивается резерв для развития других предприятий города, строительства жилья и коммерческих площадей.

Для самой компании «СИБУР-Химпром» модернизация БОС обеспечивает высокую экологичность, в том числе нового производства ДОТФ. Следующий шаг, который предприятие намерено сделать в ближайшем будущем, — организация замкнутого цикла водопотребления благодаря более глубокой очистке стоков, снижению жёсткости воды и возврату её в производство.

Защита окружающей среды — приоритет «СИБУР-Химпрома», и это проявляется и в других направлениях работы. Так, в 2017 году экономический эффект от мероприятий по энергосбережению составил более 114 млн руб.; сопоставимого показателя компания добилась и в 2018 году.

Минувший год стал первым в истории компании, когда не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма среди сотрудников предприятия. Отношение к безопасности труда здесь таково, что производственной травмой считается, даже если человек просто поскользнулся, выходя из автобуса на остановке возле предприятия. Именно поэтому в любую погоду все пешеходные дорожки вокруг пермского предприятия «СИБУРа», как и на самой территории, — ровный, сухой и чистый асфальт.

Разумеется, не только чисткой дорожек ограничиваются мероприятия по охране труда и промышленной безопасности. Бюджет пермской компании на реализацию целевой программы повышения уровня промышленной безопасности сегодня составляет 450 млн руб. На предприятии внедряется современная информационная система, обеспечивающая снижение производственных рисков в четыре раза. Как рассказал главный инженер «СИБУР-Химпрома» Василий Мусин, фактически каждый производственный элемент сегодня снабжён датчиками, которые в режиме онлайн передают данные на операторский пульт. В случае возникновения нештатной ситуации время реагирования на неё минимально. Тем самым минимизируется и степень вмешательства человека в работу механизмов и систем, что снижает риск возникновения «человеческого фактора».

Впрочем, у цифровизации и роботизации на «СИБУРе» есть ещё огромный потенциал. Сегодня рассматривается внедрение в производство «роботов-лаборантов», которые будут быстро и качественно проводить анализы сырья и продукции, «роботов-чистильщиков», которые будут работать в опасной среде, избавив человека от угроз для здоровья, и другие интересные идеи.