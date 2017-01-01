Издержки промышленности Как на Прикамье скажется повышение НДС

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С 1 января ставка НДС повысилась с 18 до 20%. При этом цены на продукцию вырастут значительнее, чем ставка налога, поскольку увеличение НДС спровоцирует повышение инфляции. Экономисты отмечают, что негативные последствия от роста НДС в первую очередь скажутся на промышленных регионах, а также на транспортной и строительной отраслях. Более того, повышение ставки спровоцирует уменьшение доходной базы консолидированного бюджета края. Себестоимость продукции в любом случае будет расти, что приведёт к снижению прибыли и покупательной способности населения. А это, в свою очередь, скажется на поступлении налогов в региональный и местные бюджеты. Со временем ситуация выправится, но Пермский край снова попадёт в зону риска — уже как добывающий регион.

Строительство — одна из тех отраслей, по которым сильнее всего ударит повышение НДС

Фото: Игорь Катаев

По мнению экспертов, цены вырастут значительнее, чем ставка налога. «Рост НДС на 2% может вызвать всплеск инфляции больше чем на 2%. Предприниматель будет вынужден заложить в цену 2%-ное повышение НДС, взимаемого непосредственно при продаже его продукции, а также учесть рост издержек, вызванных подорожанием закупаемых им товаров и услуг, необходимых для повседневной деятельности компании», — считает кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

В ряде групп товаров это уже заметно. Так, эксперты отмечают, что флагманские модели сотовых телефонов Apple и Samsung уже подорожали с начала года, а новые модели будут выходить по более высокой стоимости, чем в 2018 году. Повышение может достигнуть 5%. В 4,5—5% оценивается и повышение цен на иномарки, произошедшее после Нового года. Ссылаясь на увеличение ставки НДС, о повышении тарифов объявили и сотовые операторы «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2. Первоначально «дельта» будет ограничена двумя процентами, однако в перспективе может кратно увеличиться. Это касается и собственно сотовой связи, и услуг домашнего интернета. Тарифы на электроэнергию в Пермском крае уже повышены с 1 января, а с 1 июля они изменятся ещё раз. В среднем за год они повысятся на 3%. Также дважды за год изменятся тарифы на другие услуги ЖКХ, в сумме — на 4,1%. Повышение цен на продукты питания пока незначительно, но процесс займёт до полугода, и результат можно будет оценить только по истечении этого периода. В целом, по прогнозам Центробанка, общий уровень инфляции в 2019 году может превысить 5%.

Из-за повышения ставки НДС вырастут цены на подавляющее большинство товаров, кроме тех, по которым останутся действовать льготные ставки 10% и 0%, говорит Ольга Сердюкова, доцент кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ. По её мнению, в особой зоне риска находятся импортные товары, поскольку в этом случае росту цен будет способствовать и ослабление рубля. В результате может измениться объём их потребления. «Вследствие снижения покупательной способности населения, в первую очередь будут приобретаться товары и услуги первой необходимости — зачастую это товары и услуги российских производителей. Даже при сохранении цен на импортные товары (что маловероятно) всё-таки в структуре потребления доля импорта, скорее всего, будет снижаться», — считает Ольга Сердюкова. Зарплаты населения при этом не изменятся, следовательно, при тех же доходах граждане смогут купить меньшее количество товаров и услуг, то есть снизится покупательная способность населения.

В то же время замедления экономики, скорее всего, не произойдёт. «Теоретически повышение НДС должно негативно сказаться на темпах экономического роста. Однако реального воздействия повышения налога мы можем и не заметить в силу того, что возможности экономического роста и так искусственно зажаты вследствие продолжающейся уже много лет политики Банка России «по снижению инфляционных рисков», — полагает Михаил Беляев.

Более того, для отдельных направлений (например, для экспортёров) эта мера даже станет некоторым позитивным фактором, считает Татьяна Пащенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ.

В зоне риска

Сложнее всего придётся промышленным регионам, классическим представителем которых является Пермский край, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Крупные промышленные компании чаще являются плательщиками НДС, и им труднее избежать его уплаты, рассуждает эксперт.

В то же время есть отрасли, которые сильнее других почувствуют негативные последствия. «Под ударом окажутся строительство и транспорт. Также дополнительное повышение тарифов получит отрасль ЖКХ, но это бремя переложат на карманы пользователей. С другой стороны, есть отрасли, где в основном применяется льготная ставка НДС или «упрощёнка», для них последствия будут менее ощутимыми», — считает Табах.

Сложнее всего придётся промышленным регионам, классическим представителем которых является Пермский край. Крупные промышленные компании чаще являются плательщиками НДС, и им труднее избежать его уплаты

Впрочем, в региональном министерстве экономического развития и инвестиций полагают, что высокая концентрация промышленности и экспортно ориентированных производств, напротив, смягчит последствия повышения ставки. Экспортные операции и реализация товаров другим крупным компаниям не зависят от роста НДС, поскольку покупатель таких товаров либо не платит этот налог (в случае с экспортом), либо может принять его к вычету.

Также пострадают регионы, где в структуре цен на товары больший вес имеют транспортные издержки и где выше энергопотребление, продолжает Михаил Беляев. Это в первую очередь удалённые северные и восточные регионы с плохой транспортной инфраструктурой.

Налог на убыль

В любом случае косвенный эффект почувствуют все отрасли, продолжает Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты. «Причина проста: даже в продовольственных товарах есть транспортная составляющая, затраты на хранение, расходы, связанные с заморозкой или, наоборот, с нагревом, приготовлением пищи. А на топливо, ГСМ, тепловую и электроэнергию НДС уже повышен с 1 января. Какие-то изменения мы уже увидели на ценниках, в каких-то сферах рост будет носить инерционный характер и про-

явится постепенно, по мере изменения себестоимости», — поясняет эксперт.

Олег Жданов также обращает внимание на то, что, поскольку НДС полностью поступает в федеральный бюджет, в результате повышения ставки увеличится дисбаланс между ним и региональными бюджетами. «В целом, скорее всего, прибыль бизнеса сократится. Себестоимость продукции всё равно будет расти, а значит, прибыль будет автоматически снижаться. Скорее, можно прогнозировать, что такой шаг приведёт к некоему дополнительному поступлению именно в федеральный бюджет и косвенно сможет повлиять на некоторое сокращение региональных расходов», — считает президент ПТПП.

В краевом минэке также прогнозируют, что для тех компаний, которые не смогут переложить рост НДС на конечных потребителей, увеличение ставки налога может послужить сдерживающим фактором для роста прибыли. В результате сократятся налоговые поступления в бюджет Пермского края. Однако в министерстве не ожидают существенного влияния новой ставки на финансовые показатели крупнейших региональных налогоплательщиков.

Помимо этого, определённое негативное воздействие на бюджет Пермского края может оказать рост стоимости отдельных категорий госзакупок — в данном случае бюджет сам выступает как покупатель товаров и услуг.

Выгода региональных бюджетов от изменения ставки НДС может быть связана лишь с потенциальными дополнительными доходами в форме субсидий из федерального бюджета.

По мнению Михаила Беляева, со временем экономика адаптируется. «Вскоре цены на большинство товарных позиций начнут выравниваться, и основная инфляционная нагрузка ляжет на регионы с высоким платёжеспособным спросом. Производителю всё равно, где реализовать товар, главное — не снизить норму прибыли. И если повышение цен в каком-то регионе приведёт к падению выручки в связи с низкой покупательной способностью потребителей, то для компенсации выпадающих доходов производитель увеличит цены там, где фактор цены имеет меньшее значение», — добавляет Михаил Беляев. По мнению эксперта, через определённое время мы вполне можем обнаружить, что цены в связи с повышением НДС вырастут значительнее всего в Москве, Санкт-Петербурге, в нефте- и газодобывающих регионах. И здесь Пермский край вновь попадает в зону риска.