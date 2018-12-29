Не лыком щит Мэрия сносит незаконные рекламные конструкции как небезопасные

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Фото: Алёна Ужегова

В Перми начала действовать новая схема размещения рекламных конструкций, которая призвана сделать местный рынок максимально прозрачным. Власти Перми уже начали борьбу с нелегальной наружной рекламой. Легальные конструкции демонтируют собственники. Нелегальные, на которые судом, как правило, наложены обеспечительные меры, убирают как небезопасные — после созыва комиссий по чрезвычайным ситуациям. Предприниматели боятся, что «под пилу» могут попасть легальные конструкции, и намерены обсудить законность схемы с прокуратурой.

Как уточнили в департаменте экономики и промышленной политики Перми, с 1 декабря 2018 по 10 января 2019 года уже демонтировано 359 незаконных рекламных конструкций. В январе департамент анонсирует демонтаж ещё 850 объектов. Власти подчёркивают, что представители бизнеса в основном откликаются на требования и «большинство рекламных конструкций были демонтированы их собственниками после включения их в единый реестр и принятия решения о принудительном демонтаже».

Директор РК Outdoor Star Александр Перешеин утверждает, что никакого добровольного демонтажа со стороны бизнеса не было, а власти это делают целенаправленно, грубо и «с нарушением законодательства». По его словам, в минувшие выходные, 12 и 13 января, местными властями в Перми были созваны районные комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). «Фактически весь демонтаж происходит по рекомендации какого-то человека, который «на глаз» определяет, что конкретная металлоконструкция является небезопасной. Комиссия это признаёт, конструкция демонтируется и отвозится на склад», — говорит Перешеин.

По его словам, пока в городе прошла первая подобная «акция». По ней демонтировано примерно 20 конструкций в Свердловском и Дзержинском районах. Эту информацию подтвердили и представители других рекламных компаний.

В мэрии подтвердили, что сегодня администрации районов демонтируют металлоконструкции, представляющие опасность жизни и здоровью граждан. Данные металлоконструкции размещены без разрешений, договоры на размещение наружной рекламы в отношении них отсутствуют.

Один из участников рекламного рынка сообщил, что КЧС оценивает безопасность той или иной конструкции, проверяя наличие разрешений (например, ГИБДД) на её эксплуатацию. По его словам, юридические схемы, защищающие нелегальные конструкции, очень изощрённые, хотя и однотипные. «Чаще всего они находятся под судебным обеспечением, и накладывалось оно, как правило, при непосредственном участии сотрудников администрации, — говорит источник. — Хотя правильнее сказать — бездействии. Суд уведомляет мэрию о том, что он рассматривает вопрос наложения обеспечительных мер, и предлагает ей в определённый срок высказать своё несогласие. Но администрация просто игнорировала эти сроки. Причём в 2015 году она выиграла такое дело, но после этого вновь прибегла к бездействию». При этом у такой конструкции неоднократно менялись собственники, в результате актив выводился из законного регулирования, и сейчас непонятно, к кому обращаться за ликвидацией. Плюс обеспечительные меры.

Он рассказывает также, что в соответствии с законодательством администрация не имеет права проводить торги на те места, которые заняты. Они будут признаны несостоявшимися. И поэтому она вынуждена идти по пути КЧС. Если у конструкции вдруг объявится собственник, который будет защищать её в суде, ему насчитают платежи за аренду места за всё время.

Предприниматели опасаются, что по такой схеме можно демонтировать все конструкции, не только нелегальные, и намерены обратиться в прокуратуру. «Мы готовим соответствующие бумаги, но, насколько я знаю, прокуратура может готовить ответ 30 дней. В этот период и могут состояться первые «легальные» аукционы», — сообщил Перешеин.

При этом у участников рынка и у мэрии расходятся данные по количеству законных и незаконных рекламных конструкций. Если в сентябре прошлого года на круглом столе предпринимателей и представителей власти в Пермской торгово-промышленной палате была озвучена цифра 1846 конструкций (из которых законных — 1335), то в ноябре на аналогичной встрече предприниматели сообщили, что, по их подсчётам, в городе примерно 300 нелегальных конструкций. По данным источника на рынке, речь идёт о соотношении 1200 нелегальных конструкций против 400 легальных. В любом случае мэрия пока разыгрывает 916 легальных мест.

В декабре мэрия Перми объявила аукционы на первые 60 конструкций («один лот — одна рекламная конструкция»). Начальная цена — от 28,9 тыс. руб. на самые маленькие конструкции. Торги состоятся 29 и 31 января. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Срок, на который будет заключаться договор, зависит от вида рекламной конструкции. Такой принцип формирования лотов в мэрии объясняют «эффективностью контроля за исполнением условий договора, снижением риска отказа победителя аукциона от заключения договора в связи с невостребованностью места размещения в схеме, а также достижением максимальной цены, предложенной в результате аукциона по каждой рекламной конструкции».

Участники рынка сомневаются, что аукционы состоятся. «Честно говоря, я не знаю, как эти аукционы пройдут. Думаю, что мы не будем в них участвовать, потому что нет смысла. По моим подсчётам, по новой схеме только процентов десять конструкций по новой схеме будут рентабельны для их владельцев. Пока стартовые цены не будут снижены, смысла в аукционах нет», — резюмирует Александр Перешеин.

Источник на рынке говорит, что формирование лотов по такому принципу не заинтересует бизнес. «Ты можешь выиграть сегодня 20 конструкций, а потом или мэрия поменяет условия, или ты вообще ничего не выиграешь — это неинтересно бизнесу, — рассуждает собеседник. — Я считаю, что правильнее было бы организовать зонтичные лоты: не по отдельным конструкциям, а когда лот представляет собой готовый малый бизнес. В лот должно входить пропорционально по 150 конструкций с каждой улицы. Итого примерно шесть-семь лотов. И тогда цена будет максимальной. Нельзя заходить в торги на одну конструкцию, не понимая, сколько у тебя будет в итоге. Крупные игроки готовы торговаться, но за кусок бизнеса».

Исполнительный директор ООО «Прайм» Дмитрий Порохин заявил, что фирма не будет участвовать в торгах и намерена прекратить своё существование. «Цена конструкций и так была ниже рентабельности, и я пока не вижу поводов, чтобы власти её повысили, — говорит Порохин. — В этой ситуации мы расстаёмся со своими сотрудниками. У нас есть обязательство демонтировать все свои конструкции до конца января, и мы это активно делаем. Возможно, мы вернёмся на рынок в будущем, но только если будут изменены условия».