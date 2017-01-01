Посоветовались культурно Совет по культуре при губернаторе доказал свою востребованность

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совет по культуре при губернаторе Пермского края собрался 17 декабря — впервые с момента избрания Максима Решетникова главой Пермского края. Оказалось, что вопросов для обсуждения так много, что заседание вышло далеко за рамки отведённых по регламенту двух часов. Кроме предложенной губернатором повестки всплыло ещё немало важных тем, что показало, что совет в новом составе может стать действенным инструментом для решения кризисных вопросов в сфере культуры.

Алексей Мирошниченко и его награда

Фото: Илья Радченко

Первый пункт в повестке был приятным и торжественным: Максим Решетников поздравил главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко с присвоением ему звания заслуженного артиста Российской Федерации, а профессора Пермского государственного института культуры Виктора Ильева — с вручением медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

В ответном слове Виктор Ильев поздравил всех собравшихся с Годом театра и выразил озабоченность по поводу будущего своего вуза и всей сферы культуры Пермского края. Дело в том, что по решению учредителя вуза — федерального Минкульта — закрыт приём на актёрское отделение ПГИКа. «Это абсурд! — сказал Виктор Ильев. — Эти люди не понимают, что происходит в Пермском крае! Я буду биться!» К мнению профессора присоединились руководители театров Пермского края, которых немало среди членов Совета по культуре. По их словам, более 70% актёров

в театрах края составляют выпускники ПГИКа, немало их работает и в других театрах по всей России, так что актёрское отделение ПГИКа — это явление российского масштаба.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщил, что не только он, но и вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков в курсе ситуации, и они уже направили в Минкульт РФ письмо с просьбой возобновить приём студентов на актёрские специальности. Однако губернатор Максим Решетников счёл, что этого недостаточно, и сказал, что намерен встретиться с министром культуры России Владимиром Мединским и обсудить проблему лично.

Фото: Илья Радченко

Главным пунктом в повестке заседания было обсуждение национального проекта «Культура», который будет реализовываться в 2019—2024 годах, и Пермский край в него активно включается. Начиная своё выступление по теме, глава краевого минкульта Вяче­слав Торчинский процитировал генерала де Голля, который сказал, что культура — это нефть Франции. «Пермскому краю повезло вдвойне, — сказал министр. — У нас есть и нефть, и культура!»

Проект «Культура» подразделяется на три направления: «Цифровая культура», «Творческие люди» и «Культурная среда». По итогам его реализации к 2024 году количество граждан, принимающих участие в культурной деятельности, должно увеличиться на 15%, хотя, по словам Торчинского, «у нас и сейчас большая вовлечённость». Посещае­мость цифровых ресурсов, связанных с культурой, должна вырасти в пять раз; министр уточнил, что в качестве базовых приняты уже существующие интернет-

ресурсы краевых учреждений культуры. Всего на реализацию проекта планируется потратить 1,5 млрд руб., из них более 300 млн руб. из федерального бюджета и 1,2 млрд руб. — из краевого.

Региональный культурный проект, который будет реализован внутри нацио­нального проекта, подразумевает строительство культурного центра в городе с населением от 50 тыс. до 300 тыс. человек. Этот город в Пермском крае ещё предстоит определить. На строительство нового учреждения федеральный центр выделяет 151 млн руб., Пермский край добавит ещё 8 млн руб.

Фото: Илья Радченко

За счёт федерального финансирования будут приобретены музыкальные инструменты для детских музыкальных школ и музыкальных училищ. По словам Торчинского, инструменты достанутся 31 учреждению (всего в крае 60 музыкальных школ), в которых износ музыкальных инструментов — до 90%, а инструменты для остальных школ, возможно, получится приобрести за счёт краевого бюджета.

Ещё один пункт федерального софинансирования — приобретение автоклубов, универсальных, современных, с беспроводной связью, видео- и сценическим оборудованием. На приобретение пяти машин выделяется 19 млн руб.

Кроме гарантированного софинансирования, предполагается ещё распределение федеральных грантов на конкурсной основе, и Пермский край намерен заявиться на конкурс с реконструкцией Театра юного зрителя и с созданием сети виртуальных кинозалов.

В рамках направления «Творческие люди» поддержку получат около 500 проектов социально-культурного предпринимательства, частные музеи и т. п. На базе Пермского государственного института культуры предполагается в 2021 году создать центр непрерывного образования и повышения квалификации, в котором будет обучаться не менее 25 специалистов в год. На реализацию проекта вуз получит около 100 млн руб.

Кроме того, планируется специальная программа по развитию волонтёрства в сфере культуры, проведение обменных выставок (не менее пяти крупных выставок с участием центральных музеев), проведение не менее 15 детских фестивалей, развитие цифровой культуры, в том числе для онлайн-трансляций всех крупнейших событий, таких как Дягилевский фестиваль, конкурс «Арабеск», Международный органный фестиваль, на больших федеральных сайтах.

Вслед за национальным проектом «Культура» совет обсудил программу наступающего Года театра. Всё тот же докладчик — Вячеслав Торчинский — сообщил, что планируется более 250 театральных событий, в том числе два юбилея: Пермского ТЮЗа (55 лет) и Лысьвенского театра драмы (75 лет). На все события из краевого бюджета направляется 90 млн руб.

Пермский край также намерен участ­вовать в федеральных и международных театральных проектах, в том числе во Всероссийском театральном марафоне, который стартует 18 января во Владивостоке и в рамках которого российские театры будут гастролировать в разных регионах страны. Пермь примет театральный марафон в дни проведения Дягилевского фестиваля. Кроме того, в Перми пройдёт Всероссийская концертно-театральная студенческая весна.

Театральная общественность, массово представленная в Совете по культуре, живо откликнулась на это сообщение. Художественный руководитель Пермского академического Театра-

Театра Борис Мильграм сообщил, что написал заявку на проведение в своём театре российского симпозиума по новым театральным технологиям, ибо после реконструкции большой сцены театр стал самой «продвинутой» площадкой России. Директор этого же

театра Анатолий Пичкалёв предложил, чтобы следующее заседание Совета по культуре состоялось в стенах Театра-Театра.

Завершился Совет по культуре презентацией концепта развития территории бывшего завода «Ремпутьмаш», которую провёл архитектор Сергей Чобан. Презентация «культурного хаба» на месте бывшего мотовозоремонтного предприятия не слишком отличалась от той, что была показана руководству города и края 23 октября, но проект нового здания Пермской художественной галереи обрёл конкретику и детализировался. Членам совета были показаны слайды с изображением общественного пространства галереи с панорамным остеклением со стороны Камы, зала пермской деревянной скульптуры с двойным светом и внешнего вида здания с разных точек.

По словам архитектора, уже создан специальный большой проектный офис для работы над территорией завода им. Шпагина, ибо этот проект даже для Москвы был бы сложным, а для Перми он суперсложный. Проект здания галереи в феврале должен пройти госэкспертизу, и летом планируется начать строительство.

Комментируя презентацию, профессор-культуролог Олег Лейбович назвал этот проект «предельно романтическим» и «рассчитанным на миллионную толпу креаклов», тем самым выразив сомнение в его востребованности, на что Максим Решетников ответил, что целевые группы потребителей будущего «культурного хаба» изучаются особенно детально. «Мой страшный сон: мы всё это построили, а там — никого!» — признался глава региона и попросил на следующем заседании cовета представить поэтапный план реализации проекта.

По регламенту Совет по культуре при губернаторе Пермского края должен собираться не реже одного раза в год, однако первое заседание показало, что он, скорее всего, будет собираться гораздо чаще.