Территория отставок Губернатор сменил сразу двух министров

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Глава региона Максим Решетников на прошлой неделе провёл две крупные рокировки в краевом правительстве и администрации. На заседании кабмина 23 января он объявил, что министр территориального развития Роман Кокшаров и министр территориальной безопасности Андрей Ковтун уходят в отставку по собственному желанию. И если отставка главы минтербеза для многих экспертов в крае была предсказуемой, то увольнение Кокшарова, который в прошлом году значительно усилил своё политическое влияние, стало неожиданностью. Собеседники «Нового компаньона» полагают, что теперь политика уйдёт в администрацию губернатора, которая и должна заниматься этими вопросами.

Романом Кокшаровым якобы заинтересовались силовики

Фото: Сергей Федосеев

В начале заседания Максим Решетников сообщил, что Роман Кокшаров обращался к нему «с просьбой уйти на отдых» ещё в прошлом году. Однако, поскольку в территориях активно шли объединительные процессы, он «попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения».

Он добавил, что вопросами территориального развития займётся депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов. По словам главы региона, он хорошо знаком с территориальной повесткой, проблемами и задачами, имеет опыт и управленческой работы (был главой Губахинского района и городского округа).

Помимо Кокшарова, также по собственному желанию, пост министра территориальной безопасности покинул Андрей Ковтун, сообщил губернатор. По его словам, он переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. «В работе министерства территориальной безопасности будет необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными органами. У нас запланировано много мероприятий, в них важна координация действий», — заявил Решетников и представил нового министра. Им стал Ришат Ибрагимов, заместитель руководителя администрации губернатора. «Желаю вам дальше со сформированной командой решать поставленные задачи», — сказал глава региона.

Если отставка Ковтуна для многих собеседников была делом решённым, её многие ждали, то уход Кокшарова, признаются эксперты, для многих стал неожиданностью.

Политтехнологи предполагают, что, возможно, это связано с конфликтными ситуациями, сложившимися в ряде объединённых муниципалитетов после преобразования. «Кокшаров хоть и решал все задачи по объединению, но выборы в ряде территорий (Чайковский, Краснокамск) были конфликтными, — говорит политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. — Кроме того, не исключаю, что отношения между политическим блоком администрации и ведомством Кокшарова были не совсем ровные. Было видно, что он берёт на себя полномочия администрации. Это тоже могло сыграть свою роль».

Те смыслы, которые вкладывал в понятие «объединительный процесс» губернатор, и то, как действовал Кокшаров, — это две разные вещи, считает политтехнолог Сергей Иванов. Да, он выполнял свои задачи, но своеобразно. «Администрация губернатора была вынуждена в ручном режиме разруливать жёсткие действия товарища из правительства, — говорит Сергей Иванов. — Долго это длиться не могло, а в 2019 году краю предстоит второй, более масштабный этап объединительных процессов». При стиле руководства, который использовал Кокшаров, «где-то что-то обязательно должно было лопнуть», и губернатор, и политический блок администрации не могли довести до такого.

Один из источников предположил, что Кокшаров приобрёл некий элемент токсичности для команды губернатора, поскольку им якобы заинтересовались силовики. Речь якобы идёт о получении контрактов на ремонт и строительство дорог в крае компаниями, которые аффилированы экс-министру.

Борисов, как отмечает собеседник «Нового компаньона», — один из самых эффективных глав территорий. И при его участии, кстати, состоялся первый в крае объединительный процесс в Губахе. Плюс «бэкграунд со стороны председателя правления ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна» с его связями и влиянием.

Политтехнологи считают, что с назначением Борисова политика вернётся в администрацию губернатора, а новый министр сосредоточится именно на хозяйственных вопросах и улучшении отношений с муниципалитетами. Он не является политическим менеджером.

Сам Александр Борисов заявил «Новому компаньону», что решился на переход в правительство, потому что такие предложения надо принимать, и надеется, что в некоторых вопросах, в частности в ходе объединительных процессов в крае, ему будут помогать депутаты Законодательного собрания. К выполнению обязанностей министра он приступил в понедельник, 28 января.

Политику, по прогнозам технологов, должен будет взять на себя заместитель главы администрации губернатора Дмитрий Пучко. В 2018 году его не знали в территориях, и поэтому коммуникацию вёл Кокшаров (по словам Сергея Иванова, его никто на это не толкал, это был его выбор). Пучко тем временем урегулировал конфликты, которые нередко провоцировал стиль управления Кокшарова. Таким образом, он получил необходимый опыт. И доверие со стороны губернатора добавит ему веса.

При этом Дмитрий Пучко не спешит подтверждать прогнозы экспертов. Он заявил «Новому компаньону», что решения в администрации губернатора принимаются коллегиально, на основании консультаций с краевым правительством.

Отставка Ковтуна экспертов не удивила. Но удивило назначение Ришата Ибрагимова. Он пришёл в администрацию практически вместе с Максимом Решетниковым, но со временем стал своеобразным «охранником» администрации губернатора. Ибрагимов отвечал за коммуникацию с силовыми ведомствами и проводил внутренние проверки сотрудников правительства и администрации, в основном по экономическим вопросам. Он ограждал губернатора от всех, кто мог нанести ущерб его репутации. «Вполне логично, что сейчас ему дали целое министерство, возложив на него вопросы безопасности всего края, — говорит Сергей Иванов. — По уровню влияния и по «доступу к телу» я ставлю Ибрагимова даже выше, чем Пучко».