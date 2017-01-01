На новый фронт В реготделении ОНФ сменились все три сопредседателя

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В субботу, 26 января, на отчётно-выборной конференции регионального штаба ОНФ в состав руководства были выбраны депутат заксобрания Ирина Ивенских, экономист Алексей Мельников и общественница Елена Лебедева. Помимо этого, из состава штаба были фактически выведены все члены, близкие к экс-сопредседателю Геннадию Сандыреву. По данным экспертов, за преобразованиями стоит один из основателей краевого ОНФ, заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов.

В региональной конференции приняли участие 74 человека. Большая часть (58) поддержали изменения состава. Остальные 16 воздержались. Мероприятие прошло при участии руководителя центрального исполкома ОНФ Михаила Развозжаева. По мнению источников, его задачей было гашение конфликта между двумя сопредседателями — Игорем Лобановым и Геннадием Сандыревым.

Напомним, что назначить дату конференции пермскому ОНФ удалось со второго раза. Решение штаба от 16 января, согласно которому конференция должна была состояться 29 января, было отменено исполкомом ОНФ из-за отсутствия кворума для принятия решения. Через неделю, 23 января, штаб собрался вновь и назначил днём проведения конференции 26 января. По данным источников, дата была выбрана по просьбе Михаила Развозжаева, который пожелал принять личное участие в работе конференции регионального штаба и мог приехать

в Пермь только в этот день.

По словам одного из членов штаба, с большинством участников конференции были проведены беседы, в ходе которых озвучивалась необходимость поддержать кандидатуры новых сопредседателей и проголосовать списком за новый состав штаба. Именно поэтому, подчеркнул источник, мероприятие прошло без эксцессов.

В новый состав штаба вместо 51 вошли 37 человек. Из них 11 не участвовали в работе штаба ранее. Среди них — директор филиала ФГУП ВГТРК «Пермь» Игорь Южанинов, главврач краевой больницы им. Вагнера (Березники) Максим Суханов, член пермской «зелёной» коалиции Дмитрий Андреев, член Российской академии транспорта Альберт Бургонутдинов, председатель Пермского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гонцова. В региональную ревизионную комиссию вошли генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный, экс-министры Игорь Гладнев и Леонид Морозов. Председателем комиссии стала бывший вице-спикер ЗС Лилия Ширяева.

Из состава штаба выведены: бывший президент Пермской ТПП Марат Биматов, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова (оба написали заявление «по собственному желанию»), генеральный директор АНО «Центр поддержки проектов «Общественная инициатива» Максим Зубарев, генеральный директор АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов, исполнительный директор ООО «Трапеза» Илья Мочалов, юрист НП «Межрегиональная ассоциация страховщиков» Влада Овчинникова, председатель совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников, руководитель отдела продаж ООО «Стройком» Максим Рожков, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов, генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, индивидуальный предприниматель Степан Тимофеев, директор ООО «Иверон» Георгий Удавихин, директор ООО «Престиж» Дмитрий Шешуков и ряд других.

По данным одного из источников, преобразования в пермском ОНФ говорят о том, что движение формируется под Григория Куранова, и его «возвращение в политику» будет проходить через Пермский край.

Игорь Лобанов отметил, что при выборе новых членов штаба движение руководствовалось уровнем их компетенции и умением взаимодействовать с чиновниками, при этом коммуницировать с точки зрения постановки важных проблем и их решения.

Геннадий Сандырев отказался от комментариев, сославшись на плохое самочувствие.

Политтехнолог Сергей Иванов говорит, что главная должность в ОНФ — председатель исполкома. Именно он осуществляет все практические действия и следит за финансами. И сохранение на этом посту Елены Шлыковой — «ход Григория Владимировича».

«Сопредседатели — это больше представительская деятельность, которая, безусловно, лучше видна в паблике», — говорит Иванов. Он добавляет, что большая часть членов регштаба сейчас ориентирована на Куранова, который, как истинный технолог, сохраняет ресурс влияния. «Раньше основной задачей ОНФ был контроль местных губернаторов, потом повестки просто не существовало, а сейчас в приоритете организации — контроль за ходом реализации нацпроектов. Григорий Владимирович — человек умный, он смотрит в среднесрочной перспективе и понимает, что, если получится создать боеспособную организацию, это позволит в перспективе капитализировать эти достижения и влиять на принятие решений», — отмечает Сергей Иванов и добавляет, что Сандырев останется в политике, но сейчас ему нужно будет перестроиться.