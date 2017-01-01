В бухгалтерии облачно Как в Прикамье будет проходить массовое подключение к «Облачной бухгалтерии», и к чему это приведёт

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С декабря этого года в регионе начался процесс подключения всех ведомств и учреждений края к информационной системе «Облачная бухгалтерия». Краевые власти считают, что это повысит прозрачность учётных процессов и скорость выполнения задач путём формализации документооборота. Для этого всех кадровиков, бухгалтеров и сотрудников планово-экономических служб органов власти, а также муниципальных и краевых учреждений переведут в специальные центры бухгалтерского учёта. Однако туда попадут не все, и почти 2 тыс. сотрудников просто сократят.

Один из центров бухгалтерского учёта, возможно, разместится в ДК им. Солдатова. Однако часть депутатов Пермской городской думы против, они уверены, что «дворец культуры — это в первую очередь храм культуры, а не бухгалтерия»

Фото: Ирина Молокотина

Сроки реализации проекта

В феврале 2018 года губернатор Максим Решетников подписал постановление о создании Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края (проект «Облачная бухгалтерия»). Оператором информационной системы назначили региональное министерство информационного развития и связи, а методическое обеспечение работы системы поручили краевому министерству финансов.

В министерстве информационного развития и связи «Новому компаньону» сообщили, что при выборе модели централизации учётных функций правительство проанализировало опыт Вологодской, Московской и Иркутской областей, а также процесс централизации учётных функций на федеральном уровне на базе Федерального казначейства. При этом в Пермском крае централизация учётных функций пройдёт на всех уровнях бюджета — от уровня поселений до краевого — и будет включать в себя не только ведение бухгалтерского учёта, но и кадровую и планово-экономическую деятельность.

По данным минсвязи, переход к «Облачной бухгалтерии» будет осуществлён в три этапа. На первом этапе (декабрь 2018 года — март 2019 года) к системе подключатся все краевые учреждения, администрации, финансовые органы и функциональные органы (департаменты, управления и т. д.) всех муниципальных районов и городских округов Пермского края, кроме Перми. Также в этот период полный переход к централизованной бухгалтерии совершат Березники, Кизел, Соликамск, Краснокамск, а также Горнозаводский и Кишертский районы.

Второй этап запланирован на апрель—июль 2019 года. За три месяца к системе должны подключиться Пермь (администрации и функциональные органы города, учреждения культуры, образования и спорта), Чайковский, Кунгур, Лысьва, Кудымкар, Гремячинск, Губаха, Оханский и Пермский районы.

Третий этап подключения пройдёт с апреля по август 2020 года. В это время к «Облачной бухгалтерии» присоединятся все остальные организации государственного сектора Пермского края. Полный переход всех ведомств и учреждений к работе в системе завершится к концу 2020 года.

Взаимодействие между централизованной бухгалтерией и обслуживаемым учреждением будет осуществляться на основании заключённого соглашения. В нём будут указаны функции центра бухгалтерского учёта и обслуживаемого учреждения, обязательства и ответственность сторон за нарушение условий соглашения, а также график документооборота.

На конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что переход к централизованным бухгалтериям и облачной бухгалтерии позволит на 30% повысить производительность труда и эффективность расходования бюджетных средств. По данным минсвязи, в ходе реализации проекта, в частности, удастся повысить прозрачность учётных процессов, качество ведения учёта и составления отчётности, а также скорость выполнения задач путём формализации документооборота. Также «Облачная бухгалтерия» хороша тем, что представляет собой централизованное хранение первичной информации, упрощает обновление справочников и форм отчётности в связи с изменением законодательства и предоставляет оперативные и достоверные данные для принятия управленческих решений и оптимизации работы бюджетной сети учреждений.

Особенности создания

Так как в бюджете края выделяют муниципальный уровень и краевой уровень, создание централизованных бухгалтерий в Пермском крае будет иметь свои особенности.

По информации минсвязи, централизация учётных функций на краевом уровне происходит по ведомственному принципу. Например, в 2019 году при министерстве образования заработает МКУ ПК «Центр бухгалтерского учёта и отчётности», которое при штатной численности в 211 единиц будет обслуживать 72 учреждения. По словам представителя краевого министерства образования, благодаря такой централизации экономия составит 26—30%, и в образовательных учреждениях останется около 35 млн руб.

В свою очередь, на территории муниципальных образований уже создаются единые центры бухгалтерского учёта и отчётности (ЦБУ), в компетенцию которых будет входить обслуживание организаций государственного сектора (местная администрация, муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, ЖКХ и т. п.). При этом каждый муниципальный район и исполнительный орган власти Пермского края при определении модели централизации учётных функций могут самостоятельно выбрать организационно-штатную структуру учётного центра.

Как пояснили в департаменте финансов администрации Перми, при создании централизованной бухгалтерии в городе решили использовать «смешанный» подход. Так, в крупных социальных сферах (образование, культура и спорт) создадут отраслевые централизованные бухгалтерии, а бух-

учёт в остальных сферах отдадут единой межведомственной централизованной бухгалтерии. В соответствии с дорожной картой централизованные бухгалтерии должны начать свою работу 1 мая 2019 года.

В пресс-службе администрации Перми «Новому компаньону» сообщили, что окончательное месторасположение централизованных бухгалтерий ещё определяется. Однако в проектах постановлений администрации города о создании четырёх муниципальных казённых учреждений «Центр бухгалтерского учёта и отчётности», опубликованных на сайте мэрии, сказано, что межведомственный центр будет работать в здании администрации города. Предельная штатная численность работников учреждения составит 52 единицы.

Для размещения Центра бухгалтерского учёта и отчётности в сфере образования требуется заключить договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом по адресу ул. Сибирская, 17а, где сейчас находится департамент образования. Кроме того, в связи с большой сетью учреждений в сфере образования в каждом районе города планируется разместить территориальные отделы. В результате предельная штатная численность центра составит 437 единиц. Договоры аренды помещений для размещения отделов предстоит заключить до 1 мая.

Центр бухгалтерского учёта и отчётности в сфере физической культуры и спорта тоже будет арендовать помещения. Максимальная штатная численность — 53 единицы.

Несмотря на то что в проекте постановления администрации города не сказано, где будет располагаться централизованная бухгалтерия в сфере культуры, есть предположение, что это будут помещения в ДК им. Солдатова. На декабрьском пленарном заседании гордумы Перми во время рассмотрения проекта бюджета депутат Наталья Рослякова возмутилась, что 500 кв. м в ДК им. Солдатова — единственном, по её словам, расположенном в центре города муниципальном дворце культуры — отдают под централизованную бухгалтерию. «Таких учреждений у нас очень мало, мы их не строим, поэтому эти помещения нужно использовать по прямому назначению. В них должны работать общественные коллективы, но никак не централизованная бухгалтерия. Это неправильное решение. Можно же посмотреть имущественный комплекс города и выделить помещения в другом месте», — пояснила депутат. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин согласился, что «дворец культуры — это в первую очередь храм культуры, а не бухгалтерия», и протокольно попросил администрацию разобраться в этом вопросе и доложить о результатах депутатам.

Попадут не все

По информации краевого правительства, с одной стороны, централизация, унификация и цифровизация учёта приведут к некоторой оптимизации численности служб, а с другой — перевод процессов в цифровой формат, в частности внедрение электронного документо-

оборота и электронно-цифровой подписи, вовлечёт в этот процесс участников хозяйственной деятельности организаций, которые ранее работали только с «бумагой». По оценкам министерства связи, всего с учётом бухгалтеров, кадровиков, расчётчиков заработной платы, табельщиков, материально ответственных лиц и прочих категорий в системе будет работать около 9 тыс. пользователей.

В мэрии сообщили, что в настоящее время проводится работа по переводу в централизованную бухгалтерию действующего штата бухгалтеров, работающих в департаментах и учреждениях.

На заседании рабочей группы по доработке проекта бюджета ко второму чтению, которое прошло 11 ноября, министр финансов Елена Чугарина сообщила, что, по их оценкам, в связи с переходом на централизованный бухгалтерский учёт в 2019—2020 годах в органах власти и муниципальных и краевых учреждениях работу могут потерять около 2 тыс. сотрудников. В связи с этим краевые власти предусмотрели в бюджете края на 2019 год 60,7 млн руб., на 2020 год — 40,4 млн руб. Эти деньги пойдут на компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск при увольнении и переобучение сокращённых работников. В минсвязи сообщили, что в течение 2019 года им предложат курсы переподготовки по профессиям, востребованным сейчас на рынке и по месту их жительства.

Защита данных

В ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» глава Прикамья Максим Решетников также отметил, что для организации работы облачной бухгалтерии каждое рабочее место бухгалтера должно быть оборудовано средствами криптозащиты, защищённым каналом связи, а также должно удовлетворять ещё ряду требований. В минсвязи сообщили, что в настоящее время информационная система находится в защищённом центре обработки данных. Параллельно будет идти работа по технической защите рабочих мест: разработка организационно-распорядительной документации, поставка средств защиты и аттестация рабочих мест.

Мнение профсоюза

Председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда отметила, что «жизнь не остановить, всё идёт вперёд, всё цифровизируется, и бухгалтерии тоже». По её словам, раньше тоже были централизованные бухгалтерии и всё было нормально. Но около 20 лет назад школы сделали автономными и казёнными учреждениями и обязали их иметь собственные бухгалтерии. Сейчас бухгалтерии возвращают к централизованности, и профсоюз уже ведёт переговоры с минобром края и департаментом образования администрации Перми, чтобы заранее предотвратить некоторые проблемы. В частности, как сообщила Зоя Галайда, есть риск, что централизованная бухгалтерия будет диктовать учреждению какие-то вопросы или блокировать дополнительные выплаты или надбавки, которые, по мнению учреждения, должны быть у сотрудников. «Пока нам отвечают, что учреждение будет само распоряжаться финансами. Это прописано в Трудовом кодексе, и мы надеемся, что так оно и будет», — добавила председатель профсоюза.

Также Зоя Галайда отметила, что в Перми для работников цифровой бухгалтерии закладывают среднюю зарплату в размере 40 тыс. руб. «При этом фактическая зарплата, которую бухгалтеры получали в некоторых учреждениях, ниже этой суммы. В других учреждениях бухгалтеры зарабатывали, наоборот, больше, и эта разница останется в бюджете учреждений. Но я не думаю, что бухгалтеры сильно пострадают, работая в централизованной бухгалтерии. В любом случае, если те бухгалтеры, которые состоят в профсоюзе, потеряют в зарплате, мы будем разбираться. То же касается и сокращений. Мы будем подходить к каждому случаю индивидуально и заботиться о судьбе этого человека», — пояснила Зоя Галайда.