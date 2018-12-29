...И снова год надежд Пермские музеи поделились планами на 2019 год

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совместная пресс-конференция руководителей трёх краевых музеев — Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея и Музея современного искусства PERMM — прошла перед самым Новым годом. Судя по рассказам Юлии Тавризян, Ольги Юдиной и Наили Аллахвердиевой, год в пермских музеях предстоит насыщенный, а для Пермской галереи — просто триумфальный.

«Большие манёвры на Хохловских холмах»

Фото: Константин Долгановский

Боги и «Лилии» завоёвывают мир

Экспонаты Пермской художественной галереи в наступившем году будут активно гастролировать. Расписание крупнейших мировых выставок будто специально так составлено, чтобы работы из пермской коллекции стали теми «гвоздями», на которых будут держаться мощные экспозиции.

Первая из этих выставок открывается буквально на днях — 16 января в центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. Выставка деревянной религиозной скульптуры из музеев России даже озаглавлена так же, как экспонат №1 из коллекции Пермской галереи, — «Христос в темнице». Это монографическая выставка, полностью посвящённая важному в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный»), заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу. Страждущий Христос изображался сидящим, с терновым венцом на голове и чаще всего с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве «Манежа» покажут более 30 скульптур середины XVII — начала XIX века, и понятно, что без «пермских богов» такая выставка никак не могла обойтись. Пермская галерея представляет на выставке шесть предметов: четыре фигуры сидящего Спасителя и парных ангелов XVIII века.

Выставка будет работать до 10 февраля 2019 года.

Больше года проездит в «гастрольном туре» самая популярная из «выездных» картин Пермской галереи — «Лучистые лилии» Натальи Гончаровой. За это время она примет участие в больших выставках в Мадриде, Лондоне, Флоренции и Хельсинки. В Мадриде «Лилии» будут участвовать в огромной выставке «От Шагала до Малевича. Искусство в революции», которая пройдёт в Fundación MAPFRE с 9 февраля по 5 мая. Последние три города — соорганизаторы персональной выставки-ретроспективы Натальи Гончаровой, крупнейшей в истории. Это одна из главных выставок года в мировом масштабе — из тех, на которые едут специально за тридевять земель. Пермяки могут выбирать, где и когда увидеть любимую картину в компании других шедевров крупнейшей художницы русского авангарда: в Tate Modern (Лондон) с 6 июня по 8 сентября, в Palazzo Strozzi (Флоренция) с 3 октября по 20 января 2020 года или в Ateneum Art Museum (Хельсинки) уже в 2020 году.

Фото: Валерий Заровнянных

Отсутствие нескольких ключевых экспонатов не должно сказаться на посещаемости Пермской художественной галереи: здесь планируется череда выставок, каждая из которых по-своему интересна.

Выставочный сезон откроется в феврале ретроспективой творчества Миши Брусиловского — важнейшей фигуры в искусстве Урала рубежа ХХ—XXI веков. Для пермяков, часто бывающих в Екатеринбурге и знакомых с творчеством художника благодаря частному музею Евгения Ройзмана, это огромный подарок: наконец-то можно будет показать друзьям весёлое, изрядно хулиганское, но очень доброе и по-настоящему философское искусство Брусиловского.

Примерно в то же время в другом зале выставка «Электрические сны» осветит историю пермского телевидения, которое в 2019 году празднует 60-летие. Юлия Тавризян говорит, что ТВ будет показано как способ отражения непростой исторической действительности.

Парные ангелы из коллекции Пермской художественной галереи, участвующие в выставке «Христос в темнице» («Манеж», Санкт-Петербург)

Фото: Валерий Заровнянных

К 220-летию Пушкина в конце мая откроется выставка «Пушкин. Линия жизни» — живописная и графическая пушкиниана с опорой на собственные фонды галереи. Примерно в то же время будет организована приуроченная к Дягилевскому фестивалю (20—30 мая) большая экспозиция работ московских концептуалистов — Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других — из богатейшей коллекции кардиохирурга Михаила Алшибая, личного знакомого и друга художников.

Недолго, всего месяц с середины июля до середины августа, будет проходить выставка «Магия старинного

театра», посвящённая Году театра в России. Экспонаты — подлинные предметы, имеющие отношение к истории русского театра, — прибудут из музея-усадьбы Останкино. Основной акцент в экспозиции будет сделан на то, как в старинном театре производились спецэффекты, поэтому и «Магия».

Сразу после театральной выставки откроется «Русская тема в искусстве» — демонстрация сокровищ из фондов галереи, сделанная как набросок для новой экспозиции, которую планируется разместить на территории завода им. Шпагина. Будет ряд произведений ведущих русских художников XIX—ХХ веков, особенно много работ рубежа веков, где ярко проявились поиски национальной идеи, возрождение интереса к национальной истории и мифологии. Ещё один такой «набросок» — большая выставка камнерезного искусства с акцентом на творчество Анатолия Моисеевича и Анатолия Васильевича Овчинниковых, которая пройдёт в те же сроки — с августа по октябрь. В новом здании галереи у камнерезов будет постоянная экспозиция.

Самая большая и самая ожидаемая выставка предстоящего года откроется в ноябре: это будут «Сокровища кремлёвских мастерских» — экспонаты из музеев Кремля. Выставка спонсируется «ЛУКОЙЛом» и посвящена 90-летию открытия пермской нефти.

Все в Хохловку

Директор Пермского краеведческого музея Ольга Юдина назвала 2019-й «годом надежд», и надежды эти связаны не только с реконструкцией территории завода им. Шпагина, но и с преобразованием архитектурно-этнографического музея «Хохловка», где 9 марта планируется открыть современный многофункциональный визит-центр. Кроме сервисных функций и конференц-зала в визит-центре будет выставочное пространство, где в течение года будут представлены коллекции деревянной и керамической народной игрушки, домашней утвари, а также персональная выставка Юрия Новинькова.

Руководство музея стремится привлечь к Хохловке как можно больше внимания и публики. Там уже прошли массовые празднества в новогодние каникулы, а 10 марта, на следующий день после открытия визит-центра, состоится губернаторская Масленица.

В июне Хохловка примет региональный экологический форум с участием экологических активистов и современных художников, которые будут работать в формате арт-резиденции.

Новый размах получит популярнейший фестиваль «Большие манёвры на Хохловских холмах», который ежегодно проходит в первый уик-энд августа: вместо одного военного эпизода будет реконструировано аж три — из Северной войны, из Первой мировой и Второй мировой войн.

Городские площадки музея будут заняты выставками. В Доме Мешкова пройдёт серия мини-выставок к различным памятным и юбилейным датам. Среди прочих юбилеев музей отметит 75-летие со дня рождения историка и этнографа Георгия Чагина. Из двух больших выставок года одна будет посвящена истории Пермского театра оперы и балета и приурочена к Году театра, а вторая — древним и традиционным прикамским промыслам: охоте

и рыбалке.

Музей пермских древностей готовится предъявить публике новые результаты палеонтологических изысканий в Оханском районе. Ольга Юдина очень надеется, что скелет трогонтериевого слона наконец-то будет собран полностью.

Планируются новые экспозиции

в Доме-музее Николая Славянова и в «Доме Пастернака» в посёлке Всеволодо-Вильва, а в Доме-музее Василия Каменского в Троице традиционный поэтический фестиваль «Звенидень» пройдёт в июне в расширенном формате.

Первый юбилей

Музей современного искусства PERMM отмечает в нынешнем году первый юбилей — 10-летие, и большинство проектов и событий так или иначе связаны с этой датой. Три основные темы деятельности музея в 2019 году, по словам арт-директора Наили Аллахвердиевой, — это поддержка пермских художников, межрегиональные проекты, а также выставки художников, которые участвовали в проекте-«прародителе» музея — выставке «Русское бедное».

2019 год музей посвящает отечественному искусству не только из-за собственного юбилея, но и потому, что на 2020 год намечено несколько больших международных проектов, которые нуждаются в длительной подготовке.

В феврале открывается первая выставка года — персональная экспозиция художника из Красноярска Николая Касаткина «Двойная картина». Ретроспектива будет содержать работы с 1970-х годов до настоящего времени и отражать новый подход к традиционному пейзажу. В каждой картине два плана восприятия: соединение традиционного русского пейзажа с современной концептуальной точкой зрения создаёт сюрреалистический эффект.

В апреле выставка «Метаморфозы» представит творчество пермских девушек-фотографов, работающих в жанре модной фотографии, и займёт все три этажа музея, показывая, по словам Наили Аллахвердиевой, «Мир женщины от хтонического к феерическому через земное». Выставка 18+: среди фотографий много ню.

К открытию Дягилевского фестиваля приурочена персональная выставка Владимира Козина — одного из «якорных» авторов музея, участника «Русского бедного». Кроме хорошо известных пермякам работ будет и много новых.

После этого начнётся серия обменных выставок, и первой из них станет совместный с центром современного искусства «Арсенал» (Нижний Новгород) проект «Аллегорическая абстракция. Артель «Царь горы», демонстрирующий изобретённый четырьмя художниками-концептуалистами — Юрием Альбертом, Виктором Скерсисом, Андреем Филипповым и Паруйром Давтяном — новый художественный метод, который сами художники описывают как «Изображение воображаемого, воображение изображаемого, изображение изображения, воображение воображаемого, изображение воображаемого изображения, воображение изображаемого воображаемого... — вот где зарыта собака творчества!».

Одновременно с выставкой из Нижнего Новгорода будет работать выставка современного искусства Израиля — максимально широкая, представляющая творчество художников разных поколений и разных стилей.

Проект, который Наиля Аллахвердиева называет очень важным и который довольно долго готовился, — выставка Terra Udmurtia / «Метатерритория», посвящённая творчеству актуальной художественной группы «Город Устинов», художников из которой арт-директор PERMM называет «звёздами современного искусства». Выставка займёт все три этажа музея.

Завершится год выставкой Венеры Казаровой — дизайнера одежды и перформера, работающей на стыке искусства и моды и прославившейся костюмами из бумаги. Наиля Аллахвердиева считает, что общение с её работами приводит зрителя в состояние волшебного сна.

10-летие музея будет ознаменовано не только выставками. В марте пройдёт научно-практическая конференция «Подросток + музей», а в мае состоится собственно празднование юбилея, включающее в себя стратегическую сессию по развитию музея с участием ведущих российских экспертов, юбилейную «Ночь музея PERMM» и временную выставку на территории завода им. Шпагина.

С заводом им. Шпагина связаны многие проекты Музея современного искусства. Так, уже 8 февраля планируется «День российской науки» — социокультурный фестиваль по теме Art&Science. В программе — лекции, мастерские, научные бои, научный стендап и концертная программа с участием группы «Обе две».

Юбилей PERMM будет отмечаться и за пределами Перми: пройдут обменные выставки в Нижнем Новгороде и Ижевске, а также выездные выставки в Лысьве, Добрянке и Чайковском.