Послали к лесу Лесопользователи начиная с 1 января 2019 года будут получать в аренду участки для освоения по новым правилам

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло изменения в порядок распределения участков в аренду для лесозаготовителей. С января 2019 года из процесса формирования лесного участка для аукциона исключено участие власти. Вводится так называемый заявительный принцип работы и такое понятие, как конкурс. Он становится приоритетнее аукциона и должен исключить ситуации на рынке, при которых лесопользователи действовали как «рантье». Региональные лесозаготовители отмечают, что ряд принимаемых на федеральном уровне нововведений уже работает в Пермском крае, и сомневаются в том, что это даст отрасли существенный толчок для развития.

Фото: Игорь Катаев

Об изменениях, которые вступают в силу 1 января 2019 года, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ — глава Рослесхоза Иван Валентик. Он рассказал, что предприниматели смогут сами выбирать свободные для аренды участки (заявительный принцип). Отныне это обязательное условие, прописанное в Лесном кодексе. Свой выбор заявитель реализует через электронную карту лесов. Подать заявление о проведении аукциона можно либо на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, например, через портал «Госуслуги». При этом, если заявитель не приложит иные необходимые документы (такие как выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нахождение в реестре недобросовестных арендаторов), Минприроды запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Также Минприроды вводит такой инструмент, как лесные конкурсы. Принцип наименьшей цены здесь не работает. При этом если на участок объявлен конкурс, то аукцион по нему не проводится, а субаренда участка в таком случае запрещена. Документ, который устанавливает порядок рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, был подписан главой российского правительства Дмитрием Медведевым в декабре.

Как пояснил «Новому компаньону» министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко, сегодня фактически будет упорядочен данный механизм. «Для представителей малого и среднего бизнеса принципиально ничего не изменится, так как на протяжении последних пяти лет минприроды края придерживалось именно заявительного принципа подбора лесного участка для последующего его выставления на аукцион, — говорит Килейко. — Потенциальные лесопользователи (представители малого и среднего бизнеса), как и раньше, будут подавать заявления о проведении аукциона по предоставлению планируемого лесного участка. На сайте министерства в свободном доступе размещена карта с доступными участками. Открытый перечень лесных участков, свободных от использования, сейчас формируется и будет размещён в Лесном плане Пермского края и на сайте минприроды в ближайшее время». При этом, добавил чиновник, заявительный принцип подразумевает, что лесной участок должен быть компактным, расположенным преимущественно в эксплуатационных лесах, где возможно осуществлять рубку спелых и перестойных лесных насаждений. Сейчас в Пермском крае возможный ежегодный объём заготовки древесины для предпринимателей составляет 2,9 млн куб. м.

Фото: Игорь Катаев

Именно конкурсы, как считают эксперты, могут стать «спасательным кругом» для целого ряда лесопромышленников, испытывающих дефицит сырья для собственной переработки. Так, по словам директора по лесозаготовкам и лесоснабжению АО «Соликамскбумпром» Вячеслава Трошева, этот принцип также позволит убрать с рынка игроков, которые выкупают лес по максимальной цене, но не перерабатывают его: «Получается, что таким образом Минприроды исключает принцип «выиграл тот, кто дал большую цену». Ведь в конкурсах будут участвовать предприятия, которые имеют средства для заготовки древесины, её вывозки и определённое оборудование для переработки сырья».

Генеральный директор предприятия «Красный Октябрь» Владимир Суслопаров напомнил, что ранее такой механизм, как конкурсы, уже действовал в Пермском крае. «Конкурсы массово проводились для предпринимателей региона лет 15 назад. И часть компаний действительно получали доступ к лесному ресурсу благодаря такому механизму. Сейчас по большому счёту его восстанавливают. Но для того, чтобы он заработал, нужны подзаконные акты, регламентирующие работу государственных и муниципальных органов. Мы ждём их от министерства с начала 2018 года (как нам обещали), а их до сих пор нет. И часть компаний среднего уровня, на которые по большому счёту и рассчитан такой механизм, могут их так и не дождаться», — говорит эксперт.

Оба собеседника считают, что введение нового механизма распределения участков для лесопользования не приведёт к каким-либо кардинальным изменениям в отрасли в целом. «Речь идёт о предоставлении в аренду на ближайшие три года вновь формируемых участков, но их всего порядка 5—10% от общей массы лесных ресурсов в крае, — говорит Владимир Суслопаров. — Дело в том, что многие арендаторы уже имеют долгосрочные договоры аренды — на 30, 40 и более лет. И пока они не истекут, новые правила к ним применяться не будут. Что касается формирования лесных участков без участия минприроды, то могу сказать, что за истекший год было проведено всего два-три аукциона».

Вячеслав Трошев также отметил, что за последние три года «Соликамскбумпром» принял участие всего в двух аукционах долгосрочной аренды участков. По его словам, сегодня Пермский край — это территория, где свободных для лесопользования участков осталось совсем немного, а те, что «экономически доступны», уже арендованы. Ряд представителей малого бизнеса, связанного с лесозаготовкой, в разговоре с коррес­пондентом «Нового компаньона» также сказали о том, что делянок, на которых растёт лес хорошего качества, сегодня практически нет.

Между тем в регионе остаются нерешёнными и другие важные вопросы, признаются эксперты. Например, вопросы, связанные с лесными дорогами, незаконной вырубкой древесины, устаревшим лесоустройством.

Другую проблему — воспроизводство лесов — представители ряда крупных компаний (среди которых был и представитель «Соликамскбумпрома») обсудили на совещании у главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина в октябре 2018 года. Как заявил федеральный чиновник, на решение этой проблемы направлен нацпроект «Экология», реализуемый в рамках федерального приоритета «Сохранение лесов». Ключевая цель всей программы — достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Пермский край вошёл в число пилотных регионов, где сегодня как раз реализуется данная программа. Между тем Рослесхоз намерен пойти ещё дальше и предоставлять в аренду участки только тем, у кого есть собственная глубокая переработка древесины.