Культура в аренду и забота о дорогах Какие вопросы рассмотрят депутаты краевого парламента на январской «пленарке»

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В четверг, 24 января, состоится первое в этом году пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Депутаты планируют изменить в соответствии с федеральным законом принцип формирования краевой Общественной палаты, разрешить сдавать в аренду ветхие объекты культурного наследия, находящиеся в региональной собственности, и предложить Госдуме РФ разрешить ГИБДД штрафовать водителей за проезд гусеничной техники по автомобильным дорогам.

Депутаты выходят с каникул

Фото: Сергей Федосеев

Губернаторские палаты

В конце декабря председатель комитета по госполитике Александр Бойченко, депутаты Сергей Яшкин и Сергей Ветошкин внесли в Законодательное собрание проект изменений к закону «Об Общественной палате Пермского края», чтобы привести его в соответствие с федеральным законом. В частности, в связи с этим существенно изменится порядок формирования состава Общественной палаты.

Полномочия членов четвёртого состава Общественной палаты Пермского края закончатся через год. Сейчас в законе Пермского края прописано, что 24 члена Общественной палаты избираются на крае­вой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края. Ещё по шесть человек назначаются губернатором и Законодательным собранием. При этом глава региона и депутаты должны сами после консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями определиться с кандидатурами, имеющими особые заслуги перед Российской Федерацией, Пермским краем и обществом, а потом предложить этим людям войти в состав Общественной палаты.

Согласно законопроекту одна треть состава палаты (12 человек) утверждается губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общест­венных объединений. Вторая треть состава (ещё 12 человек) утверждается Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Последнюю треть состава выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Политтехнолог, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов считает, что новый порядок формирования состава Общественной палаты не сделает её более зависимой от губернатора и Законодательного собрания. По его словам, любая общественная палата, как на федеральном, так и на региональном уровне, на принятие решений никакого влияния не оказывает. Поэтому как формируется состав Общественной палаты, совершенно неважно. А тот факт, что в Общественную палату после принятия законопроекта будет попадать равное количество представителей некоммерческих организаций разного уровня, важен лишь для самих общественных объединений.

Ненужные полномочия

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект поправок в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края». В парламент его внёс губернатор края ещё в середине ноября.

В частности, законопроектом предлагается разрешить продавать и сдавать в аренду ветхие и неиспользуемые объекты культурного наследия, которые находятся в собственности Пермского края.

В Федеральном законе №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» прописано, что ветхие объекты, находящиеся в федеральной собственности, можно передавать физическим и юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы. В свою очередь, арендатор в течение семи лет с момента передачи памятника должен провести работы по его сохранению. Если он не выполнит это условие, договор будет расторгнут, а объект возвращён в федеральную собственность.

Согласно законопроекту, при проведении аукциона начальный размер арендной платы предполагается устанавливать в размере 1 руб. в год за объект, по аналогии с объектами, находящимися в федеральной собственности. В финансово-экономическом обосновании сказано, что на ноябрь 2018 года в краевой собственности было 23 неиспользуемых объекта культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Авторы документа предлагают также исключить полномочия правительства Пермского края по утверждению перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в собственности края. КСП и управление аналитической и законотворческой деятельности отметили, что, несмотря на наличие полномочий, а также наличие таких объектов, правительство до сих пор этот перечень не сформировало и не утвердило. КСП и аналитическое управление настаивают, чтобы депутаты исключили этот пункт из законопроекта, так как формирование и утверждение перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в собственности края, повысит эффективность охраны объектов культурного наследия.

Проще контролировать

В конце октября депутаты Законодательного собрания Олег Третьяков и Надежда Лядова внесли в краевой парламент проект поправок в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Депутаты предложили установить административную ответственность за проезд по дорогам общего пользования транспортных средств, элементы конструкций которых могут повредить асфальт.

Согласно федеральному закону гусеничной технике запрещено ездить по дорогам общего пользования, но наказание за нарушение этого запрета не установлено. Депутаты предложили штрафовать граждан на 1,5—2 тыс. руб., должностных лиц — на 3—4 тыс. руб., а юридических лиц — на 30—40 тыс. руб.

Предполагается, что на этой неделе законопроект примут уже во втором чтении. Однако (вероятно, из-за сложности фиксации нарушений) фракция «Единая Россия» предложила Законодательному собранию параллельно выступить с законодательной инициативой в Гос­думе о внесении похожих поправок в КоАП РФ. По мнению депутатов, контроль за движением такого транспорта будет способствовать поддержанию безопасных условий движения и снижению затрат на ремонт и содержание дорог регионального и местного значения. «Однако на уровне субъекта Федерации отсутствует возможность ввести ответственность за нарушение данного запрета в отношении пользователей автомобильными дорогами федерального значения, а также частными дорогами. Иными словами, вопрос требует комплексного решения на федеральном уровне путём внесения соответствующих дополнений в КоАП РФ. В связи с этим фракция «Единая Россия» планирует оформить своё предложение соответствующей законодательной инициативой и вынести её на рассмотрение Госдумы», — отмечает спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— На утро понедельника проект повестки заседания содержит более трёх десятков вопросов. Также без малого десяток вопросов в дополнительном списке. Так, в первом чтении депутатам предстоит рассмотреть корректировку, которая касается ответственности за организацию капремонта многоквартирных домов. Речь идёт о контроле за деятельностью регионального оператора. Данные полномочия переходят на уровень Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Очень хочется надеяться, что это решение позволит улучшить результаты капремонта в крае и будет способствовать формированию качественного рынка оказания жилищно-коммунальных услуг.

На «правительственном часе» в рамках пленарного заседания депутатам предстоит оценить исполнение закона «О промышленной политике в Пермском крае». Обсуждение вопросов промышленной политики края всегда вызывает повышенное внимание со стороны депутатского корпуса. Многие парламентарии не понаслышке знакомы с проблемами промышленности региона и имеют собственное представление относительно путей развития ключевой сферы экономики.