Два итоговых тома В 2018 году в Перми вышли книги, каждая из которых так или иначе подводит итоги какого-то этапа в работе важного культурного учреждения — музея или архива

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Несмотря на все разговоры о скорой смерти бумажной книги как носителя информации, в Перми в 2018 году книги продолжали издаваться, и среди них — такие, мимо которых невозможно пройти.

Новый вклад

В пермском книгоиздании 2018 года эпохальный труд Пермской художественной галереи «Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI—XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края» — это, можно сказать, номер один. Правда, на титульном листе значится другая дата — 2017, но в 2017 году этой книги физически ещё не существовало: как это часто случается с кропотливыми, научно выверенными трудами, издание затянулось. В работе участвовали три музея — Сольвычегодский историко-художественный музей-заповедник, Пермская художественная галерея и Березниковский историко-художественный музей, но именно Пермская галерея является издателем, указанным на титуле книги, выпущенной в рамках программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Первая публикация».

Книга разделена на три части: «Род», «Строение Строгановых» и «Художественное пространство Строгановых». Правда, логика этого деления не очень понятна. Казалось бы, всё очень просто: в первой части — рассказ о семье, во второй — о строительстве и архитектуре, в третьей — о живописи, иконах, декоративно-прикладном искусстве и т. п. На деле же и в первой, и во второй, и в значительной мере даже в третьей части основное внимание уделено выдающемуся памятнику строгановского зодчества — Благовещенскому собору в Сольвычегодске. Видимо, это настолько грандиозное произведение, что меньше чем половину мощного книжного тома рассказ о нём никак занять не мог.

Многочисленные иллюстрации это подтверждают. Обильные фрески, сплошь покрывающие внутренние стены и потолок собора, невероятный барочный резной иконостас — интерьер собора может сравниться с величайшими памятниками древнерусского зодчества в городах Золотого кольца, недаром Благовещенский собор на протяжении двух столетий официально считался прекраснейшим храмом Русского Севера. Тем более поражает фраза из статьи Надежды Пивоваровой о том, что современный интерьер собора лишь отдалённо напоминает о его былом великолепии. Оказывается, большинство ценных икон давно покинули стены здания, многие из них пропали безвозвратно…

Тем не менее хочется немедленно бросить всё и рвануть в Сольвычегодск. Приникнуть и проникнуться, так сказать.

Лишь где-то на пятой сотне страниц (всего их в книге 728) возникает тема Прикамья — Пыскора, Усолья, наконец, Перми, а собственно подборка материалов «Пермский путь» опубликована с 580-й страницы. Что ж, это вполне отражает историческую правду: в XV—XVII веках семья Строгановых базировалась ещё на Вычегде.

Среди авторов сборника — виднейший специалист по истории рода Строгановых Сергей Кузнецов, доктор исторических наук, заведующий сектором истории Строгановского дворца в Санкт-Петербурге; доцент МГУ Александр Преображенский, заместитель директора Института русской литературы (Санкт-Петербург) Флорентина Панченко и многие другие выдающиеся специалисты. Разумеется, велик вклад и учёных из Перми, среди которых — незабвенный Георгий Николаевич Чагин.

Один из интереснейших разделов огромной книги — научный иллюстрированный каталог строгановских сокровищ из собраний музеев — участников проекта. Если бы в книге был только он, это уже было бы ценнейшее издание, но благодаря блестящим научно-популярным статьям это ещё и увлекательное чтение.

Особо надо сказать об оформлении книги. Оно своеобразное и, так скажем, небесспорное. Вообще, оформить книгу в 700 с лишним страниц — это непростая задача для дизайнера: надо ведь помнить об удобстве читателя, тем более что много прекрасных иллюстраций, хочется полистать… С этим есть проблемы: три части книги размещены в трёх разных объёмах, трёх страничных блоках, которые сшиты ступенчато — сначала самый маленький, потом побольше, третий самый большой. Из-за этого открыть книгу на середине и, например, пролистать к началу попросту невозможно. Зато смотрится эффектно.

Каждому, кому повезёт держать в руках эту книгу, станет понятно, что её название — «Вклад» — можно отнести не только к наследию Строгановых, но и к труду её авторов.

Продолжение прекрасной дружбы

Незадолго до Нового года Государственный архив Пермского края (ГАПК) представил очередной фотоальбом из серии «Пермь — Дуйсбург», второй в серии. Вообще, издательская деятельность краевого архива, начатая при прежнем директоре Андрее Борисове и продолженная его преемником Игорем Киреевым, заслуживает самых добрых слов. Архив умудряется вынуть из своих закромов интереснейшие документы —

и текстовые, и иллюстративные — и выгодно их преподнести читателю. В книгах, изданных в содружестве с продюсерским центром «Траектория», отвечающим в этом тандеме за дизайн и полиграфию, читатель может найти живые и трогательные свидетельства истории.

Это касается и фотоальбома «Пермь — Дуйсбург: общественные пространства городов в 1950—1960-е годы», созданного совместно с архивом города — побратима Перми Дуйсбурга из Рурской области. Как и первый альбом серии, посвящённый довоенному времени и вышедший в 2017 году, новая книга публикует парные фотографии: на левой полосе — эпизод из жизни Перми, на правой — Дуйсбурга, чтобы можно было подметить и сходства, и различия. Собственно, фотографии подобраны по принципу сходства: например, два фото с трамваями, два фото с массового события и т. п., а различия уже находит читатель-зритель, и это занятие очень увлекательно.

При составлении пар фотографий появились забавные параллели: так, встреча в Перми космонавтов Алексея Беляева и Павла Леонова соседствует с приездом в Дуйсбург королевы Великобритании Елизаветы II, игра в городки в парке им. Горького в Перми — с дуйсбургским боулингом, профессиональный бокс в Дуйсбурге — с шуточными боями мешками и т. п. Очень забавно сравнивать заводской ресторан (видимо, для руководства, с официантками в белых чепчиках) с дуйсбургским баром с его неформальной атмосферой. А вот футбольные фотографии — практически идентичные, даже позы игроков, запечатлённых в броске, совпадают.

Как пояснил на презентации альбома начальник научно-исследовательского отдела ГАПК Александр Глушков, в начале ХХ века Пермь и Дуйсбург были чуть ли не двойниками — одинаковые темпы индустриализации, одинаковая архитектура конструктивизма… В 1950—1960-е годы гораздо больше различий: оба города активно реконструировались и застраивались, правда, условия реконструкции были очень разные: Дуйсбург был чуть ли не на 70% разрушен бомбёжками, Пермь же была городом-деревней, где требовалось массовое переселение в благоустроенные квартиры. Отсюда и разница подходов к процессу. Впрочем, авторы альбома решили не увлекаться строительной темой, а сосредоточиться на социуме: на архивных фотографиях мы видим улицы городов, библиотеки, парки, театры, спортивные события… По мнению авторов, в этой теме наиболее видны общечеловеческие ценности, не зависящие от истории и политики. На всех фото — счастливые лица людей, полные надежд.

Полиграфия издания (отпечатано в типографии «Уральский рабочий», Екатеринбург) совершенно выдающаяся. Такой работы с глянцевым фото просто больше нигде не найти. Издательская культура выгодно дополняет содержание книги, подчёркивая обаяние, присущее любому историческому фото, и это делает «Пермь — Дуйсбург» отличным подарком на память о любом из городов-побратимов.

Архивы обоих городов намерены продолжить эту работу. Следующий альбом планируется посвятить 1980—1990-м годам — непростому периоду в жизни и Перми, и Дуйсбурга.