От Рождества до Рождества Рождественский фестиваль Пермской филармонии — источник особой ауры: душевной гармонии, возвышенных и светлых чувств

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Многие пермяки на зимние каникулы остаются в городе и заранее планируют свой досуг, предвкушая радость встречи с самым жизнеутверждающим, самым мультикультурным фестивалем Пермской филармонии. В этом году Международный Рождественский фестиваль стал юбилейным: он прошёл в пятый раз.

Сергей Догадин и оркестр Kremlin

Рождество — это не просто дата, это даже не просто праздник. Это огромная толща веков, тысячелетние накопления мудрости, добра, веры в лучшее — всего того, что нелегко давалось человечеству в его истории.

Программе V Международного Рождественского фестиваля удалось во всей полноте передать эти непростые мотивы не только в музыке, но и в художественном слове, поскольку этот фестиваль — самое «литературное» из филармонических событий.

Именно с литературы начался нынешний Рождественский фестиваль: его открыл знаменитый спектакль Ксении Раппопорт и Полины Осетинской «Неизвестный друг» по текстам Ивана Бунина. Формально это моноспектакль — в нём всего одна произносящая текст актриса, но по сути — полифонический диалог слова и музыки, и пианистка Полина Осетинская — не только важнейшая фигура в его драматургии, но и соавтор, поскольку она сама составляла музыкальную программу, богатую и сложную.

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку — знаменитому писателю. «Милостивый государь», «молю Вас», «какое мученье — письма от Вас нет…» Сейчас так уже не пишут.

Полина Осетинская резонировала звучащему слову музыкой, отражающей эпоху, в которую так импозантно, иронично и чувственно погружала слушателей Ксения Раппопорт. Тонкий психологизм и нестыдливая откровенность характеризовали то, что Полина «договаривала» за Ксению, представляя, что на самом деле творилось в душе у её героини. Чайковский и Рахманинов, Равель, Дебюсси и Форе — музыкальный ряд спектакля выстраивался в логике хорошего камерного концерта, а завершилось всё современным минимализмом, произведениями композиторов — знакомых и друзей пианистки Антона Батагова и Павла Карманова.

Ксения Раппопорт и Полина Осетинская в спектакле «Неизвестный друг»

Раппопорт и Осетинская предстали образцами стиля во всём: элегантное, сдержанное, тонкое исполнительское искусство, безупречный облик — великолепные, строгие и в то же время чувственные и интригующие сценические костюмы Алины Герман, а плюс ко всему этому — бесконечное человеческое обаяние актрис: после концерта они доброжелательно и откровенно отвечали на вопросы, охотно раздавали автографы и фотографировались со зрителями.

Конечно, Бунин, да ещё в компании с серьёзной музыкой, да ещё полтора часа без перерыва, — это не просто развлечение. Это работа — не только для исполнителей, но и для зрителей. Так ведь и Рождество — не просто праздник, а работа над собой. Человечество празднует жизнь и подвиг Иисуса Христа, и это делает нас лучше. Рождество — повод вспомнить о том, как важна для жизни красота, и завершение Рождественского фестиваля стало наилучшей иллюстрацией к этому: выступление камерного оркестра Kremlin и скрипача Сергея Догадина стало торжеством красивой, лёгкой и светлой музыки.

Сергей Догадин выступает в Перми не впервые. Его отец, альтист Андрей Догадин, — пермяк, выпускник Пермского музыкального училища, и в детстве Сергей много времени проводил в Перми. По словам молодого музыканта, он, хоть и выступает преимущественно в Европе, чувствует свои пермские корни и всегда с охотой играет в родном городе отца. На Рождественском фестивале Сергей играл «Времена года» Антонио Вивальди. Хотя произведение чрезвычайно известное и популярное, но это музыка, которой много не бывает, она не может приесться, тем более в таком блистательном исполнении. Догадин продемонстрировал игру исключительной красоты, а акустика Органного зала его поддержала.

Это была не просто виртуозность, а очень глубокое проникновение во все тонкости и глубины вивальдиевского цикла, во все неожиданные и эффектные повороты этого музыкального сюжета — оркестрового произведения, в котором так много красивых и трогательных соло и ансамблей, дуэтов-дуэлей то двух скрипок, то скрипки и виолончели. Слушая Догадина и Kremlin, пермяки открывали ранее неведомые тонкости в музыкальном описании круговорота сезонов в природе. Исполнители показали, что это не просто последовательность концертов, а замыкающийся цикл, в котором всё взаимосвязано — логически и мелодически. Было слышно, как в финале «Зимы» появляются нотки «Весны», с которых начинается всё большое произведение, и как в «Весне» рокочет первая гроза — прообраз знаменитой «Грозы», завершающей «Лето». «Времена года» Вивальди — не просто набор красивых мелодий. Это философия природы, философия времени, аллегория жизни.

Удивительно, но оркестр и солист впервые встретились в Перми незадолго до концерта и репетировали вместе всего полтора часа: на сцене царила такая сыгранность, будто Догадин и Kremlin всю жизнь вместе гастролируют. Если Догадин в Перми уже бывал, то для Kremlin это первое выступление в российской провинции вообще. Частный русско-американский оркестр, созданный скрипачом и дирижёром Мишей Рахлевским, выступает в основном в Москве и США, гастролирует и в Европе, но для того, чтобы пригласить его в провинциальный российский город, концертной организации приходится брать на себя все расходы — транспорт, проживание и т. д., ведь у этого коллектива нет государственной поддержки.

Пермская филармония пошла на этот риск и выиграла: завершение Рождественского фестиваля получилось исключительно красивым и эффектным. Оркестр Kremlin — не только высокопрофессиональный, но и очень сценичный коллектив, состоящий из очаровательных молодых музыкантов — харизматичных, артистичных, стильных.

Во втором отделении оркестр играл лёгкие праздничные произведения, остроумно сгруппированные в сюиты: три произведения Чайковского (два — из «Времён года»), панданом — «Славянский танец» Дворжака и «Венгерский танец» Брамса, Summertime Гершвина, быстрая полька «В полёте» Йозефа Штрауса… Всё такое сладкое! Но ощущения приторности не появилось, ведь эта комфортная музыка была прервана четырьмя танго Астора Пьяццоллы, драматичными, острыми, пряными и, между прочим, совершенно не «заигранными», и даже мегапопулярное «Либертанго» звучало по-новому благодаря остроумной аранжировке. Вообще, аранжировки у Kremlin сами по себе искусство: кажется, что произведение было изначально написано для такого состава инструментов.

Успех был оглушительный, и чрезвычайно приятно было услышать от директора филармонии Галины Кокоулиной, что филармония планирует продолжить сотрудничество с музыкантами. Может быть, пермякам доведётся услышать эксклюзивный репертуар Сергея Догадина, с которым он так популярен в Европе, например концерт для скрипки с оркестром современного латышского композитора Петериса Васкса или концерт Александра Розенблата, написанный специально для Догадина…

Так, рождая мысли и надежды, Рождественский фестиваль проделал путь от серьёзного, психологического и литературного начала к светлому и вдохновляющему финалу.

Между этими двумя событиями уместилось множество прекрасных концертов — для взрослых и для детей.

Как всегда, пермские филармонические коллективы принимали активнейшее участие в фестивале, создавая достойную конкуренцию гастролёрам. Традиция накануне Нового года посещать концерт квартета русских народных инструментов «Каравай» зародилась за несколько лет до фестиваля и позже стала его органичной и неотъемлемой частью. Концерты «Каравая» 31 декабря не менее популярны в Перми, чем новогодний «Щелкунчик», а в этом году филармония устроила меломанам настоящий квест: одновременно с «Караваем» в другом зале выступал ещё один пермский квартет, не менее популярный, — вокальный «Хорус-квартет» с собственной новогодней программой.

Кульминация фестиваля — русское православное Рождество. Этот день, опять-таки по традиции, любители музыки отмечают всегда с Уральским камерным хором и его руководителем — народным артистом России Владиславом Новиком. Программы концертов русской духовной музыки никогда не повторяются — это неисчерпаемый источник. Произведения Бортнянского, Чеснокова, Лядова и других композиторов каждый год становятся новинками для многих слушателей, а в этом году хор показал свои новые грани, начав программу с западноевропейской музыки ХХ века, её серьёзнейшего и очень сложного автора — Франсиса Пуленка, с произведением которого O Magnum Mysterium певцы справились блестяще.

Разумеется, не мог остаться в стороне от фестиваля и самый многочисленный коллектив филармонии — Оркестр русских народных инструментов (ОРНИ), который выступил вместе с контрабасистом, лучшим в мире исполнителем на бас-балалайке Михаилом Дзюдзе, основателем знаменитого «Терем-квартета». Музыкант выступал перед Папой Римским и матерью Терезой, принцем Чарльзом и на саммите «Большой восьмёрки» в Санкт-Петербурге, на Олимпиа­дах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи. Вместе со своим неразлучным другом — старинной бас-балалайкой, пережившей блокаду Ленинграда, он много лет странствует по свету, как Дон Жуан с Лепорелло — столь же авантюрный, обаятельный и яркий.

Руководитель оркестра Галина Токарева стала инициатором проекта, с которым выступили Михаил Дзюдзе и ОРНИ, и автором всех музыкальных переложений. Программа «Странствующий контрабас», в которой для русских народных инструментов с солирующей бас-балалайкой была аранжирована музыка Сибелиуса, Альбениса, Пьяццоллы и других авторов из разных стран, была исполнена на фестивале впервые.

Основное содержание программы Рождественского фестиваля — ан­самблевая камерная музыка. В этом году тон задавали лирические дуэты.

Молодые супруги Ксения и Евгений Авраменко, продолжая прекрасную мировую традицию семейного музицирования, выступили с произведениями и переложениями для флейты и органа. Вместе с ними на сцену вышел солист Пермской оперы Алексей Герасимов.

В репертуаре дуэта — произведения русских и зарубежных композиторов всех стилей и жанров от барокко до современности. В первом отделении концерта звучали шедевры барочной музыки Германии и Италии: одна из красивейших сонат Доменико Скарлатти, сочинения для флейты и органа Иоганна Себастьяна Баха и даже соната для флейты и клавесина прусского короля Фридриха II Великого. Во втором отделении наряду с популярной классикой — сочинениями Чайковского и Верди — публика услышала музыку ХХ и XXI веков.

Ещё один семейный дуэт выступил сразу после русского Рождества — 8 января. Прославленный пианист, любимец пермской публики Евгений Михайлов сыграл вместе со своей дочерью и ученицей — лауреатом международных конкурсов Екатериной Михайловой. Фортепианный дуэт исполнил яркую романтическую программу из музыки Моцарта, Грига, Рахманинова и Чайковского.

Невозможно не упомянуть необычный дуэт органа и фагота. Российский фаготист Александр Посикера и органист Рудольф Церц из Словении давно дружат и работают вместе. Этот дуэт — классическая иллюстрация к тому, что противоположные заряды притягиваются: Александр Посикера — настоящий классический музыкант, безупречный и элегантный, а Рудольф Церц — непосредственный и темпераментный, слегка даже хулиганистый. Благодаря этим контрастам программа «Диалог через столетья» получилась разнообразной и живой, и если блестящих и очень разных органистов пермяки видели и слышали за последнее десятилетие очень много, то солирующий фагот стал настоящим подарком, тем более что Александр Посикера — редкостный мастер и виртуоз, да ещё и рассказчик прекрасный: в Перми он интересно рассказывал о своём инструменте и его истории.

Самым весёлым в программе фестиваля стал концерт квартета «StradiВаленки», выступающего в рискованном жанре музыкального кроссовера. Это весьма зыбкая и опасная почва, на которую не рекомендуется ступать музыкантам, не одарённым хорошим вкусом и чувством меры. К счастью, у руководителя квартета Александра Барклянского и его коллег эти качества присутствуют в полной мере, доказательство тому — успешное выступление в проекте «Квартет 4х4» телеканала «Культура».

Каждый из музыкантов, участвующих в проекте, очарователен и артистичен. Контрабасист Игорь Никифоров — артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и постоянный участник многих музыкальных международных проектов; пианистка Надежда Котнова успешно совмещает игру в ансамбле с сольными концертами, а аккордеонист Евгений Алтудин — ещё и драматический артист, участник спектаклей театра «Мастерская Петра Фоменко» и Театра песни Елены Камбуровой.

«StradiВаленки» легко переходят от каприсов Паганини к русской народной песне и отважно миксуют европейскую классику с песнями Майкла Джексона. И ведь не придерёшься: с точки зрения музыкальной гармонии и качества исполнения всё безупречно! В Перми квартет особенно старался, ведь его руководитель Александр Барклянский, концертмейстер нескольких оркестров и дирижёр камерного оркестра Moscow Collegium Musicum, — пермяк, выпускник Пермского музыкального училища, и в зале собрались его учителя, родственники и старинные друзья.

Рождественский фестиваль и другие музыкальные события новогодних каникул показали, и не один раз, насколько сильна в Перми музыкальная традиция, насколько важна пермская музыкальная школа, пермское музыкальное воспитание для музыкального мира — в глобальном масштабе. Концерты, которые предстоят слушателям филармонии в ближайшее время, продолжат эту линию: вслед за Сергеем Догадиным и Александром Барклянским 7 февраля в Органном зале выступит ещё один талантливый скрипач родом из Перми — Павел Милюков.

Заложены в традициях V Международного Рождественского фестиваля и программы для самых юных слушателей. В нынешнем году их было три. В концерте-

спектакле «Новогодняя ракета вокруг света, или Король Орган объявляет праздник» участвовали солисты филармонии и одарённые юные музыканты Перми.

Органистка Лада Лабзина из Казани пригласила маленьких меломанов и их родителей в сказочное путешествие в компании Оле-Лукойе. Датский волшебник из сказки Андерсена рассказал зрителям очаровательные истории (актёр Рустем Галич, США), которые зрители не только услышали, но и увидели — представление сопровождали рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран (художник Ляля Явкина, Казань).

«Послевкусием» фестиваля стала премьера «Двенадцать месяцев» — музыкальные иллюстрации современного композитора Артёма Нижника к драматической сказке Маршака в исполнении Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой и заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой.

Рождественский фестиваль Пермской филармонии стал праздником для всего Пермского края, ведь многие из концертов транслировались в системе виртуальных концертных залов, которая у Пермской филармонии — одна из самых развитых в России. Органный концертный зал в эти дни, словно Вифлеемская звезда, рассылал лучи света в самые отдалённые уголки Прикамья.

Галина Кокоулина, директор Пермской филармонии:

— Рождественский — самый молодой фестиваль филармонии, самый насыщенный и самый протяжённый по времени. И при этом очень добрый фестиваль: при формировании его контента мы создавали особые праздничные программы.

Идеология фестиваля: каждый концерт — это мини-проект, который соединяет европейские и русские рождественско-новогодние праздники. При этом возникает особая единая среда, общее музыкальное пространство, которое лучше слов говорит о том, что культурные и в целом гуманитарные ценности едины для разных народов и стран.

За две фестивальные недели на сценических площадках филармонии были представлены 16 программ разных жанров, стилей и музыкальных направлений для зрителей всех возрастов. Концерты посетило более 5 тыс. пермяков и гостей города, более 1 тыс. слушателей малых территорий Пермского края приобщились к фестивалю благодаря прямым трансляциям «Виртуального концертного зала».

Рождественский фестиваль — новое явление в творческой жизни Пермской краевой филармонии. Пятилетний опыт его проведения показал, что он нужен пермякам, его с нетерпением ждут, его любят, а эмоциональный ключ его программ — это всегда настрой на душевную гармонию, возвышенные и светлые чувства.