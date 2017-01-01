Колонизировать будущее Какими навыками должен обладать человек, чтобы быть успешным через пять лет

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Ещё два года назад люди не задумывались о том, какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть успешным в будущем. Однако сейчас они всё чаще задаются этим вопросом, потому что мир меняется слишком стремительно. Люди боятся будущего. А современная система образования не готова к тому, чтобы готовить профессионалов, востребованных через 5—10 лет. Более того, сами работодатели не могут сформулировать и донести, какие кадры потребуются им в перспективе. Именно поэтому каждый человек, даже получивший уже профессиональное образование, должен быть готов постоянно учиться и адаптироваться к меняющейся действительности. О том, какие навыки помогут ему в этом процессе — погружение в атмосферу постоянного дискомфорта или всё же в атмосферу любви к познанию, говорили на форуме «Образование и карьера».

Главное — любовь к познанию. В любом возрасте надо быть готовым учиться и кардинально менять профессии

Фото: Константин Долгановский

Открывая пленарное заседание «Выпускник-2023: шансы на успех» в рамках форума «Образование и карьера — 2019», модератор дискуссии, декан факультета экономики, менедж­мента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми Дмитрий Гергерт заявил, что последние три года радуется, что «он уже взрослый» и что процессы выбора траектории образования и выбора профессии у него уже «забиты». По его словам, внешняя среда меняется быстро и вслед за ней меняются требования работодателя к своим сотрудникам. После этого Гергерт передал слово человеку, который «знает о будущих компетенциях» больше всех. Это Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», ведущий образовательных программ (МШУ «Сколково», Агентство стратегических инициатив), ведущий эксперт проекта по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах (Skills Technоlogy Foresight, совместно с Международной организацией труда).

Много будущего

Дмитрий Судаков отметил, что ещё совсем недавно, в частности в советское время, люди жили очень короткими циклами. Да, они знали, что «через 40 лет будут летать в гости к бабушке на Марс», но были уверены, что через пять лет всё будет примерно так же, как сейчас. Но в последние три-четыре года «этот вентиль сорвало», и он видит это в своём общении с людьми, «которые тревожатся за своё будущее». «У нас стало очень много будущего. И одна из причин этого явления заключается в том, что мы этого будущего резко испугались. Мы хотим колонизировать это будущее», — заявил Судаков и добавил, что в разговорах с людьми он слышит, что для многих 2019 год наступил очень неожиданно. Ещё в 2018 году всё было как 10 лет назад, но при этом все забыли, что этот год они провели со смартфонами в руках.

А 2023 год — отправная точка дискуссии — будет, по его словам, сильно отличаться от сегодняшнего мира, но «мы этого также не заметим». Мир, в котором мы будем жить к этому году, будет волатильным, нестабильным, сложным и неоднозначным. Старая индустриальная эпоха точно окажется в прошлом, и наступит торжество постиндустриального мира. Разница в том, что индустриальный мир — мир «счётный», постиндустриальный — уже сложнее. Судаков привёл такой пример. Если раньше статисты Советского Союза, планируя стройку условной Саяно-Шушенской ГЭС, закладывали, что стране потребуется столько-то сварщиков, столько-то врачей, столько-то учителей, то сейчас экономисты, конечно, способны провести такие же расчёты для условного Челябинского трубопрокатного завода, но никто не уверен, что через 10 лет ситуация кардинально не изменится. Люди не понимают, что будет через 10 лет. Не понимают этого и работодатели. Соответственно, неясно, каких специалистов нужно готовить и в каком количестве.

За четыре дня работы форума выставочный центр «Пермская ярмарка» посетило почти 57 тыс. человек, из них 5 тыс. — школьники

Фото: Константин Долгановский

В этом месте Дмитрий Судаков обратился к залу, попросив отозваться тех слушателей, которые являются потенциальными работодателями, то есть заказчиками. Руки подняли трое из 200 участников дискуссии. Остальные пришли сюда как работники сферы образования (большинство), как выпускники и как родители. «Без заказа со стороны работодателей выпускник-2023 окажется в вакууме, — заявил Судаков. — Заказчики не умеют формулировать, что им нужно». С другой стороны, вузы также не могут сказать, на что способны их выпускники. И в результате эти самые выпускники оказываются в ситуации, когда одни не могут сформировать, что им нужно, а другие не знают, как и чему учить. И этот выпускник, по словам Судакова, растерян. В результате 60% молодых специалистов, на обучение которых были потрачены деньги родителей или бюджета, работают совсем не по специальности. Это официальные данные минтруда.

Знать и уметь

В рамках исследования «Атлас новых профессий» команда учёных попыталась проанализировать (попыталась — поскольку, по словам Судакова, будущее нельзя исследовать, к нему не применимы основные научные методы), какие навыки дадут шансы на успех завтрашнему выпускнику. Причём Судаков призвал каждого отнести себя к этой категории, поскольку учиться надо всем, чтобы не оказаться за бортом.

Во-первых, навык управления вниманием. «Мы живём в калейдоскопичном мире, и за наше внимание идёт агрессивная война, — пояснил Дмитрий Судаков. — А мы радостно отвлекаемся от дел на сообщения в мессенджерах и звонки с неизвестных номеров». Он отметил, что нужно уметь переключаться с работы на отдых и наоборот. Не проверять рабочую почту в отпуске, поскольку, постоянно отвлекаясь на работу, мы забываем отдыхать, и после выхода из такого отпуска нам надо ещё пару дней, чтобы восстановить силы.

Во-вторых, цифровая грамотность. Эпоха разделения всех людей на технарей и гуманитариев осталась в прошлом. «Нам уже не спрятаться в домике «я филолог, отстаньте от меня», — за­явил Судаков. — Точно так же перестаёт работать выражение «я технарь». Людям будущего надо уметь работать в команде, а значит, нужны навыки в области эмоционального интеллекта и в работе с другими, непохожими на тебя людьми.

Самый важный навык, по мнению эксперта, — любовь к обучению. Человек, по его словам, очень классно учится. В первый год своей жизни он с нуля учит язык (без словарей) и учится управлять «сверхсложным объектом под названием «Я». «Но потом система образования делает всё, чтобы выбить из нас эту любовь, — заявил Судаков. — Ставит жирные двойки, стыдит у доски, вызывает родителей в школу. Она делает всё, чтобы мы понимали: учиться плохо. Делает из нас винтики для индустриальной машины. Мы все должны полюбить учиться».

Кстати, о системе образования. Она, по словам Судакова, сегодня не способна дать все вышеперечисленные навыки, которые будут определять твою успешность в будущем.

Оксана Игнатьева, заведующая кафедрой культурологии, музыковедения и музыкального образования ПГГПУ:

— ПГГПУ расширил список базовых компетенций. Выпускникам, как и обычным людям, которые намерены успеть за быстрым течением жизни, нужно уметь работать с будущим (мы должны уметь прогнозировать его и соотносить себя с этим прогнозом) и иметь навыки художественного образования (это основа креативности и эмоционального интеллекта, то, что позволяет работать в команде, слышать и коммуницировать).

Оксана Игнатьева также добавила, что мы живём в индивидуализированном мире и современной системе образования надо «уметь с этим работать». Пока получается не очень.

Комфорт против дискомфорта

Министр образования Раиса Кассина, когда ей дали слово, честно призналась, что сейчас, выслушав доклады всех экспертов, решила кардинально перестроить своё выступление. По её словам, «мы все гордимся новым стандартом образования». Вроде как он готовит выпускников к 2023 году. Но, заявила Кассина, в нём есть пункт, который показывает, что «ничего этого не будет», — это возможность выбора предметов. Ученики хоть с первого класса могут выбрать профиль и следовать ему все 11 лет. Она рассказала историю, как мама привела ребёнка в школу и заявила, что он «всю жизнь мечтал быть программистом» (мальчику семь лет) и поэтому должен учиться именно в этом классе именно этой школы.

По словам Кассиной, закладывая обучение по профилю, система ограничивает ребёнка. «К седьмому классу он понимает, что знает только физику и математику, но при этом не любит оба этих предмета», — продолжила министр. И это главная ошибка: «никто не может сказать, что будет востребовано через пять лет».

Она заявила, что для того, чтобы быть эффективным после окончания школы и вуза, выпускник должен уметь жить в некомфортных условиях. «А этому мы не учим, — отметила Кассина. — Нужно выводить из зоны комфорта, чтобы программист, который не любит общаться, учился это делать. Ему за жизнь, возможно, восемь раз придётся радикально сменить работу. Дело не в конкретных знаниях, а в умении быстро приспосабливаться к стремительно меняющемуся миру».

Обращаясь к министру промышленности, предпринимательства и торговли Алексею Чибисову, с которым они регулярно обсуждают тему образования, Кассина эмоционально заявила, что они «никогда не получат заказа от работодателей», потому что работодатели могут спрогнозировать свои потребности в кадрах только на год. В этом месте раздались аплодисменты. «Образование должно быть непрерывным. Мы должны переориентироваться на переобучение специалистов в коротких циклах», — заявила глава минобра. Человек должен получать новую профессию не за четыре года на бакалавриате, а за год, максимум два.

Алексей Чибисов пояснил, что в правительстве идёт активная дискуссия на тему, как и чему учить выпускников, поскольку им действительно сложно добиться от работодателей внятного заказа. Производители, по его словам, дают только общие формулировки: узкоспециализированный, дисциплинированный и на 100% готовый с первого дня включиться в работу по максимуму. И так — всю жизнь. Но это, по словам министра, нереально. «Выпускник-2023 должен учиться сразу нескольким специальностям, — считает Чибисов. — Это позволит ему развиваться и менять работу в рамках одного предприятия». По его мнению, человек также должен уметь «работать руками».

Поддержал логику будущего образования и председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Сергей Клепцин. «Формулировка в названии пленарной дискуссии «шансы на успех» должна касаться не только выпускника, но и предприятия, потому что обе стороны заинтересованы в успехе», — отметил Клепцин и добавил, что люди психологически должны быть готовы к смене профессионального вектора. Социальное благополучие и умение быстро адаптироваться к изменяющейся среде станут важными навыками будущего.

Однако Дмитрий Судаков призвал минобр не «выбивать» выпускников из зоны комфорта, а прививать им любовь к познанию. «Вытеснять из зоны комфорта — всё равно что постоянно болтать в стиральной машине, — заявил Судаков. — Человека нужно погружать в новое и рушить сверхузкие специализации не через дискомфорт, а через любовь. И прививать эту любовь к разным наукам должен учитель». Он привёл личный пример: в школьные годы у него было три жёстких учителя биологии, которые навсегда вселили страх перед этим предметом. А вырастить любовь к какой-то науке в 40 лет — сложно.

Дмитрий Судаков отметил, что эта панельная дискуссия на форуме — одно из лучших мероприятий, в которых он принял участие за последние три года. Все те мысли и обязательные навыки, о которых он «забыл» сказать в ходе выступления, «подсветили» в своих докладах другие выступающие.