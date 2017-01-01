А дома лучше Турбизнес констатирует снижение спроса на новогодние туры

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Туристический поток этой зимой снизится на 10% по всем рынкам и направлениям, прогнозирует Ассоциация тур-операторов России. Пермские участники рынка подтверждают тенденцию, отмечая, что новогодний спрос немного упал — пока приблизительно на 5%. Но при этом не теряют надежды, что за оставшуюся до Нового года неделю наверстают упущенное. Наибольшим спросом у пермских туристов в этом сезоне пользуются курорты Юго-Восточной Азии, Турция и исторические города России. Вместе с тем горнолыжные туры в Европу перестали пользоваться популярностью.

Фото: Константин Долгановский

Азия в приоритете

Пока ажиотажа, который обычно предшествует новогодним праздникам, не наблюдается, отмечают представители туристического рынка. По мнению экспертов, у этого есть три причины: ставка на летний отпуск, опасения относительно нестабильности валют и элементарная экономия.

Ни для кого не секрет, что новогодние каникулы — самый дорогой период в туристическом сезоне, путёвки в это время редко бывают горящими. По последним данным, они уже подорожали на 20—40%.

«Увеличение стоимости туров сказалось на спросе. Ещё один отличительный критерий этого зимнего сезона — уменьшение количества направлений с прямым вылетом из Перми», — считает генеральный директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев.

Тем не менее никто не говорит о каком-то катастрофическом снижении спроса. «Наблюдается общее небольшое снижение количества бронирований на Новый год — примерно на 5%, но впереди ещё неделя работы», — отмечает руководитель сети турагентств «Планета» Виктор Тюлин.

Из Перми этой зимой можно улететь напрямую в Таиланд (остров и материковая часть), Вьетнам, Индию (Гоа), Арабские Эмираты. На территории России самое популярное место зимнего отдыха — Красная Поляна (Сочи).

«В этом году поставили туры на Новый год с прямым вылетом в Турцию, что очень обрадовало наших туристов. Многие едут туда зимой, понимая, что могут отдохнуть в отелях с хорошим уровнем сервиса и по очень привлекательным ценам», — говорит Данил Поздеев.

Из Екатеринбурга полётные программы более обширные: можно улететь на остров Хайнань, а также на остров Фукуок (Вьетнам). Вылеты из Москвы в меньшей степени пользуются спросом, хотя там спектр предложений интереснее.

«Если говорить о конкретных цифрах, то популярность зимних направлений следующая: Турция — 14,5%, Вьетнам — 13,7%, ОАЭ — 12,8%, Таиланд — 11%, Россия — 9,2%. В прошлом году рейтинг был такой: Таиланд — 25,7%, Вьетнам — 21%, ОАЭ — 20%, Россия — 9,5%, Индия — 6%. Как видите, сильное влияние оказало появление зимней Турции по привлекательным ценам, и туристы сразу настроились ехать туда. Российское направление показывает стабильность второй год подряд», — замечает Виктор Тюлин.

По его данным, средняя стоимость новогоднего тура в этом году составляет 177 тыс. руб., что меньше, чем в прошлом году, на 3 тыс. руб. И это снижение произошло благодаря «возвращению» на туристическую карту Турции. «Если Турцию убрать, то стоимость тура, на-

оборот, выросла бы значительно — до 193 тыс. руб.», — отмечает эксперт.

Закат Европы

Из более бюджетного сегмента традиционно пользуются спросом туры в исторические города России. «Популярные направления — Казань, Москва и Санкт-Петербург, Великий Устюг. Особенно высокий спрос на автобусные бюджетные туры в Москву из Перми. Пока поставлено примерно 10 рейсов, и все они загружены на 100%. В связи с открытием прямого рейса в Тбилиси заметно повысился спрос на туры в Грузию», — отмечает заместитель директора компании «Пять сезонов» Елизавета Богданова.

Участники рынка подчеркнули ещё одну тенденцию, но со знаком минус: заметно падает спрос на новогодние и зимние туры в Европу. Пока эксперты не могут привести конкретные цифры, но снижение спроса ощущается. Предполагаемые причины — дороговизна и отсутствие прямых рейсов в европейские города. В частности, Данил Поздеев замечает, что даже туры на европейские горнолыжные курорты интересуют пермяков меньше, чем год и два года назад.

Елизавета Богданова добавляет, что пермяки нынче разделились на две категории — выбирают либо довольно дорогие туры в Юго-Восточную Азию, либо бюджетные по городам России. А третья категория, предпочитавшая Европу, нынче пока «выпадает».

Но последняя тенденция касается тех, кто привык путешествовать, пользуясь услугами массовых турагентств. Эльнар Мансуров, основатель агентства Mishka.Travel, которое специализируется на планировании самостоятельных путешествий, наоборот, подчёркивает, что желающих скататься зимой на европейские горнолыжные курорты меньше не становится. По его мнению, снижение спроса на эту категорию отдыха у агентств объясняется отсутствием прямых вылетов. Путешественники, предпочитающие самостоятельные поездки, по-прежнему активно направляются в горы, да и вообще в Европу. «Среди тех, кто к нам обращается, я бы отметил популярность Грузии из-за того, что есть прямой рейс в Тбилиси. Также зимой популярные направления — Прибалтика, Франция, Испания», — говорит Мансуров.

По словам собеседника, каких-то особенных изменений в спросе пермяков он не заметил. Из года в год популярны одни и те же направления, и поток меньше не становится. Добавление любого прямого авиарейса из Перми сразу же резко поднимает популярность этого нового направления. Например, в 2019 году должны появиться прямые вылеты в Ереван, и это направление сразу станет популярным. Так же, как это произошло с Тбилиси.

«Мы всё же надеемся, что в будущем у наших туристов будет больше возможностей выезжать на отдых с прямым вылетом из Перми и что вернут вылеты в Чехию, Испанию, материковую Грецию. Туристы хотят осваивать новые для себя направления, и желательно с вылетом из родного города», — делится ожиданиями Данил Поздеев.

Итоги года

Если говорить в целом о туристических итогах 2018 года, то главная тенденция — возвращение популярности заграничных курортов. Если в прошлом году в «топе» были Крым, Сочи и Краснодарский край, то в этом году на первое место вернулась Турция.

Кроме неё основной объём продаж, по статистике Ассоциации туроператоров России, дали Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминикана, Хорватия. По турам из Перми за турецким направлением уверенно идут Болгария и Греция — они примерно на одном уровне. Остальные потоки разошлись на Кипр и Тунис.

По данным Пермской туристической гильдии, пермяки выезжали за рубеж из Уфы, Екатеринбурга и Казани. Это было дешевле, чем из Перми. В большинстве случаев туристы отдавали предпочтение отелям средней категории. Основная масса отдыхающих — это семьи с детьми. Одиноких путешественников было мало.