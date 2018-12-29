Арт-добро Фестиваль «Всякое добро» собрал более 300 тыс. рублей на помощь подопечным фонда «Дедморозим»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В праздничные дни, с 3 по 5 января, в Перми прошёл новогодний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро». Он объединил музыкантов, художников, поэтов ради одной цели — собрать средства для подопечных благотворительного фонда «Дедморозим». В результате концерты, а также благотворительный онлайн-аукцион, объявленный за месяц до фестиваля, собрали 301,2 тыс. руб.

Фото: Антон Матвеев

Сама идея создать трёхдневный благотворительный фестиваль выросла из благотворительного концерта, который прошёл в начале 2018 года. Событие объединило известные музыкальные коллективы, многие из которых уже не живут в Перми, но приезжают в родной город на новогодние праздники. Год назад группы Ripatti, Gnоomes, Vosmoy выступили в клубе «Мичурин» и собрали для фонда 92,1 тыс. руб. В этом году организатор «Всякого добра» журналист

Сергей Хакимов дал фестивалю название и собрал трёхдневную программу из выступлений самых разных коллективов.

Главной площадкой «Всякого добра» стала частная филармония «Триумф». За три дня здесь выступили 13 музыкальных коллективов. В первый день арт-фестиваля состоялся концерт классической музыки, в котором приняли участие артисты оркестра MusicAeterna и Пермского театра оперы и балета: Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артём Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов и Даниил Мякишев.

Фото: Антон Матвеев

На следующий день пермяков пригласили на концерт электронной музыки и инди-рока. На нём выступили группы «Я растение», Radiovanya, Half Moon Glass, Gnооmes, Vosmoy и Aira.

Пермские поэты в рамках фестиваля в «Старокирпичном переулке» Перми провели поэтическую «ёлку». Свои стихи прочли пермские поэты Иван Козлов, Антон Бахарев, Ольга Абатурова, Анна Блинова, Евгений Гусев, Александр Морозов, Вячеслав Шевченко и Арина Шульгина.

Фото: Антон Матвеев

Параллельно событиям фестиваля состоялся онлайн-аукцион, для которого свои произведения искусства предоставили художники Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев (Sad Face). Всего в аукционе участвовали пять лотов, которые художники предоставили безвозмездно. Куратором аукциона выступила искусствовед Анна Суворова. Все лоты были представлены на выставке на второй площадке «Всякого добра» — в Центре городской культуры.

Фото: Антон Матвеев

На закрытии фестиваля 5 января пермские музыканты «Дорога через лес», «Почти Володя», Babakaband, «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья» исполнили рок-н-ролл, блюз и регги.

Сергей Хакимов, организатор арт-фестиваля «Всякое добро»:

— Фестиваль «Всякое добро» стал коллективным актом доброй воли множества талантливых людей. Благодаря музыкантам, художникам и поэтам пермяки сумели собрать деньги, очень нужные детям, жизнь которых зависит от них. Мы благодарим всех артистов, безвозмездно принявших участие в самом чудесном арт-фесте, который отныне станет ежегодным.