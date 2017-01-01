Вышел Ёжик из тумана… Пермский ТЮЗ представил главную премьеру сезона

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Знатоки театра пойдут на новый тюзовский спектакль не раздумывая. Достаточно сказать, что над ним работали художник-постановщик Ирэна Ярутис, видеохудожник Наталья Наумова, композитор Ольга Тихомирова и хорео­граф Татьяна Безменова — люди, обеспечившие незабываемый визуал недавних «Мёртвых душ» Владимира Гурфинкеля, теперь сотрудничают с художественным руководителем театра Михаилом Скомороховым. Название спектакля знатоков тоже не отпугнёт, ведь «Сказки про Ёжика в тумане» — это по определению вещь философская и смелая.

Смелая, потому что инсценировать сказки Сергея Козлова после того, как Юрий Норштейн снял по ним лучший мультфильм всех времён и народов, — это поступок. Философская, потому что именно таковы эти тексты, которые по недоразумению проходят по ведомству детских.

Михаил Скоморохов говорит, что соревноваться с Норштейном не собирался, это бессмысленно. Более того: вместе с драматургом Ильёй Губиным они решили не использовать сюжет сказки, по которой снят мультфильм; название спектакля лишь указывает на то, что этот Ёжик — тот самый. Нет и популярного сюжета про Тили­милитрямдию — самого инсценируемого и экранизируемого. Словом, Михаил Скоморохов и Илья Губин лёгких путей не искали. В работу пошли 13 текстов, которые нормальный, стандартно мыслящий человек в качестве театральной пьесы ни за что не увидит.

В мире героев Сергея Козлова нет врагов. Нет опасности. Соответственно, нет острых сюжетов. Сложно театру иметь с этим дело, особенно — детскому театру. Где экшен? Сплошная бытовуха и рассуждения о вечном. Разве на этом поставишь детский спектакль? Правда, Скоморохов всегда подчёркивает, что это спектакль не детский, а семейный — в равной степени для взрослых и детей.

Мир героев Сергея Козлова — это экзистенциальная Вселенная, огромная, загадочная и пугающая, ибо где-то — за горизонтом, но в то же время поблизости — всё время присутствует Смерть. Присутствует не как опасность, а как неизбежность. Герои, и в первую очередь протагонист — мыслитель Ёжик, заняты тем, что осмысливают это присутствие, учатся его переживать. Об этом, в частности, сказка «Правда, мы будем всегда?» — одна из тех, что вошли в пьесу Ильи Губина. Именно поэтому так важна для героев смена времён года, ведь она символизирует течение неумолимого времени. Ёжик, Медвежонок, Белочка и Заяц только тем и заняты, что готовятся к зиме или радуются приходу весны — для них это очень важные события.

Эту огромную, пугающую Вселенную отлично показал в своём мультфильме Юрий Норштейн. Михаил Скоморохов и постановочная команда сделали это по-своему, и это — главная удача спектакля.

Художники Ирэна Ярутис и Наталья Наумова умудрились поместить зрителя внутрь микромира, в котором обитают герои сказки. Они очень маленькие, у них другие масштабы, другая оптика: для них трава — это лес, а упавшие листья — полог над головой. Оказавшись в зале, зритель попадает в эту Страну Дремучих Трав: вокруг него — высокие жёсткие стебли тростника, что растёт на болоте, а над головой — кружево преющих листьев, в которых остались одни прожилки, и сквозь них просвечивает то солнце, то луна, то светлячки, то сияющий иней, то капли росы… Это невероятное по красоте видео завораживает, а оттого, что оно проецируется на стены и потолок зала, зритель чувствует себя внутри сказочного мира — он сам становится маленьким созерцателем его чудес и красот, подобно Ёжику и Медвежонку.

Невозможно не проникнуться хрупким, кружевным, сияющим очарованием этого мира с его закатами и рассветами, с огоньками, загорающимися на верхушках тростинок (художник по свету — Евгений Ганзбург), с пушистыми кочками, плетёными гнёздами, в которых обитают Белочка и Ворона.

Может, конечно, возникнуть вопрос: как это Ёжик и Медвежонок настолько соразмерны, что Медвежонок даже может прокатиться на шее у Ёжика? Вопрос этот, однако, совершенно неуместен, ведь речь идёт не о реальных зверях. «Они не совсем люди и не совсем звери, — говорит Скоморохов. — Скорее они инопланетяне». Наверное, ещё точнее назвать их обитателями параллельного мира, а может, и нашего, но фольк­лорного, того, где живёт маленькая безобидная лесная нечисть.

Столь тонкая, ювелирная работа постановщиков требует адекватной актёрской интерпретации. В спектакле два состава, и тот, который работал на премьере вечером 21 декабря, достойно справился с задачей, наделив героев характерами, сделав каждого из них индивидуальностью. Персонажей всего пятеро. Ёжик (Евгений Замахаев) и Медвежонок (Дмитрий Гордеев) — в равной степени земные и астральные, серьёзно относящиеся и к чаю и бульону, и к трагической иронии, сталкивающей бесконечность времени с конечностью земной жизни. Ёжик — в большей степени визионер, ему свойственны прозрения. Медвежонок более приземлён, хлопотлив и заботлив. Он — большой и тёплый, что очень нужно Ёжику в холодном мире.

На долю Павла Ознобишина, исполнителя роли Зайца, досталась главная порция зрительского смеха и аплодисментов, ибо его персонаж наделён эксцентричностью, выделяющей его среди прочих. Женские персонажи попроще. Милая Белочка (Надежда Кайсина) — именно такая, какой и должна быть, а Ворона могла бы быть и мудрой, и размашисто-склочной, но актриса Татьяна Гладнева сделала её уныло-жеманной, не найдя для персонажа интересных красок.

И ещё одно действующее лицо — музыка, которая, как это часто бывает в спектаклях ТЮЗа, живая. Аранжировки сделала Анастасия Алыпова, исполняет музыку маленький оркестрик, состоящий из довольно известных в Перми музыкантов, а перкуссиониста Дмитрия Анапова даже можно назвать культовым персонажем в музыкальной тусовке.

Словом, в этом формально детском и — увы! — идущем преимущественно утром и днём спектакле очень много взрослого. Не случайно Михаил Скоморохов называет «Сказки про Ёжика в тумане» главной премьерой сезона.

Между прочим, туман в спектакле есть. Без обмана.