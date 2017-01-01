Красный, новогодний, переходный…
Завод по производству оружия превращается в завод по производству культурного досуга
Вечером в пятницу, 21 декабря, возле проходной завода им. Шпагина выстроилась очередь «Газелей». Казалось, то ли сырьё привезли на предприятие, то ли за готовой продукцией приехали… Но это завозили оборудование и товары для предновогоднего Red Market, который прошёл 22—23 декабря в помещении цеха №4. Завод доживает последние дни, его территорию заселяют новые хозяева — представители креативных индустрий, но охрана на проходной вела себя так, будто ничего не изменилось с тех пор, когда «Ремпутьмаш» не только ремонтировал тепловозы, но ещё и производил артиллерийские снаряды и был режимным стратегическим объектом: тщательно, со всей серьёзностью проверяла документы и сверяла их со списками.
Кстати, снаряды производили в том самом цехе №4, где разместился новогодний Red Market. Это был, по воспоминаниям старожилов, самый точный и безупречный цех, здесь стояло самое продвинутое оборудование. Сейчас же именно он первым начал преображаться: снаружи корпус уже выглядит очень стильно — тёмно-красный кирпич красиво оттенён белой обводкой окон, а сами окна — большие, чистые; заборы украшены «Длинными историями», а над крышей красуется хештег
#ЗАВОДШПАГИНА. Это уже не просто здание, это привлекательная архитектура.
Всё это вызывает сложные чувства. В большом заводском организме ещё теплится жизнь, но здесь уже строит новую реальность «племя младое, незнакомое»… Позитивно, но грустно.
Наверное, подобные чувства испытывают и три девушки, составляющие маленький, но очень энергичный проектный офис «Завод Шпагина», — Мария Лямина, Олеся Михеева и Александра Нигматуллина. По их словам, познакомившись с заводом, они испытали огромную благодарность к рабочим — за то, что впустили их в свою жизнь, в свою культуру. Такие переживания просто так не отрефлексируешь, тут нужно современное искусство.
Призвав на помощь 10 молодых художников и куратора Марину Пугину, проектный офис открыл 21 декабря в цехе №4 выставку «Переходное состояние», где каждый из художников по-своему передал результаты исследовательской работы, проделанной на заводе.
Илья Гришаев воссоздаёт из фотофрагментов старую, полустёршуюся фреску «Честь труду!», которая долгое время встречала рабочих на проходной, — как будто пазл складывает. Ещё один пазл — словесный — создал в инсталляции «Чужими словами» Александр Агафонов, который оцифровал сборники самодеятельной поэзии заводчан и написал программу, создающую из слов, которыми пользовались поэты завода им. Шпагина, новые стихи. Строчки проецируются на экран, они всё время разные и, кажется, вполне осмысленные…
Пётр Стабровский, который много работает со светом, создал металлический постамент, подсвеченный снизу. Обычно на таких выставляют небольшие скульптуры или другие арт-объекты, но Стабровский выставил… воздух завода. Пылинки кружатся в лучах света, превращая в искусство саму атмосферу четвёртого цеха.
«Несколько слов на прощание» — графическая серия и книга художника Андрея Пикалова — зарисовки с натуры, сопровождаемые фразами, записанными тоже с натуры, со слов заводчан, документ бесконечно обаятельный и горький. Из этой же серии — документация того, как был сделан последний общий снимок коллектива завода. Это была многолетняя традиция: на одном и том же месте сотрудники предприятия фотографировались все вместе каждый год, а нынче, незадолго до закрытия предприятия, собрались для этого в последний раз. На экран проецируется серия снимков, запечатлевших, как люди собираются и становятся все вместе перед объективом.
Важнейшее место в экспозиции занимают объекты реди-мейд, признаки повседневной жизни завода — каски, перчатки, чертежи, профсоюзные билеты, почётные вымпелы… Многое из этого предоставил Леонид Добагов, до 2009 года бывший генеральным директором предприятия и с тех пор заботившийся о его музее.
Из разряда найденных объектов — и растения, которые жили в цехах и офисах «Ремпутьмаша». Художница Елена Рэмбо сделала их героями акции «Мы здесь больше не нужны»: ставшие безработными растения вышли на пикет в поисках нового пристанища. Все желающие могли разбирать их по квартирам и офисам. И разбирали. «Я не то чтобы очень любила растения, — признаётся художница. — Но они же живые!»
Елена Слобцева тоже сделала основой своей кинетической инсталляции объекты, найденные на заводе, — металлические стружки, завитые, словно локоны, и переливающиеся радугой. Большая кипа этих стружек, с верхом сваленных в грузовую вагонетку, светится и мерно покачивается, вздымается и опадает, как пена в ванне. Инсталляция так и называется — «Пена».
К сожалению, во время работы Red Market выставку немного потеснили столики для детских мастер-классов, но посетители умудрились её всё же рассмотреть. Удивительно, как экспозиция контрастировала и в то же время сочеталась с энергичной, сияющей массой новогоднего маркета. Red Market в этот раз особенно напоминал рождественскую ярмарку где-нибудь в Праге или Нюрнберге: ёлки, гирлянды, музыка и победоносные запахи выпечки и глинтвейна. В ассортименте — игрушки из стекла, дерева, винила, вязаные, шитые; разновидностей имбирного печенья и цветных пряников — не сосчитать; ну, и всё, что обычно бывает на этом маркете: дизайнерская одежда, артизанская керамика, самоварное мыло… Отдельный ряд — продовольствие и напитки: домашний сыр, бургеры всех мастей, деликатесы, безумные изобретения мегакреативной команды Mishka.Food: коми-пермяцкий грибной суп с восточной лапшой рамен, пита, фаршированная лососем, вымоченным в свекольном соке…
Особенность нынешнего маркета — огромное количество благотворительных стендов: продают игрушки, печенье и другую выпечку, варенье, открытки, а средства собирают для приютов — и для бездомных животных, и для бездомных людей. Таких стендов с каждым годом всё больше.
Red Market отработал уик-энд и закрылся, но выставка «Переходное состояние» будет работать всю предстоящую неделю по вечерам, с 16:00 до 20:00.