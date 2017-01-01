Защитить Отечество музыкой Пермский губернский оркестр отправляется на европейский фестиваль

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Уже в девятый раз Пермский губернский оркестр под управлением заслуженного работника культуры России полковника Евгения Тверетинова примет участие в Международном фестивале военных и духовых оркестров Musikparade в Германии. На протяжении всех этих лет пермские музыканты — единственные представители России на крупнейшем в Европе фестивале духовых оркестров. Более того: три года подряд — в 2011, 2012 и 2013 годах — Евгений Тверетинов выс­тупал в роли главного дирижёра всего фестиваля и под его управлением играл сводный оркестр из музыкантов разных стран в составе 400 человек.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Musikparade — удивительное событие. В течение трёх месяцев оркестры, приехавшие из разных концов света, выступают на лучших концертных площадках Германии. Концерты проходят в формате дефиле — оркестры не просто играют, а играют в движении. Каждый из концертов собирает на одной площадке восемь оркестров из разных стран, поэтому концерт становится настоящим калейдоскопом национальных культур. Сначала каждый оркестр представляет свою программу, а в завершении концерта они играют все вместе. Духовая музыка чрезвычайно популярна в Германии, и на каждый концерт собирается от 5 тыс. до 17 тыс. зрителей.

Всего в фестивале принимает участие более 60 оркестров. Пермский губернский оркестр в нынешнем туре проведёт месяц и выступит в 17 концертах, которые пройдут в 12 городах. В гастрольном маршруте — и Дрезден, и Гамбург, и Кёльн, а 23 февраля концерт пройдёт в Берлине.

Евгений Тверетинов и его коллеги не впервые отмечают на Musikparade День защитника Отечества. В прошлый раз это было событие, которое невозможно забыть. Неожиданно для музыкантов ведущий концерта объявил, что у одного из оркестров-участников на Родине национальный праздник, и попросил Пермский губернский оркестр исполнить гимн России. Многотысячный зал встал, а музыканты играли со слезами на глазах.

Руководитель оркестра считает, что празднование Дня защитника Отечества в Берлине — событие символичное. «Мы защищаем наше Отечество не с оружием, а с музыкальными инструментами в руках. Но — в военной форме! — говорит дирижёр. — Пусть Европа знает, что российского солдата бояться не надо!»

По традиции, накануне отъезда, 23 января, Пермский губернский оркестр провёл в Перми открытую репетицию в Спортивном комплексе имени Сухарева. Евгений Тверетинов сожалеет, что у поклонников оркестра в Перми практически нет возможности посмотреть спектакли-дефиле — очень мало подходящих площадок. Неудивительно поэтому, что зрители активно заполняли трибуны манежа и с удовольствием посмотрели репетицию… затем вторую… и ещё одну! Никто не расходился: хороший концерт от повторения не тускнеет!

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

На каждый Musikparade тверетиновский оркестр везёт новую оригинальную программу, состоящую только из русской музыки. По словам руководителя оркестра, немцы каждый раз предлагают включить что-то своё, но пермяки вежливо отказываются: ведь это не просто набор музыкальных номеров, а небольшой — на 14 минут — спектакль со своей драматургией, и в нём не может быть ничего случайного, привнесённого извне.

Нынешняя программа называется «Классика. Пермский период» — в ней собраны музыкальные произведения композиторов, связанных с Пермью. Единственное исключение — «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Бородин в Перми, кажется, не бывал, но его опера выдержала несколько постановок на сцене Пермского театра оперы и балета. В «Половецких плясках» задаёт тон танцевальный коллектив — гибкие барышни в восточных шальварчиках и полупрозрачных накидках. В публике слышались реплики о нежности и красоте в сочетании с мужественностью и силой.

Сразу после «Половецких плясок» зазвучал «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева — композитора, который жил в Перми в эвакуации во время блокады Ленинграда. Правда, он сочинял здесь другой балет — «Золушку». Хореограф-постановщик дефиле Яна Гуничева добавила в движения музыкантов элементы торжественного средневекового танца, и оркестранты исполнили их очень эффектно.

В спектаклях Пермского губернского оркестра музыканты составляют достойную танцевальную компанию хореографической группе. Конечно, они не претендуют на профессионализм в танце, зато обладают хорошим чувством ритма и не лишены приятной самоиронии. Они как бы говорят: «Ну да, мы не танцовщики. Но мы же музыканты!»

Все эти качества — и музыкальность, и отсутствие страха перед сценическим движением, и отличный юмор — в полной мере присущи руководителю коллектива. Евгений Тверетинов особенно ярко проявил их во время исполнения лезгинки из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ», написанного и впервые поставленного в Перми в 1943 году. Тут уж затанцевала и ритм-секция оркестра, и сам дирижёр — он солировал в паре с симпатичной гобоисткой.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Завершается программа двумя произведениями — вальсом и полонезом — Петра Ильича Чайковского, композитора, которого пермякам приятно считать своим земляком.

На этом репетиция не закончилась: музыканты взяли папки с нотами (программу дефиле они полностью играют наизусть) и исполнили ещё и «обязательную программу», которую будут играть в составе сводного оркестра. У Musikparade есть свои традиции, похожие на традиции новогоднего концерта Венского филармонического оркестра: так, в «обязательной программе» непременно присутствует марш Alte Kameraden («Старые товарищи»), написанный военным композитором Карлом Тейке ещё в XIX веке и популярный в Германии, как у нас «Прощание славянки», а также «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса. Остальные произведения могут быть любыми — в этом году есть и попурри из знаменитых французских шансонов, и рок-фантазия, в которой слышны хиты Queen, Deep Purple и других легендарных рок-групп.

Переходы от русской классики через немецкие военные марши к рок-хитам — неслабые пируэты для любого музыкального коллектива. Пермскому губернскому оркестру очень помогает с ними справиться работа с Евгением Манцириным, которого Тверетинов называет «лучшим аранжировщиком России». Он отлично адаптирует классику для духового оркестра — так, что и тончайшие мелодические оттенки слышны, и все инструменты могут себя показать.

Представляя вторую часть репетиции, Евгений Тверетинов посетовал, что не может показать репертуар сводного оркестра во всей красе — не удалось найти в Перми волынщиков, которые в Германии непременно будут солировать в некоторых произведениях. А жаль… Тут же вспомнился фестиваль марширующих оркестров, который как-то раз удалось провести в рамках «Белых ночей в Перми». Присутствовавшая на репетиции Пермского губернского оркестра заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина призналась, что идея подобного фестиваля нравится многим и активно обсуждается. Может, и по пермским улицам ещё пройдутся марширующие оркестры.