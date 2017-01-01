Проекты вышли на старт В Прикамье продолжается конкурсный отбор инновационных стартапов

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) объявил очередной этап приёма заявок на конкурс инновационных проектов по программе «Старт». По его итогам гранты могут получить около десятка авторов проектов. Всего с начала действия этой программы, которая работает в Прикамье более 10 лет, финансовую поддержку получили около 70 инноваторов. Многие прорывные технологии после такого старта вышли на международный рынок.

Постоянный представитель Фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий Полетаев отмечает, что программа «Старт» — единственный инструмент грантовой поддержки инновационного бизнеса на начальном этапе. «Инновационный бизнес сложный и долговременный, никто не хочет рисковать. Технологии сегодня меняются очень быстро, так же быстро устаревают идеи. Если молодым учёным не помочь на старте, потом их идеи никому не будут нужны. Фонд даёт деньги, чтобы ускорить вывод запатентованного (или имеющего шанс получить патент) продукта на рынок. При поддержке правительства Пермского края оказывается содействие в организации и проведении отбора на все программы инновационного развития, реализуемые фондом», — подчёркивает важность задачи Георгий Полетаев, приводя в качестве примера проекты уходящего года.

К примеру, проект Wheezom — результат совместной разработки российских и израильских специалистов. Название складывается из слов wheezy — дыхание с хрипами и meter — измерять. Сервис позволяет предотвращать астматические приступы и контролировать эффективность применяемого лечения путём мониторинга состояния пациента и анализа графика улучшений и ухудшений.

Руководитель проекта программист Сергей Малинин поясняет, что телемедицинская система состоит из электронного стетоскопа и методики компьютерного анализа. И то и другое — собственная разработка команды. Инновация заключается в том, что технология соединена с интернетом. «Этой проблемой занимаются точно лет 20—30: как записать дыхание, получить его спектр, сегодня хорошо знают, а прибора нет. Нельзя зайти в аптеку и купить его, как термометр. Мы приблизились к тому, чтобы создать прибор, который в домашних условиях будет показывать цифры, как градусник. Это будет устройство именно для домашнего применения, чтобы человек самостоятельно, без помощи врача, мог им воспользоваться», — поясняет суть идеи инноватор.

Научным руководителем проекта Wheezom является проректор Пермского медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Григорьевич Фурман, который начал работу над компьютерной системой для больных бронхиальной астмой более семи лет назад. Команда планирует участвовать в конкурсе «Старт» на второй и третий год. В настоящее время идёт поиск инвесторов для продолжения развития проекта.

МИП «Микроигольные технологии» получило первый грант по программе «Старт» от Фонда содействия инновациям в 2016 году, уже имея хороший задел на перспективу. В настоящий момент предприятие готовит полугодовой отчёт по траншу второго этапа конкурса, работа в рамках которого идёт уже с привлечением софинансирования.

Команда ведёт разработку микропатчей для безболезненной доставки в кожу активных лекарственных и косметических компонентов при помощи игл из биорастворимых полимеров.

Деятельность МИП уже вышла за пределы Пермского края, предприятие стало резидентом биотехнологического кластера «Сколково». Работа идёт в двух направлениях. Косметологическое, с которого начинался стартап, продвигается преимущественно на территории России, здесь команда вышла на формирование производственных контрактов.

Второе направление — выход в сферу доставки лекарственных компонентов и субстанций. По словам научного руководителя проекта кандидата медицинских наук Василия Звездина, основная цель разработчиков в фармацевтике — пройти международную сертификацию. Платформы для доставки активных компонентов разрабатываются с учётом зарубежных стандартов и протоколов.

Ещё один инновационный проект — «Открытый город». Это коммуникационная платформа, где прописаны сценарии взаимодействия различных социальных групп в городской среде. В 2018 году разработчикам удалось войти в программу «Старт» и получить первый транш на финансирование НИОКР.

Проект включает в себя интернет-платформу с порталом для пользователей, мобильное приложение для пользователей (на Android и iPhone), специальный интерфейс для организаций, специнструменты для администрирования и обработки большого потока информации, поступающей от горожан. «Изюминка» платформы в том, что она является независимой площадкой, элементом структуры открытого взаимодействия. Органы власти в ней — лишь один из субъектов, точно такой же, как и все остальные.

«Мы будем использовать инновационную составляющую, связанную с искусственным интеллектом. Наш проект будет комплексным, с большим количеством разных сервисов. Любой город сможет запустить этот проект очень быстро — в течение дня или двух, после того как примет организационное решение», — поделился планами руководитель проекта Алексей Шапошников.