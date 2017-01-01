С ветерком В Перми появится ветроэлектростанция и глубокая переработка пластика

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Состоявшийся 20 декабря Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата при губернаторе Пермского края рассмотрел и одобрил присвоение статуса «приоритетный» четырём инвестиционным проектам. Новый статус позволит предприятиям воспользоваться мерами господдержки. Общий объём инвестиций составит почти 35 млрд руб.

Проект архитектурного бюро Twelve Architects: вид на проект с перекрёстка улиц Попова и Петропавловской

Ветроэлектростанция

Проект строительства ветроэлектростанции в Ординском районе оценивается в 9,9 млрд руб. Его реализацией занимается УК «Ветроэнергетика» (совместное предприятие финского ПАО «Фортум» и российского АО «Роснано»). Поданная ООО «Шестой ветропарк ФРВ» (выступает в качестве коммерческого партнёра проекта) заявка на перспективный инвестпроект подразумевает строительство первой очереди ветроэлектростанции в Ординском районе проектной мощностью до 100 МВт с последующим возможным развитием других площадок и увеличением мощности генерации до 400 МВт. Площадка выбрана исходя из наличия ключевого фактора — ветра. Кроме того, инвестором оценивается логистическая доступность площадки и возможность выдачи в сеть производимой электроэнергии. Строительство ВЭС начнётся ближе к концу 2019 года, а ввод в эксплуатацию первой очереди намечен до 1 декабря 2020 года.

Инвестор готов вложить в проект до 30% собственных средств, остальные 70% — заёмные средства, говорит руководитель направления по развитию проектов ООО «Шестой ветропарк ФРВ» Евгений Шидяев. «Это инновационный проект, поскольку освоение ветроэнергетики в промышленных масштабах страны только начинается, строятся ветропарки как объекты оптовой генерации, — поясняет Шидяев. — В связи с этим ключевая поддержка, которая необходима от региона, — это административное сопровождение в части процедуры по переводу земель сельхозназначения в категорию промышленных земель, а также предоставление участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов». По его словам, подготовительные работы уже почти завершены: заключены договоры об аренде земли, готовятся инженерные изыскания.

Гостиница на эспланаде

Ещё одним инвестпроектом занимается группа компаний «Проспект Пермь». На месте пустыря, где ранее была расположена кондитерская фабрика (квартал, ограниченный улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской), появится многофункциональный центр, строительство которого инвесторы оценили в 8,6 млрд руб. Общая площадь земельного участка — более 3 га, площадь самого МФЦ превысит 170 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта намечен на начало 2021 года, а весь проект должны реализовать к 2023 году.

Компания уже закрепила право собственности на ключевые земельные участки и получила техусловия на подключение к инфраструктуре. Сейчас «Проспект Пермь» определяется с генеральным подрядчиком. Концепция реализации проекта предусматривает, что он должен стать связующим звеном между эспланадой и набережной Камы.

В комплексе планируется разместить пятизвёздочную гостиницу, которой будет управлять международный бренд. Сейчас компания ведёт переговоры с четырьмя операторами. «Наиболее приоритетный — Hyatt Hotels, — говорит учредитель ООО «Проспект Пермь» Александр Петров. — Это американская международная компания, управляющая отелями высокого класса».

ПЭТ-упаковка

Пермская компания «Упакс-Юнити» — производитель одноразовой пищевой упаковки — реализует проект глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и производства жёсткой упаковки для пищевых продуктов. Это первая и пока единственная в России автоматизированная линия глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) полного цикла: от сортировки до выпуска готовых изделий. Объём необходимых инвестиций в проект — 1,2 млрд руб. (200 млн руб. — собственные вложения компании, 520 млн руб. — льготный заём федерального и регионального ФРП, 480 млн руб. — кредитные финансовые средства). «В процессе реализации проекта будут применяться технологии, не имеющие аналогов в России: это технология глубокой переработки вторичного ПЭТ методом, позволяющим получить сырьё, пригодное для производства пищевой упаковки», — отмечает генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

Новое производство планируется открыть в 2020 году. На первом этапе сырьё для переработки пермской компании будут поставлять мусороперерабатывающие предприятия Подмосковья и Нижегородской области. Пермский край пока не способен загрузить линию необходимым для переработки сырьём. Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что региональная власть в рамках новой системы переработки мусора отдельно обратит на этот вопрос внимание, потому что теперь в крае есть потребитель, а значит, экономическая эффективность сортировки мусора возрастает.

Лущёный шпон

Одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Прикамья — ООО «Красный Октябрь» — реализует проект производства лущёного шпона лиственных пород в объёме до 60 тыс. куб. м в год. Инвестиции в проект составляют 2 млрд руб. Определены шесть локаций, на которых лесопереработчик сосредоточит своё внимание, выбран поставщик оборудования.

«Присвоение инвестпроекту статуса «приоритетный» позволяет нам претендовать на различные меры административной поддержки при решении вопросов зонирования территории, градостроительных процедур и так далее, — отмечает генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров. — В данном случае речь идёт о предоставлении дополнительных земельных участков в удалённых муниципалитетах. Мы не только будем заниматься заготовкой и переработкой древесины, но и планируем восстановить транспортную лесную инфраструктуру, которая за многие годы, когда отрасль была, так скажем, «утеряна», пришла в негодное состояние». Срок реализации проекта рассчитан до конца 2021 года.

Реализация нового инвестпроекта позволит компании значительно повысить производственные показатели, при этом налоговые отчисления в консолидированный бюджет края с 2020 по 2030 год составят 793 млн руб.