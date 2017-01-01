Послали к лесу
Лесопользователи начиная с 1 января 2019 года будут получать в аренду участки для освоения по новым правилам
Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло изменения в порядок распределения участков в аренду для лесозаготовителей. С января 2019 года из процесса формирования лесного участка для аукциона исключено участие власти. Вводится так называемый заявительный принцип работы и такое понятие, как конкурс. Он становится приоритетнее аукциона и должен исключить ситуации на рынке, при которых лесопользователи действовали как «рантье». Региональные лесозаготовители отмечают, что ряд принимаемых на федеральном уровне нововведений уже работает в Пермском крае, и сомневаются в том, что это даст отрасли существенный толчок для развития.
Об изменениях, которые вступают в силу 1 января 2019 года, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ — глава Рослесхоза Иван Валентик. Он рассказал, что предприниматели смогут сами выбирать свободные для аренды участки (заявительный принцип). Отныне это обязательное условие, прописанное в Лесном кодексе. Свой выбор заявитель реализует через электронную карту лесов. Подать заявление о проведении аукциона можно либо на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, например, через портал «Госуслуги». При этом, если заявитель не приложит иные необходимые документы (такие как выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нахождение в реестре недобросовестных арендаторов), Минприроды запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Также Минприроды вводит такой инструмент, как лесные конкурсы. Принцип наименьшей цены здесь не работает. При этом если на участок объявлен конкурс, то аукцион по нему не проводится, а субаренда участка в таком случае запрещена. Документ, который устанавливает порядок рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, был подписан главой российского правительства Дмитрием Медведевым в декабре.
Как пояснил «Новому компаньону» министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко, сегодня фактически будет упорядочен данный механизм. «Для представителей малого и среднего бизнеса принципиально ничего не изменится, так как на протяжении последних пяти лет минприроды края придерживалось именно заявительного принципа подбора лесного участка для последующего его выставления на аукцион, — говорит Килейко. — Потенциальные лесопользователи (представители малого и среднего бизнеса), как и раньше, будут подавать заявления о проведении аукциона по предоставлению планируемого лесного участка. На сайте министерства в свободном доступе размещена карта с доступными участками. Открытый перечень лесных участков, свободных от использования, сейчас формируется и будет размещён в Лесном плане Пермского края и на сайте минприроды в ближайшее время». При этом, добавил чиновник, заявительный принцип подразумевает, что лесной участок должен быть компактным, расположенным преимущественно в эксплуатационных лесах, где возможно осуществлять рубку спелых и перестойных лесных насаждений. Сейчас в Пермском крае возможный ежегодный объём заготовки древесины для предпринимателей составляет 2,9 млн куб. м.
Именно конкурсы, как считают эксперты, могут стать «спасательным кругом» для целого ряда лесопромышленников, испытывающих дефицит сырья для собственной переработки. Так, по словам директора по лесозаготовкам и лесоснабжению АО «Соликамскбумпром» Вячеслава Трошева, этот принцип также позволит убрать с рынка игроков, которые выкупают лес по максимальной цене, но не перерабатывают его: «Получается, что таким образом Минприроды исключает принцип «выиграл тот, кто дал большую цену». Ведь в конкурсах будут участвовать предприятия, которые имеют средства для заготовки древесины, её вывозки и определённое оборудование для переработки сырья».
Генеральный директор предприятия «Красный Октябрь» Владимир Суслопаров напомнил, что ранее такой механизм, как конкурсы, уже действовал в Пермском крае. «Конкурсы массово проводились для предпринимателей региона лет 15 назад. И часть компаний действительно получали доступ к лесному ресурсу благодаря такому механизму. Сейчас по большому счёту его восстанавливают. Но для того, чтобы он заработал, нужны подзаконные акты, регламентирующие работу государственных и муниципальных органов. Мы ждём их от министерства с начала 2018 года (как нам обещали), а их до сих пор нет. И часть компаний среднего уровня, на которые по большому счёту и рассчитан такой механизм, могут их так и не дождаться», — говорит эксперт.
Оба собеседника считают, что введение нового механизма распределения участков для лесопользования не приведёт к каким-либо кардинальным изменениям в отрасли в целом. «Речь идёт о предоставлении в аренду на ближайшие три года вновь формируемых участков, но их всего порядка 5—10% от общей массы лесных ресурсов в крае, — говорит Владимир Суслопаров. — Дело в том, что многие арендаторы уже имеют долгосрочные договоры аренды — на 30, 40 и более лет. И пока они не истекут, новые правила к ним применяться не будут. Что касается формирования лесных участков без участия минприроды, то могу сказать, что за истекший год было проведено всего два-три аукциона».
Вячеслав Трошев также отметил, что за последние три года «Соликамскбумпром» принял участие всего в двух аукционах долгосрочной аренды участков. По его словам, сегодня Пермский край — это территория, где свободных для лесопользования участков осталось совсем немного, а те, что «экономически доступны», уже арендованы. Ряд представителей малого бизнеса, связанного с лесозаготовкой, в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» также сказали о том, что делянок, на которых растёт лес хорошего качества, сегодня практически нет.
Между тем в регионе остаются нерешёнными и другие важные вопросы, признаются эксперты. Например, вопросы, связанные с лесными дорогами, незаконной вырубкой древесины, устаревшим лесоустройством.
Другую проблему — воспроизводство лесов — представители ряда крупных компаний (среди которых был и представитель «Соликамскбумпрома») обсудили на совещании у главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина в октябре 2018 года. Как заявил федеральный чиновник, на решение этой проблемы направлен нацпроект «Экология», реализуемый в рамках федерального приоритета «Сохранение лесов». Ключевая цель всей программы — достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Пермский край вошёл в число пилотных регионов, где сегодня как раз реализуется данная программа. Между тем Рослесхоз намерен пойти ещё дальше и предоставлять в аренду участки только тем, у кого есть собственная глубокая переработка древесины.