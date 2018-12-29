Дмитрий Пучко: Некоторые люди пытаются найти того, кто дёргает за ниточки Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края — о муниципальной реформе, избирательной кампании 2018 года и проверке глав на «конфликты интересов»

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Фото: Константин Долгановский

— Территории проявили неожиданный интерес к объединению: шесть объединились, 12 уже готовы объединяться. На каком этапе находятся процессы? По какой модели пройдёт объединение и во всех ли территориях по одной модели?

— Модель — единая, одноэтапная. Это та модель, которую мы не использовали в прошлом году по той причине, что она не была подтверждена судебной практикой. Поэтому были возможные риски. Одноэтапная модель более быстрая, более понятная. Территории выбирают её.

До Нового года в большинстве территорий прошли публичные слушания. В январе-феврале предстоит работа по утверждению решений об объединении представительными органами, затем — принятие законов Пермского края.

— По времени это примерно сколько займёт?

— Ориентировочно этот процесс будет завершён к концу первого квартала. Затем осенью в объединённых территориях пройдут выборы представительных органов и в последующем — избрание глав.

Фото: Константин Долгановский

— В целом, как вы считаете, двухуровневая модель местного самоуправления себя полностью исчерпала или в некоторых территориях она всё же уместна?

— Я считаю, исчерпала. К сожалению, она не доказала свою эффективность. По опыту общения с населением скажу: люди привыкли, что с любой своей проблемой они приходят к конкретному главе и ему её озвучивают. Но при этом жители часто вспоминают, что случается, когда они приходят к главе с вопросом: он говорит, что это не его полномочия, и отправляет к другому главе. Люди устают бегать по замкнутому кругу. Те, кто доходит до финала, в любом случае тратят на это массу времени. Вторая часть — это финансовая история.

— Посчитали примерно экономию по уже объединившимся территориям? Например, Чайковский сколько экономит?

— Территории, которые объединились, сейчас находятся на стадии формирования программ развития. Экономия идёт в том числе благодаря сокращению расходов на содержание администраций и сокращению количества используемых помещений. К тому же напомню, что край поддерживает территории, которые прошли через этот процесс: на каждый сэкономленный в результате рубль добавляет ещё рубль. И поэтому перед каждой объединившейся территорией стоит задача формирования конкретного перечня объектов, на которые будут направлены эти сэкономленные деньги плюс софинансирование края, в том числе на основе пожеланий жителей, которые они высказывали в ходе публичных слушаний. Понятно, что реализация этих программ развития будет осуществляться в течение нескольких лет, но, главное, они будут зафиксированы публично, и жители смогут контролировать ход их реализации. Думаю, что такие программы будут готовы в течение первого квартала.

— Край будет контролировать формирование этих перечней?

— Зачем? Для этого существуют представительные органы на местах.

— Есть ли какие-то критерии, которые мы можем накладывать на муниципалитеты и смотреть, подходит ли им объединение в данный конкретный момент или нет?

— Мы исходим из того, что в любом случае это должно быть их желание. Это инициатива муниципального образования и жителей, так не раз уже говорил губернатор. Это полностью добровольная история. Перед краевыми властями не стоит задача объединить всех и вся. Тем более мы понимаем, что это невозможно, часть территорий не зайдёт в эти процессы.

— Кунгур всегда будет двухуровневым?

— Кунгур и Кунгурский район. Так корректнее. Но тоже не факт.

— А есть какие-то противопоказания, кроме нежелания жителей?

— Абсолютно никаких.

— Кроме сельских округов? Кстати, на каком этапе работа по разработке поправок в 131-ФЗ?

— В этом году, когда проходили Дни Пермского края в Совете Федерации, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил сенаторам о проблеме формирования сельских округов. И в постановлении Совета Федерации краю было поручено разработать соответствующий законопроект. Законодательное собрание, насколько я знаю, сейчас прорабатывает эти предложения об изменении законодательства.

— А вы смотрели динамику объединительных процессов в других регионах? Насколько активно они идут по сравнению с Пермским краем? Так же целенаправленно, как у нас (всё же 2018 год можно смело называть годом муниципальной реформы в крае), или точечно?

— Идут, но идут по-разному. Кто-то только заходит, кто-то изначально создавал только городские округа, где-то процессы объединения уже заканчиваются. Интересный вопрос, на самом деле. Обязательно проанализируем в разрезе регионов, сопоставимых с Пермским краем. Думаю, есть интересные практики, которые можно взять на вооружение.

— В следующем году нас ждёт масштабная предвыборная кампания в территориях. В каких муниципалитетах вы ждёте самую конкурентную борьбу?

— Думаю, во всех объединяющихся территориях будет интересно.

— Плюс Пермский район. Кстати, вы поддержите действующего главу района Александра Кузнецова? У него уже сформировались серьёзные противники?

— Время покажет. С учётом опыта даже предвыборной кампании 2018 года, в том числе в Чайковском, не исключаю, что могут заявиться представители других территорий.

— Как вы считаете, с чем связаны непростые кампании в объединившихся Чайковском и Краснокамске? Если опустить политическую культуру этих территорий, которые всегда отличались своеобразностью (вероятно, в силу расположения по отношению к Перми).

— У нас в крае все территории особенные. И чем больше территория, тем выше в ней конкуренция на выборах. В отдалённых небольших территориях, напротив, есть другая проблема.

— Никто не хочет туда ехать, чтобы бесплатно работать депутатом и даже главой?

— Депутатом — да. Главой… По опыту общения с кандидатами на должность главы складывается впечатление, что некоторые из них не обладают достаточным управленческим опытом.

— Какие вопросы вы задаёте, чтобы это выяснить?

— Вопросы неформализованные. У каждого кандидата есть свои 15 минут. И кто-то использует их, чтобы презентовать программу, кто-то — чтобы просто пообщаться, рассказать о наболевшем. Кто-то, в том же Чайковском (хороший пример, поскольку там было много разных кандидатов), использует их для того, чтобы рассказать о себе. Так же, как на любых выборах. Для кого-то задача — выиграть, для кого-то это элемент пиара с целью засветиться в СМИ и презентовать потом этот факт на своей территории.

Бывает интересно задать вопрос: как вы видите первый день в должности главы? Потому что для многих работа главы — это большой красивый кабинет. К сожалению, не все задумываются о том, что процесс управления районом — это огромная ответственность, что за этим процессом пристально следят надзорные органы и что всё гораздо сложнее.

— А какими качествами должен обладать человек, который претендует на должность главы района или городского округа?

— Это должен быть неравнодушный человек, опытный управленец. И, наверное, человек, стремящийся к развитию — как собственному, так и к развитию территории, которую он хотел бы возглавить. Это основное.

— Как это всё измерить?

— Это всегда оценочные суждения. Выстроить какую-то единообразную шкалу в данной ситуации невозможно. Нет эталона, который можно было бы приложить к каждому кандидату и сказать, что этот точно будет хорошим главой, а этот не будет. Это невозможно. По совокупности всех характеристик конкурсная комиссия и представительный орган могут принять определённое решение, но только время покажет, будет ли оно правильным.

— Почему поддержали главу Чайковского района Юрия Вострикова?

— Как раз исходя из этого.

— В СМИ регулярно мелькает информация о том, что у Вострикова есть целая группа компаний, которые активно участвуют и побеждают в муниципальных конкурсах. Вы такую информацию проверяете?

— Безусловно, будем проверять. И он будет представлять необходимые документы, подтверждая, что у него нет конфликта интересов.

— В СМИ и соцсетях регулярно бродят слухи, что вы претендуете на должность главы администрации. У вас есть такие амбиции?

— У меня есть амбиции качественно работать на своём месте. Все дальнейшие решения принимает руководство.

— В Москве вы же занимались не политикой?

— Совершенно верно. Но в администрации губернатора края передо мной была поставлена определённая задача, и для меня, естественно, было важно её выполнить. Важно было доказать себе, что я смогу. Да, на тот момент это был новый вид деятельности.

— Смогли?

— Не мне решать.

— Многие вас считают «серым кардиналом».

— Просто некоторые люди пытаются найти того, кто дёргает за ниточки. Им удобно выявить того, на кого можно свалить всю ответственность или к кому можно прийти, и он всё решит (и не надо самому ничего делать). Но это неправильно. Система должна работать сама. Решения внутри администрации принимаются коллективно, «за круглым столом».