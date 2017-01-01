Мы с тобой одной цифры Успешная реализация нацпроекта «Цифровая экономика» потребует от регионов кооперации

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На три дня, с 24 по 26 января, Пермь превратилась в столицу лидеров цифрового развития. Масштабное мероприятие с участием представителей федеральной власти, «цифровых» министров всех регионов РФ, представителей науки, бизнеса и социальных институтов прошло под девизом «Пора действовать». Главное — донести все преимущества новых технологий до людей, чтобы цифровизация не осталась на бумаге, а также наладить обмен лучшими практиками между регионами. Помимо дискуссий, круглых столов и совещаний на тему цифровизации состоялся ряд значимых для Пермского края событий. Так, было подписано соглашение о создании в Перми Федерального центра робототехники.

Для ускорения общей цифровизации страны регионы должны перенимать друг у друга лучшие практики

Фото: Илья Радченко

С момента принятия в 2017 году программы «Цифровая экономика», определяющей дальнейшее развитие страны в эпоху глобальной цифровизации, прошло чуть более полутора лет. И хотя уже сегодня наметились регионы, которые играют в этом процессе ведущую роль, в одиночку осилить цифровизацию не получится, заявил в приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников. «Тотальная цифровизация регионов возможна только при их кооперации. Такой формат взаимодействия между субъектами беспрецедентен», — отметил глава региона.

Губернатор также рассказал о пермских достижениях на ниве цифровизации. Это унификация системы госзакупок (всю конкурсную документацию формирует компьютер), облачная бухгалтерия, портал «Управляем вместе», наработки в сфере здравоохранения. Он отметил, что некоторые из этих проектов — адаптация проектов, разработанных для правительства Москвы, это сэкономило время и сотни миллионов рублей. «У нас есть опыт внедрения IТ-решений по большинству бизнес-процессов. Важно учесть, что системы правительства Москвы разработаны для обработки большого объёма данных. Регионам необходимо лишь адаптировать эти практики. Но они обязательно должны быть тиражированы, и мы открыты этому процессу», — заявил Решетников.

Акцент на людей

Одним из ключевых событий состоявшегося совещания лидеров цифрового развития стало обсуждение собственно нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Большая часть мероприятия была закрыта для прессы. Это было обусловлено не секретностью обсуждаемых вопросов, а необходимостью создать доверительную атмосферу для участников, пояснил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Он уточнил, что основной темой, которую за закрытыми дверями обсуждали спикеры, стала сетевая инфраструктура. По словам Акимова, несмотря на бурное распространение интернета и технологий, четверть населения России сегодня по-прежнему не имеет доступа к сервисам широкополосного доступа, «а это — основа для развития всех базовых цифровых сервисов». «По важности для людей интернет вышел на один уровень с коммунальными услугами. Президент поставил задачу подключить ещё более 100 тыс. объектов социальной сферы. Очень важно выбрать модель, как мы это будем делать. Также нам нужно понять, как создать мотивацию у операторов, чтобы они были заинтересованы в подключении домо-

владений», — заявил вице-премьер.

Пермские IТ-компании представили федеральному правительству свои

Фото: Илья Радченко

Максим Акимов призвал коллег помнить, что «цифровая революция» — это прежде всего не про алгоритмы и железо, а про людей». «Нам нужно привыкать к тому, что в каждом регионе главной властью будут являться люди, которые будут определять, где и как данные живут, кому они будут принадлежать, кто к ним имеет доступ и в каком режиме эти данные работают. Сегодня мы определили эти подходы для каждой сферы, и они, с моей точки зрения, являются наиболее критичными», — отметил зампредседателя правительства.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям Андрей Кузяев выступил от лица бизнеса. По его словам, для успешного развития IТ-компаний порой нужны не столько деньги, сколько регуляторные условия для привлечения частных инвестиций. «Сегодня Россия является одной из ведущих интернет-держав, но для реализации национальной программы нам нужны новые инструменты. Необходимы механизмы для привлечения инвесторов, в частности, подключение к телекоммуникационным сетям, построенным за счёт государственных средств, должно быть бесплатным. Это необходимо закрепить законодательно», — подчеркнул Андрей Кузяев.

Фото: Илья Радченко

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир подчеркнул, что в каждом из пяти базовых направлений программы чётко определена роль регионов. «У Пермского края хорошая история, особенно в развитии IТ-технологий. Здесь представлены крупные компании цифровой отрасли, такие как «ЭР-Телеком Холдинг», есть учебные заведения, готовящие хорошие кадры, и молодое руководство, которое жаждет изменений», — пояснил чиновник.

Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что в Прикамье программу огромного мегаполиса удачно трансформировали под потребности региона и это решение может стать основой для других регионов.

Центр робототехники

В рамках совещания было подписано соглашение о консорциуме научно-образовательного проекта по созданию и поддержке Федерального центра робототехники на базе ООО «Промобот» и технопарка в сфере высоких технологий «Морион Digital». Его главной задачей станет консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники.

В консорциуме примут участие девять сторон: Национальная ассоциация участников рынка робототехники, ООО «Промобот», технопарк «Морион Digital», МГТУ им. Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ им. А. Н. Туполева (Казань), ПНИПУ, ПГМУ, ПГНИУ.

Сама идея создания такого центра, как признался председатель совета директоров ООО «Промобот» Алексей Южаков, возникла сразу же после визита президента Владимира Путина в Пермь в сентябре 2017 года. В её основе — концепция «Робот х жизнь» (Robot x Life), предложенная ПНИПУ. Она говорит о том, что к 2035 году произойдёт аугментация робота и человека. Иными словами, роль роботов в жизни людей многократно увеличится. «Центр робототехники — это отличный инструмент для создания федеральной робототехнической экосистемы, — говорит Южаков. — Используя опыт работы в этой сфере, мы хотим стать неким мостом между российским научным сообществом и глобальным рынком».

Фото: Илья Радченко

Директор УК «Морион Диджитал» Георгий Ткаченко считает, что создание центра робототехники на базе технопарка «Морион» — закономерное решение. «Во-первых, потому, что наш технопарк — один из крупнейших технопарков такого типа в стране, — рассказывает Ткаченко. — Во-вторых, с самого начала нашего проекта у нас базируются ключевые резиденты, которые выступают локомотивами развития инновационных компаний. Это один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны АО «ЭР-Телеком Холдинг» и производитель телекоммуникационного оборудования с 60-летней историей — компания «Морион». И главное, на территории нашего технопарка расположено сборочное производство компании «Промобот». Именно это стало главной причиной интереса к нашей площадке в рамках подписания соглашения о консорциуме».

Подписанию соглашения предшествовал круглый стол «Разработки перспективной робототехники», где представители вузов, вошедших в консорциум, договорились об агрегировании результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, создании конкретных продуктов (технологических пакетов) в ходе реализации элементов предлагаемой ключевой концепции Robot x Life, а также об анализе и постановке перспективных (опережающих) задач с учётом полученных научным коллективом результатов. Также было принято решение о проведении ежегодной конференции мирового уровня, где «фокус будет ориентирован на взаимодействие бизнеса и университетов по направлениям робототехники».

Директор инжинирингового центра «Автоматика и робототехника» МГТУ им. Баумана Олег Корниенко рассказал, что в консорциуме первым шагом станет обмен опытом, а акцент будет сделан на развитии массового рынка робототехники.

Фото: Илья Радченко

Ещё одной площадкой для внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь станет жилой комплекс «Гулливер», где компанией «ЭР-Телеком» в пилотном формате будет запущен проект «Умный город». В рамках совещания 24 января состоялось подписание соответствующего соглашения между краевым правительством, АО «ЭР-Телеком Холдинг», ГК «Кортрос» и ООО «Юникорн». Проект «Умный город» — это целый спектр «умных» решений. Например, «умная» система видео-контроля сможет распознавать лица и взаимодействовать с правоохранительными органами. Интеллектуальная система ЖКХ сможет самостоятельно управлять коммунальными ресурсами (электричеством, водой и теплом в доме) и передавать данные приборов учёта ресурсоснабжающей организации.

Выставка достижений

В рамках совещания прошла выставка «Фонд лучших региональных практик», где пермские и российские компании представили цифровые решения, уже сегодня делающие жизнь лучше, комфортнее и безопаснее. Свои проекты презентовали 13 пермских компаний: АО «ЭР-Телеком Холдинг», группа компаний ITPS, Promobot, ООО «Юникорн», ООО «Портал», ООО «Пармалогика», Pro IT, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Инкаб», группа компаний «СВАН», ООО «ИНСАЙТ Электроникс», ООО «Форсайт», ООО «Технологии безопасности дорожного движения».

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис высоко оценил пермскую разработку АО «ЭР-Телеком Холдинг» — «умный» домофон — и отметил перспективы внедрения и тиражирования разработки по всей России. «В обеспечении безопасности заинтересованы все регионы, все города, поэтому, думаю, этот кейс найдёт применение во многих субъектах страны», — заключил замминистра.

Пермский разработчик сервиса K-vrachu.ru, компания SVAN, сейчас в тестовом режиме испытывает мобильное приложение «Дневник здоровья», которое позволяет человеку взаимодействовать со своим лечащим врачом в режиме онлайн. Группа компаний ITPS показала смарт-браслеты, помогающие управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Московская компания АО «ТЕРРА ТЕХ» (дочерняя структура ГК «Роскосмос») представила разработку в области дистанционного зондирования земли «Государево око», о которой в начале 2019 года объявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.