Взошли на промышленность На развитие промышленности в 2018 году привлекли почти 1 млрд руб. из федерального бюджета

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Краевой минпром подвёл предварительные итоги работы промышленного комплекса региона за 2018 год. Объём производства в денежном выражении составил 1640 млрд руб., что на 23,2% больше, чем в 2017 году. Одно из главных достижений в сфере промышленности — это подписание дорожных карт по поставке продукции пермских компаний таким крупным заказчикам, как ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР» и ПАО «ЛУКОЙЛ». Также на предприятиях края начались работы по повышению производительности путём внедрения в производство цифровизации и переобучения сотрудников.

На январском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в рамках «правительственного часа» министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов рассказал об итогах 2018 года. Индекс промышленного производства составил 101,9%. Драйверами роста среди обрабатывающих производств в прошедшем году стали металлургия (+29,6%), производство машин и оборудования (+20%) и производство электрооборудования (+10,6%).

Одна пятая промышленности региона работает на экспорт. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объём такой продукции вырос на 8,3%. В денежном выражении это принесло 327 млрд руб. Ещё 40 млрд руб. (3% промышленной продукции региона) в 2018 году составили прямые заказы со стороны крупных корпораций и 36 млрд руб. (2,7%) — гособоронзаказ.

Алексей Чибисов сообщил, что в промышленности региона занято почти 236,6 тыс. человек, большая часть которых (185,1 тыс.) трудятся в обрабатывающем производстве.

Инвестиции

Глава минпрома отметил, что 76% инвестиций Пермского края приходится на промышленные предприятия. При этом больше всего средств вкладывается в развитие обрабатывающего производства — 46,5% от всего объёма инвестиций в сфере промышленности. По словам Чибисова, сейчас министерство сопровождает 26 инвестпроектов на общую сумму 534,1 млрд руб.: девять проектов находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации, 11 — в инвестиционной фазе и шесть — в стадии проработки и принятия решения о проектировании. В результате планируется создать свыше 7,5 тыс. рабочих мест, при этом больше 3 тыс. уже создано.

Помимо этого, сегодня в Прикамье действует 10 специнвестконтрактов: из них восемь — региональные и два — трёхсторонние (между РФ, регио­ном и инвесторами). Семь проектов в рамках СПИК уже выведены на освоение производства. Глава минпрома отметил, что реализация всех 10 специнвестконтрактов даст Пермскому краю 225,8 млрд руб. инвестиций и сформирует более 4,2 тыс. рабочих мест. При этом объём производства продукции составит 539,7 млрд руб., а объём будущих налоговых поступлений — 47,7 млрд руб.

Индустриальные и технопарки

Алексей Чибисов заявил, что в 2018 году в Прикамье сформировали всю законодательную базу, необходимую для развития индустриальных парков и техно­парков. И сейчас минпром вместе с инициаторами проектов отрабатывает девять проектов создания индустриальных парков. Среди них — индустриальные парки «Култаево», «Устиново» (Двуреченское сельское поселение Пермского района), «Уралхиммонтаж» (Осенцы), «Лямино» (Чусовское городское поселение) и «Краснокамский».

Кроме того, в минувшем году зарегистрированы две управляющие компании для обеспечения деятельности технопарков: ООО «Морион Диджитал» и ООО «Технопарк Пермь». По словам Алексея Чибисова, при успешной реализации проекта ООО «Морион Диджитал» станет крупнейшим частным технопарком России — его площадь составит 59,6 тыс. кв. м с возможностью увеличения до 86,2 тыс. кв. м.

Субсидирование промышленности

Прямое привлечение федеральных средств на субсидирование промышленности Пермского края в 2018 году составило 933,5 млн руб. Большую часть этих средств направили на поддержку экспорта (195,7 млн руб.), лёгкой промышленности и производство спорттоваров (187,7 млн руб.), а также на поддержку инвестиционных проектов (170,8 млн руб.).

Относительно взаимодействия предприятий региона с федеральным Фондом развития промышленности и Региональным фондом развития промышленности Пермского края министр отметил, что прошлый год стал рекордным по количеству одобренных за­явок — 11 из 12 поданных заявок на общую сумму займа 1,7 млрд руб. были одобрены. Алексей Чибисов считает, что это позволяет и в дальнейшем рассчитывать на эффективную работу с федеральным Фондом развития промышленности, потому что «фонду очень важны хорошие проекты от надёжных партнёров в регионах».

Промышленная кооперация

Министр также отметил, что в Пермском крае существует огромный опыт кооперации с крупными заказчиками. Первая кооперация — газотурбинная (действует в интересах «Газпрома») — была создана ещё 25 лет назад. И в прошлом году для «Газпрома» НПО «Искра» отгрузило уже тысячную газотурбинную установку. Пользуясь этим успешным опытом, минпром начал работу по привлечению в кооперацию и других предприятий Пермского края. В частности, в начале 2018 года была подписана трёхсторонняя дорожная карта для поставки «Газпрому» высокотехнологичной продукции на условиях прямых долгосрочных контрактов. Планируется, что это позволит увеличить в 2019 году объём закупок по сравнению с прошлым годом более чем в два раза — до 18,8 млрд руб.

Также параллельно с этим активизировалось взаимодействие с «СИБУР-Холдингом». В минувшем году объём поставок со стороны предприятий Пермского края для ПАО «СИБУР-Холдинг» превысил 1,1 млрд руб. При этом министр отметил, что сейчас эта компания активно строится и развивается, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост объёма закупок. Планы по росту объёмов поставок были зафиксированы в дорожной карте, подписанной в ноябре 2018 года.

ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» также являются традиционными партнёрами предприятий Пермского края. В прошлом году объём поставленной продукции составил 5,2 млрд руб. Планируется, что в будущем заказ будет постоянно увеличиваться.

Цифровизация

Промышленность региона также включилась в проект цифровизации. В ноябре на ПАО «НПО «Искра» и ООО «Уралбумага» прошло выездное комплексное цифровое экспресс-обследование, которое показало, что можно улучшить с помощью цифровизации. Например, для НПО «Искра» — это оптимизация маршрутов внутри цехов, создание диспетчерского центра для управления сквозными производственными процессами и переход к единой системе производственного планирования, бюджетирования и учёта. Сейчас этот список планируют согласовать с руководством предприятий и начать реализацию.

Кроме того, в прошлом году промышленные предприятия Прикамья стали участниками пилотного федерального проекта по повышению производительности труда. В 2018 году к «пилоту» присоединились 30 предприятий, было проведено 27 аудитов и обучено 5,5 тыс. сотрудников предприятий. Общая сумма средств, направленных из федерального и регионального бюджетов на обучение сотрудников предприятий, составила 90 млн руб. По словам Алексея Чибисова, итоги реализации проекта указывают на очень высокую эффективность проведённых мероприятий.

Татьяна Миролюбова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Промышленность в регионе — частная, и задача краевых властей состоит в том, чтобы создать условия для развития промышленности и вести активную промышленную политику. Я думаю, что власти региона с этим успешно справляются. Например, в прошлом году в крае приняли закон об индустриальных и технопарках, и мы уже видим около 10 проектов индустриальных парков и два технопарка. Поэтому можно сказать, что наш регион в этом вопросе — впереди всей России.

Позитивное воздействие на промполитику оказывает и деятельность Регио­нального фонда поддержки промышленности, позволяющего на условиях софинансирования с федеральным бюджетом привлекать «дешёвые длинные деньги».

Понятно, что минпрому ещё есть над чем работать. Например, нужно активнее заниматься продвижением региональных предприятий и поддержкой малого и среднего бизнеса.

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