«На федеральном уровне это не понять» Максим Решетников рассказал федеральным чиновникам о проблемах регионов при реализации нацпроектов

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Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в Гайдаровском форуме — 2019 «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды», который проходил с 15 по 17 января в Москве. Он выступил в качестве эксперта на панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» и панельной дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект». Решетников рассказал об особенностях реализации в Прикамье программ в сфере демографической политики и занятости населения, а также попросил правительство ускорить процесс доведения бюджетных средств до регионов в рамках нацпроектов.

На панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек и естественная убыль населения может смениться приростом лишь в 2023—2024 годах. По мнению Голиковой, чтобы улучшить демографическую ситуацию в России, необходимо усилить поощрение рождаемости одновременно с борьбой с высокой смертностью.

Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, в 2018 году безработица достигла минимума по сравнению с предыдущими годами — 4,8%, а численность занятых за 11 месяцев 2018 года увеличилась до 72,6 млн человек. В связи с изменениями в пенсионной системе Татьяна Голикова призвала регионы развивать дистанционные формы занятости и создавать рабочие места для людей предпенсионного возраста.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своём докладе отметил, что национальные проекты по снижению смертности от болезней системы кровообращения и онкологии вполне понятны, а их целевые показатели достижимы. Но есть два риска, связанные с их выполнением. «Мы недооцениваем сроки, которые нам необходимы для изменения ситуации, так как нужно менять организацию всей нашей трёх-

уровневой системы оказания медицинской помощи. В результате федеральный центр даёт деньги, ставит задачи, а уже через полгода требует снижения смертности», — пояснил губернатор.

Второй момент, который беспокоит регион, — ужесточение федеральных требований по программе госгарантий. Максим Решетников отметил, что регионы все разные и «надеть» на всех одинаковую модель не получится. Поэтому надо контролировать или результат, или процесс.

Он также рассказал, что Пермский край имеет богатую историю попыток стимулировать рождаемость с помощью разных материальных мер. Однако практика показала, что эти меры больше помогают решать проблемы бедности,

а не рождаемости.

По поводу пенсионных изменений Решетников отметил, что в Пермском крае они вряд ли приведут к росту безработицы. В регионе даже с учётом повышения пенсионного возраста к 2024 году численность населения трудоспособного возраста достигнет лишь уровня 2014 года. «На нас больше влияет фактор, связанный с ростом производительности труда и естественным влиянием цифровизации, например, в сферах транспорта, торговли, ЖКХ и т. д. Поэтому, если мы хотим, чтобы рост зарплат был выше инфляции, нужно заниматься производительностью труда», — по-

яснил глава региона и добавил, что важно начать с бюджетной сферы.

Помимо этого, необходимо решать вопросы в сфере дополнительного образования, а также придумать, как привезти людей из территорий, где нет рабочих мест, туда, где они есть.

В заключение Решетников заявил, что инструментов для достижения целевых показателей по национальным проектам создано достаточно. И сейчас регионам нужно понять, в каких секторах какие будут идти процессы и какие для этого нужны программы. «На федеральном уровне это не понять, это очень точечные проблемы. Мы для себя поставили задачу разработать такую программу и предъявить её», — добавил Максим Решетников.

На панельной дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» обсуждались вопросы обеспечения достижения национальных целей на региональном уровне.

Первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов отметил, что около 60% задач из указов президента относятся к компетенции регионов. «В отличие от предыдущих лет мы прекрасно понимаем, что дальше возлагать на регионы дополнительные обязательства невозможно. Субъекты перегрузили дополнительными расходами. Поэтому федеральному центру пришлось начать давать регионам дополнительное финансовое обеспечение», — пояснил он.

Также министр обратил внимание на то, что финансовая помощь регионам оказывается и через национальные проекты. Для этого нужно чётко формулировать задачи для регионов. Только тогда государство сможет справиться с поставленными национальными целями.

Максим Решетников, который выступил на панельной дискуссии в качестве эксперта, призвал правительство РФ выработать систему реализации национальных проектов и сделать акцент на выработке правильного механизма освоения средств в срок. По его словам, в этом году Пермский край должен получить 9 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Он отметил, что все соглашения должны быть заключены до 15 февраля, но пока заключены лишь четверть соглашений. На то, чтобы довести деньги до муниципалитетов, нужно ещё три-четыре недели. Дальше идут конкурсные процедуры. В результате муниципалитеты смогут заключить контракты с подрядчиками в лучшем случае в конце мая. Строительный сезон в Прикамье при этом заканчивается в сентябре. Кроме того, на сроки строительства влияют дожди и другие факторы. «Иными словами, мы уже идём на «красных флажках». Конечно, сейчас наши шансы увеличились, так как два года назад деньги нам доводили в сентябре, а в декабре их уже отбирали за неосвоение. Но почему мы не заключаем трёхлетние соглашения или не подписываем соглашения до 1 января?» — спросил губернатор и подчеркнул, что в Пермском крае большую часть соглашений с муниципалитетами заключают до 1 января, чтобы они могли раньше начинать контрактоваться.

Также губернатор предложил внести изменения в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, который затягивает процедуру доведения средств из бюджета до регионов.