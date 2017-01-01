Красный, новогодний, переходный… Завод по производству оружия превращается в завод по производству культурного досуга

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Вечером в пятницу, 21 декабря, возле проходной завода им. Шпагина выстроилась очередь «Газелей». Казалось, то ли сырьё привезли на предприятие, то ли за готовой продукцией приехали… Но это завозили оборудование и товары для предновогоднего Red Market, который прошёл 22—23 декабря в помещении цеха №4. Завод доживает последние дни, его территорию заселяют новые хозяева — представители креативных индустрий, но охрана на проходной вела себя так, будто ничего не изменилось с тех пор, когда «Ремпутьмаш» не только ремонтировал тепловозы, но ещё и производил артиллерийские снаряды и был режимным стратегическим объектом: тщательно, со всей серьёзностью проверяла документы и сверяла их со списками.

Фото: Алёна Ужегова

Кстати, снаряды производили в том самом цехе №4, где разместился новогодний Red Market. Это был, по воспоминаниям старожилов, самый точный и безупречный цех, здесь стояло самое продвинутое оборудование. Сейчас же именно он первым начал преображаться: снаружи корпус уже выглядит очень стильно — тёмно-красный кирпич красиво оттенён белой обводкой окон, а сами окна — большие, чистые; заборы украшены «Длинными историями», а над крышей красуется хештег

#ЗАВОДШПАГИНА. Это уже не просто здание, это привлекательная архитектура.

Всё это вызывает сложные чувства. В большом заводском организме ещё теплится жизнь, но здесь уже строит новую реальность «племя младое, незнакомое»… Позитивно, но грустно.

Фото: Алёна Ужегова

Наверное, подобные чувства испытывают и три девушки, составляющие маленький, но очень энергичный проектный офис «Завод Шпагина», — Мария Лямина, Олеся Михеева и Александра Нигматуллина. По их словам, познакомившись с заводом, они испытали огромную благодарность к рабочим — за то, что впустили их в свою жизнь, в свою культуру. Такие переживания просто так не отрефлексируешь, тут нужно современное искусство.

Призвав на помощь 10 молодых художников и куратора Марину Пугину, проектный офис открыл 21 декабря в цехе №4 выставку «Переходное состояние», где каждый из художников по-своему передал результаты исследовательской работы, проделанной на заводе.

Илья Гришаев воссоздаёт из фотофрагментов старую, полустёршуюся фреску «Честь труду!», которая долгое время встречала рабочих на проходной, — как будто пазл складывает. Ещё один пазл — словесный — создал в инсталляции «Чужими словами» Александр Агафонов, который оцифровал сборники самодеятельной поэзии заводчан и написал программу, создающую из слов, которыми пользовались поэты завода им. Шпагина, новые стихи. Строчки проецируются на экран, они всё время разные и, кажется, вполне осмысленные…

Фото: Алёна Ужегова

Пётр Стабровский, который много работает со светом, создал металлический постамент, подсвеченный снизу. Обычно на таких выставляют небольшие скульптуры или другие арт-объекты, но Стабровский выставил… воздух завода. Пылинки кружатся в лучах света, превращая в искусство саму атмосферу четвёртого цеха.

«Несколько слов на прощание» — графическая серия и книга художника Андрея Пикалова — зарисовки с натуры, сопровождаемые фразами, записанными тоже с натуры, со слов заводчан, документ бесконечно обаятельный и горький. Из этой же серии — документация того, как был сделан последний общий снимок коллектива завода. Это была многолетняя традиция: на одном и том же месте сотрудники предприятия фотографировались все вместе каждый год, а нынче, незадолго до закрытия предприятия, собрались для этого в последний раз. На экран проецируется серия снимков, запечатлевших, как люди собираются и становятся все вместе перед объективом.

Важнейшее место в экспозиции занимают объекты реди-мейд, признаки повседневной жизни завода — каски, перчатки, чертежи, профсоюзные билеты, почётные вымпелы… Многое из этого предоставил Леонид Добагов, до 2009 года бывший генеральным директором предприятия и с тех пор заботившийся о его музее.

Фото: Алёна Ужегова

Из разряда найденных объектов — и растения, которые жили в цехах и офисах «Ремпутьмаша». Художница Елена Рэмбо сделала их героями акции «Мы здесь больше не нужны»: ставшие безработными растения вышли на пикет в поисках нового пристанища. Все желающие могли разбирать их по квартирам и офисам. И разбирали. «Я не то чтобы очень любила растения, — признаётся художница. — Но они же живые!»

Елена Слобцева тоже сделала основой своей кинетической инсталляции объекты, найденные на заводе, — металлические стружки, завитые, словно локоны, и переливающиеся радугой. Большая кипа этих стружек, с верхом сваленных в грузовую вагонетку, светится и мерно покачивается, вздымается и опадает, как пена в ванне. Инсталляция так и называется — «Пена».

Фото: Алёна Ужегова

К сожалению, во время работы Red Market выставку немного потеснили столики для детских мастер-классов, но посетители умудрились её всё же рассмотреть. Удивительно, как экспозиция контрастировала и в то же время сочеталась с энергичной, сияющей массой новогоднего маркета. Red Market в этот раз особенно напоминал рождественскую ярмарку где-нибудь в Праге или Нюрнберге: ёлки, гирлянды, музыка и победоносные запахи выпечки и глинтвейна. В ассортименте — игрушки из стекла, дерева, винила, вязаные, шитые; разновидностей имбирного печенья и цветных пряников — не сосчитать; ну, и всё, что обычно бывает на этом маркете: дизайнерская одежда, артизанская керамика, самоварное мыло… Отдельный ряд — продовольствие и напитки: домашний сыр, бургеры всех мастей, деликатесы, безумные изобретения мегакреативной команды Mishka.Food: коми-пермяцкий грибной суп с восточной лапшой рамен, пита, фаршированная лососем, вымоченным в свекольном соке…

Особенность нынешнего маркета — огромное количество благотворительных стендов: продают игрушки, печенье и другую выпечку, варенье, открытки, а средства собирают для приютов — и для бездомных животных, и для бездомных людей. Таких стендов с каждым годом всё больше.

Фото: Алёна Ужегова

Red Market отработал уик-энд и закрылся, но выставка «Переходное состояние» будет работать всю предстоящую неделю по вечерам, с 16:00 до 20:00.