С инспекционным приветом Региональный минстрой объехал стройки соцобъектов

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Минстрой Пермского края и краевое управление капитального строительства 11 января проверили ход строительства объектов социальной сферы, сдача которых запланирована в этом году. Речь идёт о трёх детских поликлиниках в Индустриальном, Кировском и Свердловском районах, корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов и многофункциональном миграционном центре. Уже с 2 января на каждом объекте работал полный состав строительных бригад — именно такую задачу перед подрядчиками поставил краевой минстрой.

Поликлиника в Индустриальном районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)

Пропускная способность — 350 человек в смену

Стоимость строительства по контракту — 228 млн руб.

На площадке детской поликлиники в Индустриальном районе (ул. Карпинского, 87) сегодня выполнены работы по разработке грунта котлована, устройству свайного основания и фундаментов, монтажу колонн первого яруса и наружных сетей теплоснабжения. Сейчас идут работы по устройству подпорной стенки технического этажа, монтажу плит перекрытий. «Все работы выполняются в соответствии с производственным графиком, отставание на объекте отсутствует», — доложил руководитель ООО «Дельта-строй» Михаил Юферов. Именно эта компания является генеральным подрядчиком стройки. Строительство поликлиники началось в июне 2018 года.

Поликлиника в Кировском районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)

Пропускная способность — 350 человек в смену

Стоимость строительства по контракту — 228 млн руб.

В Кировском районе на стройплощадке детской поликлиники (ул. Шишкина, 20) сегодня ведутся работы по монтажу колонн второго яруса и устройству перекрытия второго этажа. Помимо этого, идёт кладка наружных стен первого этажа и устройство входов в подвал.

Минстрой неоднократно инспектировал ход строительства этой поликлиники. В этот раз первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин поручил генеральному подрядчику ООО «Инжстрой» до 18 января предоставить в управление капстроя график подключения к инженерным сетям и доставки строительных материалов на площадку для проверки соблюдения сроков строительства.

Поликлиника в Свердловском районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)

Пропускная способность — 350 человек в смену

Стоимость строительства по контракту — 198,7 млн руб.

На площадке детской поликлиники в Свердловском районе (ул. Лодыгина, 57), возведение которой началось в июле 2018 года, сейчас идут работы по монтажу колонн первого яруса и устройству монолитных стен подвала. Генподрядчик — ООО «СУ-157».

Миграционный центр

Общая площадь здания — 2,6 тыс. кв. м (два этажа)

Пропускная способность — 300 человек в смену

Стоимость строительства по контракту — 118,2 млн руб.

На стройке многофункционального миграционного центра на ул. Ласьвинской, 95к уже выполнен каркас двух этажей здания, ведутся работы по возведению третьего этажа и монтажу наружных стен, завершается установка окон первого этажа. Генподрядчик — ООО «Акрополь-М» — приступил к строительству в августе 2018 года.

Корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов

Общая площадь здания — 6,6 тыс. кв. м (пять этажей)

Вместимость — 150 койко-мест

Стоимость строительства по контракту — 222,7 млн руб.

Строительство корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов на ул. Лобвинской, 42 началось летом 2018 года. Сегодня здесь выполнены работы по устройству каркаса цокольного, первого и второго этажей, готовы перекрытия второго этажа. Помимо этого, завершено устройство пожарного резервуара и наружной канализации. Генеральным подрядчиком является ООО «Гарантстрой».

Техническим заказчиком всех объектов, которые были проинспектированы 11 января, является управление капитального строительства. Напомним, за пять лет (2019—2023 годы) в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края в регионе будет построено 28 объектов здравоохранения, в том числе 11 поликлиник, семь больниц, шесть сельско-врачебных амбулаторий, один диспансер, лечебный корпус с поликлиникой в Юрле, комплекс районной больницы в Полазне, лечебно-поликлинический корпус онкодиспансера, а также планируется приобрести помещения для открытия филиалов двух поликлиник. «Особое внимание сегодня мы уделяем тем объектам, которые должны быть введены в эксплуатацию в текущем году», — отметил Михаил Сюткин.