От них зависит будущее В педагогической гостиной на форуме «Образование и карьера» рассказали об образовательном проекте Законодательного собрания Пермского края

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Форум «Образование и карьера» — пожалуй, самое многолюдное событие Выставочного центра «Пермская ярмарка». Толпы старшеклассников «зависают» на стендах вузов и колледжей, собирают рекламные буклеты, принимают участие в играх, конкурсах, викторинах. Учителя собираются, чтобы рассмотреть новые учебные пособия, поделиться опытом, рассказать об успехах. Именно этим занята педагогическая гостиная: собрать учителей из школ разных территорий Пермского края, объединить их в сетевых проектах, дать возможность разделить полезный опыт.

В день открытия форума, 17 января, педагогическая гостиная собрала в конференц-зале «Пермской ярмарки» учителей, чтобы поговорить о краеведении, и прошла под лозунгом «Мой Пермский край — путешествуем, познаём, гордимся». Педагоги прибыли вместе с учениками: ведь именно дети — главные герои образовательного форума и основные участники школьных краеведческих проектов. Среди гостей были депутаты Законодательного собрания Пермского края Татьяна Шестакова и Сергей Ветошкин: ведь речь шла о проекте, инициированном Законодательным собранием. Депутаты передали собравшимся приветствие спикера Законодательного собрания Валерия Сухих.

Сергей Ветошкин

Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы понимаем, насколько это важно и актуально — сохранить нашу молодёжь, добиться, чтобы дети оставались в Пермском крае. Уже 14 лет проходят наши парламентские уроки, где дети создают социальные проекты и защищают их. Сейчас у нас новое направление — школьники изучают историю Пермского края и его народов, растут настоящими патриотами своего края. Это сетевой проект, который мы проводим совместно с вузами и предприятиями.

В краевом Законодательном собрании работа с молодёжью стала уже традицией. Регулярно проходят парламентские уроки для студентов и школьников, которые организуются совместно с педагогами в разных депутатских округах Пермского края. Конкурс «Будущие законодатели» приглашает школьников представлять свои идеи в социальных проектах и творческих работах. Краеведческий проект «Путешествие по Пермскою краю», о котором шла речь на педагогической гостиной, стал ещё одним подобным начинанием. Цель его — прививка патриотизма по отношению к малой родине, воспитание гордости за свой регион, понимания того, что расти, учиться и работать в родном крае — ответственный и престижный выбор.

Как сказала ведущая педагогической гостиной, доцент географического факультета ПГНИУ Анастасия Фирсова, необходимо превратить уникальность родных мест в полезный ресурс, чтобы найти в нём своё место. И депутаты — инициаторы проекта, и учителя — его организаторы прекрасно понимают, что этого понимания не добиться только лекциями или книжной работой. Упор сделан на собственный опыт краеведческих исследований, через который проходят школьники. Они сами находят местные достопримечательности, о которых хочется рассказать всему миру — и рассказывают!

Проект стартовал в 2016 году. Его слоган: «Всё удивительное — рядом». Школьники из районов Пермского края в его рамках создают экскурсионные маршруты по своим городам, сёлам и их окрестностям и защищают их на большой межрайонной конференции, а по лучшим из этих маршрутов снимаются телевизионные фильмы, входящие в цикл «Путешествие через край». Принять участие в конкурсе может любая школа. В марте 2017 года в селе Шадейка Кунгурского района прошел первый краевой школьный краеведческий форум, где из более чем 30 созданных школьниками маршрутов было выбрано семь лучших — они и стали основами телепередач.

Дети изучали историю своих городов и деревень, этнографию населяющих их народов, собирали аутентичный фольклор, находили уникальность в мелочах, и не только. Как рассказала директор шадейской школы Светлана Коробейникова, в школьных работах можно было обнаружить поразительные факты. Так, оказалось, что в селе Кыласово Кунгурского района существует музей истории Сибирского тракта — один из трёх в России (два других находятся в Сибири). Тракт проходил прямо через центр этого старинного села и оставил после себя множество преданий и артефактов.

Тема Сибирского тракта стала сквозной темой для краеведческих работ школ Кунгурского района. Светлана Коробейникова, которая стала координатором этой работы, в образовательную сферу пришла из туристического бизнеса, так что ей краеведение особенно близко. По её словам, школьникам очень понравилось работать с телевизионщиками из ВЕТТЫ. Это было приключение в стиле популярных передач «Орёл и решка» и «Мир наизнанку».

В березниковской школе № 5 проект курирует учитель истории Людмила Антипова. Она прибыла на форум «Образование и карьера» вместе с главными участниками проекта — старшеклассниками, активистами школьного историко-туристического музея «Посолонь». Директор музея — восьмиклассник Иван Малинин.

Ребята показали участникам педагогической гостиной фильм, снятый ВЕТТой по их маршруту «Дедюхин — уральская Атлантида». Сюжет поразительно интересный, жаль, что демонстрировалась лишь его сокращённая версия... Оказывается, Березники, город, который мы все привыкли считать детищем первых пятилеток, имеет давнюю историю. Его прародитель, старинный городок Дедюхин был «столицей» всего прикамского солеварения — именно там располагалось его управление. При строительстве Камской ГЭС Дедюхин был затоплен, но осталось несколько островов, и на одном из них руины храма, варварски взорванного при затоплении. Старшеклассники вместе со съёмочной группой плыли на остров на катамаранах, пробирались через лес, разбирали кирпичные завалы на месте, где стоял храм. Они проникались историей места не через школьные уроки, а через собственный уникальный опыт.

Заседание в педагогической гостиной завершилось тем, что был объявлен старт нового сезона конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Проекты будут приниматься с 1 февраля по 30 апреля, а в мае состоится второй краеведческий форум участников на площадке ПГНИУ, где будут определены маршруты-победители. Определять будет непросто: все, кто принимает участие в проекте, талантливы!

Ход конкурса будет отражаться на сайте Законодательного собрания Пермского края.

Татьяна Шестакова

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Дети так показывают наш край, что у взрослых возникает желание немедленно отправиться в путешествие! Что ж, учиться никогда не поздно, познание — самое увлекательное занятие, независимо от возраста. Однако наш проект — не только интересный, но и очень важный: ведь от него зависит будущее наших детей, зависит, захотят ли они остаться жить и работать в Пермском крае, а значит — зависит будущее всего Пермского края.

Усиление краеведческой составляющей обучения — важный тренд в мировом и российском образовании. В Пермском крае понимают, что краеведческая информация гораздо лучше усваивается не на словах, а на деле.