Дмитрий Судаков: Меняйся или умрёшь Руководитель проекта «Атлас новых профессий» — о том, почему многие профессии исчезнут уже через два года и будем ли мы к этому готовы

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— Дмитрий, с вашей точки зрения, какими базовыми навыками должен будет обладать успешный человек через 5, 10, 50 лет?

— По большому счёту, те вещи, которые кажутся нам базовыми (так уж сложилось), за годы индустриальной эпохи фактически стали узкоспециальными. А сейчас мы как раз живём в то время, когда они нам будут критически необходимы. Например, изначально базовый для человека навык общения перестал быть таковым в индустриальной модели. Если ты журналист, то тебе необходимо общение, а если доктор (особенно хирург) или сварщик — уже нет. Как раз в конце 2017 года мы выпустили доклад об этих самых навыках будущего, и стало понятно, что классического базового «набора грамотностей» — читать, писать, считать — современному человеку недостаточно.

Можно ли не уметь читать в ХХI веке? Наверное, да, но тогда очень сложно будет жить. И тут мы понимаем, что набор таких «грамотностей» становится намного шире. Появляется необходимость цифровой грамотности, становится очень сложно жить в современном мире, если ты не владеешь компьютером, смартфоном. Плюс навыки командной работы, коммуникации. Одиночки обречены. Кроме того, необходимы навыки эмоционального интеллекта — умение владеть своими эмоциями. Экологическая грамотность: по большому счёту человечество в целом сейчас находится в критической точке, когда остро стоит вопрос о сохранении жизни на Земле. Но, к сожалению, наше образование под этот процесс не «заточено». Мы всё ещё базируемся на наследии эпохи СССР, поэтому люди не приспособлены к этим вещам. Нас до сих пор приучают к тому, что проявлять свои эмоции — это плохо.

— То есть современная образовательная система не готова к новым вызовам, к воспитанию новых навыкови новых профессионалов?

— Скажу откровенно: нет. Потому что те же учителя должны меняться. Массово мы сегодня не готовы к такому переходу.

С другой стороны, ясно одно: мы либо очень быстро к этому подготовимся, научимся сами, либо останемся «за бортом». Но у нас есть «бонус». В отличие, например, от ситуации времён Советского Союза мы не прикованы к одному месту. Есть интернет, в котором масса информации, есть другие способы получения знаний. В этом смысле мы более гибкие, и здесь лишь вопрос личной воли.

Но я уверен, что без движения снизу этот процесс будет проходить очень медленно, неповоротливо и плохо. В 20—30-е годы ХХ века Советский Союз был в более тяжёлом положении. Тем не менее страна запустила атомную и космическую программы. Но тогда страна жила в ситуации фантастической карательной тирании. Режим говорил: мы тебя расстреляем, если ты не изменишься. Сегодня, конечно, это не работает, а меняться нужно. Поэтому мы должны начать выращивать это изменение внутри себя. Нужно думать не о том, кем мне надо быть, чтобы прокормить свою семью, а начать думать в логике «кем мне нужно быть, чтобы процветать».

— Согласно вашим прогнозам, уже в 2020 году исчезнет множество «традиционных» профессий, таких как бухгалтер, юрист, турагент, библиотекарь, инспектор ДПС и в том числе журналист. Что нам делать?

— Если говорить про такую специальность, как журналист, то уже сегодня можно заменить его, прислав спикеру вопросы дистанционно. Он надиктует ответы на них, компьютерная программа расшифрует. Человек понадобится лишь на последнем этапе, чтобы красиво «упаковать» текст. Пока машина художественно сделать это не способна. Основной посыл «Атласа»: меняйся или умрёшь.

Мы будем наблюдать постоянный процесс автоматизации и вытеснения человека из той или иной сферы деятельности. Почему? Во-первых, под угрозой автоматизации наиболее массовые профессии, где сегодня заняты десятки, сотни тысяч человек. Беспилотники уже сейчас вытесняют водителей транспорта, а в России их около миллиона человек. А теперь представьте себе «армию» дальнобойщиков, которая вдруг осталась не у дел. Этот миллион человек, который ничего не умеет, кроме как водить машину, выйдет на улицы. Произойдёт социальный взрыв. Никому это не нужно. И здесь ключевой вопрос даже не в том, кого «автоматизируют», а как сделать так, чтобы этой проблемы в будущем не возникло. Есть разные ответы на этот вопрос. Автоматизация затронет нас абсолютно точно. Как скоро? Быстрее, чем нам кажется. Неважно, в какой сфере человек трудится, нужно сегодня думать о том, что будет с твоей судьбой завтра. Умение постоянно учиться, достраивать себя, любовь к этому процессу играют здесь ключевую роль.

— Расскажите подробнее о методологии, которой вы пользовались, создавая «Атлас новых профессий». Что лежало в его основе?

— В основе «Атласа» лежала методология Rapid Foresight, или «быстрого форсайта». Это российская разработка. Как любит говорить один из её авторов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, один из директоров АСИ Дмитрий Песков, эта методология родилась «от бедности». Форсайт — вообще-то не российское изобретение, ему несколько десятков лет, но его методики очень «длинные» и дорогостоящие. У нас не было на это ни времени, ни денег, и поэтому мы придумали свою методологию. Суть её в следующем: собрать вместе экспертов, которые способны говорить о будущем ответственно. Например, это люди, которые занимаются исследованиями и разработками внутри крупных компаний, представители власти, владельцы бизнеса, специалисты в образовательной отрасли и так далее — достаточно «разномастная тусовка». Они договариваются между собой о том, какое будущее они начинают «раскручивать». В результате этого создаётся некая картинка, и можно представить, каким оно будет и какие специалисты в нём нужны. В каком-то смысле это самосбывающийся прогноз.

— «Атлас» вышел в свет в январе 2014 года. Спустя пять лет видите ли вы какие-то нюансы и тенденции, которых не было тогда и которые вы не учли?

— Если говорить о генеральной философии проекта, мы точно видим: сохраняется и то, что было заложено в него в 2013 году, когда готовилась первая редакция, и те проекты, которые возникали вокруг. Это очень релевантно, поскольку есть интересный эффект при работе с будущим: когда ты размышляешь о нём, ты его к себе «притягиваешь». Например, в 3D-печать в строительстве, о которой мы говорили пять лет назад, мало кто верил. Но сегодня эта технология используется при обучении в среднем образовании. И таких примеров очень много. В этом смысле мы в рамках проекта «Атлас новых профессий» выступаем некими рыбаками, которые вытягивают сети с этим будущим.

— А если говорить о профессиях?

— Так получилось, что при подготовке первого «Атласа новых профессий» мы не приняли во внимание специалистов по блокчейн-технологиям, и поэтому их там нет. Хотя сейчас мы хорошо понимаем, что блокчейн очень перспективен, о нём говорят во всём мире. Он повлияет на большое количество вещей.

Россия в этом смысле достаточно хорошо себя чувствует. У нас есть хорошие разработки, появится много специалистов, которые в будущем будут востребованы в этой сфере. То есть этот фактор выявился позже, и, естественно, мы учтём это при подготовке третьей редакции сборника.

При работе с будущим всегда происходит корректировка прогнозов. Неважно, говорим мы об «Атласе новых профессий» или о прогнозе социально-экономического развития страны. Но это не значит, что «Атлас» не представляет ценности сам по себе. Он ценен, поскольку поднимает определённые темы: как правильно выбирать профессию, какие навыки необходимы человеку для того, чтобы в будущем быть востребованным, счастливым и так далее. В этом году мы готовим третью редакцию «Атласа», и, конечно же, в него будут внесены корректировки.

— Очень многие прогнозы относительно будущего, которые мы видели, например, в фильмах, в том числе в разрезе профессий, не сбылись.

— Не нужно пытаться зацепиться за какие-то вещи, которые не случились. Полвека назад люди мечтали о том, что в каждой семье будет атомный реактор, а человечество будет летать на соседние планеты. Этого не произошло по целому ряду причин — мы пока не способны точно предсказывать будущее. Но мы зачастую не осознаём, что какие-то вещи, о которых мы читали в романах прошлого, казавшиеся нам абсолютно несбыточными, теперь нас окружают. Взять хотя бы видеотелефон или современные суперкомпьютеры, обладающие невероятной вычислительной мощностью. Наука даже научилась редактировать геном человека. «Цифра» сильно превзошла прогнозы учёных и фантастов. Но какие-то вещи без фантазии изобрести невозможно. Если бы Циолковский не мечтал о том, что человечество окажется в космосе, Юрий Гагарин не полетел бы на ракете. Поэтому я и говорю, что это не наши (Дмитрия Судакова, Дмитрия Пескова или Павла Лукши) соображения насчёт будущего. Это скорее вектор развития людей, которые вкладывают в них живые деньги, причём очень большие.

«Атлас новых профессий» как таковой — он больше про подростка. Поэтому в мою сторону возникает много критики от серьёзных людей, которые говорят: то, что вы в нём написали, — полная ерунда. Конечно, соглашаюсь я: потому что вы его неправильно читаете. Он писался не для вас, для других людей. Но в то же время, когда люди правильно его интерпретируют, это рождает огромное количество интересных идей. И мы видим, что во многом из наших «завиральных» идей выросло направление FutureSkills в рамках WorldSkills Russia (одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы», направленная на опережающую подготовку кадров). В этом году в Казани под зону навыков будущего, профессий будущего будет выделена территория в 10 тыс. кв. м. И ведущие мировые компании, такие как Аmazon, Google, Siemens, увидели для себя в этом мероприятии смысл.

— А что лично вас удивило, впечатлило в «Атласе», который вы создали?

— Без удивления его невозможно было бы создавать. Но ключевое здесь то, насколько на самом деле мы можем повлиять на завтрашний мир. Сам эффект того, что ты можешь создавать будущее, очень неожиданный. Очень много лет мы (и я в том числе) живём в мире, в котором всё зависит от кого-то другого. Какой-то «дядя» с властью или деньгами приходит и говорит: будущее будет вот таким, и ты соглашаешься. Строим условный коммунизм. Не получилось — придумаем Олимпиаду, потом — распад Советского Союза. А остальные 200 миллионов человек в стране говорят: ну, хорошо. И вдруг неожиданно оказывается, что мы живём в мире, на который можем повлиять. Когда ты видишь, что мир меняется, в том числе в ходе создания «Атласа», эффект просто ошеломляющий.