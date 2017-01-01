«Шансов уже нет» Расследование трагедии в Соликамске проводит Следственный комитет РФ

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В Прикамье 24 декабря прошёл день траура по погибшим в строящейся шахте «Уралкалия» в Соликамске. Все девять человек были сотрудниками ФГУП «Управление строительства №30» (УС-30) из Башкирии. Из-за высоких температур спасатели не могли спуститься в ствол шахты в течение полусуток, тела горняков были обнаружены только с седьмой попытки. Все тела были опознаны и выданы родственникам для захоронения. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил строительных, горных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В момент задымления в шахте находились 17 человек, выжили только восемь

Ход событий

Информационное сообщение о за­дымлении в четвёртом стволе СКРУ-3 пресс-служба ПАО «Уралкалий» распространила 22 декабря в 10:04 по московскому времени. В нём же компания отметила, что «с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения строительных работ со всеми мероприя­тиями, связанными с обес­печением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда».

Всего на момент ЧП в шахте находилось 17 человек, восемь смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

В 10:45 об инциденте узнал губернатор Пермского края Максим Решетников, который выехал на место трагедии и возглавил оперативный штаб. К руднику были направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения. Для организации безопасности проводимых работ задействовали военизированные горноспасательные подразделения МЧС России, прибывшие на усиление из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, 23 декабря на месте происшествия работали силы и средства РСЧС Пермского края в количестве 162 человек и 38 единиц техники, в том числе 81 человек от МЧС России.

Спасатели спускались в шахту несколько раз, но из-за высоких температур (порядка 80 градусов) они не могли добраться до полка, где были рабочие. Они поднимались на поверхность, в течение часа-двух проливали шахту и снова пытались спуститься. «Примерно к четырём часам 22 декабря стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет, — рассказал губернатор. — Об этом сообщили родственникам. Я передал информацию президенту Республики Башкортостан и в Краснодарский край». Добраться вниз спасателям удалось только с седьмой попытки — в воскресенье утром. Все рабочие к этому времени погибли.

Максим Решетников в прямом эфире в Instagram рассказал, что проводилась подготовка к бетонированию ствола шахты: «При этом сам ствол шахты и две его пазухи были обработаны специальным полиуретаном — это герметик, который находится между бетоном и породой шахты. Он используется для сохранности породы. Работы шли в этих двух пазухах, которые делаются для того, чтобы в дальнейшем к ним подошли с боков шахтные отводы. Через них подаётся порода, а потом через шахтный ствол вывозится на поверхность. Ствол был предназначен как раз для подъёма породы и увеличения производительности рудника». По словам Решетникова, возгорание произошло в пазухах. Именно поэтому не удавалось потушить пожар: очень небольшая часть воды, которая подавалась сверху, попадала в эти пазухи.

На месте событий был организован оперативный штаб

При этом поднять тела тоже было проблематично. В ГУ МЧС отметили, что «обеспечивают безопасность проведения аварийно-спасательных работ, проводят замеры газовой обстановки, а подъём тел осуществляется в сложнейших условиях». За каждый спуск удавалось поднять только одного человека.

В воскресенье началось опознание. В понедельник днём все тела были опознаны и выданы родственникам для захоронения.

Помощь

В воскресенье Максим Решетников доложил о происшествии президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву. По словам губернатора, президент дал два поручения: максимальная поддержка и помощь семьям погибших, а также максимально объективное и всестороннее расследование причин произошедшего.

Каждая семья получит по 1 млн руб. от Пермского края (вне зависимости от прописки), по 3 млн руб. от ПАО «Уралкалий», по 2 млн руб. от ФГУП «УС-30 СМУ-680». «Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период», — говорится в обращении генерального директора ПАО «Урал­калий» Дмитрия Осипова. При этом глава Прикамья подчеркнул, что выплатами помощь не ограничивается: «Возьмём на себя сопровождение всех семей, особое внимание — детям, будем сопровождать до тех пор, пока потребность в помощи не отпадёт». Соболезнования родным и близким погибших также выразил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков. Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛа» также окажет финансовую поддержку семьям погибших.

Уголовное дело

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлёкшего гибель девяти человек. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование дела передано в центральный аппарат ведомства. Ход расследования находится под его личным контролем.

Как сообщает пресс-служба Cледственного комитета, в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация. Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. По поручению Бастрыкина для проведения необходимых следственных действий в Пермский край направлены криминалисты центрального аппарата СК России.

В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны четыре сотрудника ФГУП

«УС-30 СМУ-680»: горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Технология

Строительство шахты началось 50 лет назад. Сама проходка будущего скипового ствола №4 рудника СКРУ-3 тогда ещё компании ОАО «Сильвинит» осуществлялась в соответствии с проектом №Р-2163, разработанным проектной конторой треста «Шахтспецстрой». При диаметре в свету 7 м глубина ствола была определена в 468,18 м. Непрео­долимым для проходки стал интервал верхней оставшейся части переходной пачки, в результате чего по достижении глубины 216,3 м проходка ствола была задержана на восемь лет. Ствол трижды был затоплен. Возобновить проходку ствола удалось лишь после бурения дополнительного (второго) ряда замораживающих скважин по кольцу диаметром 17 м на глубину 241 м и замораживания пород интервала верхней части переходной пачки. При бурении 37 замораживающих скважин второго ряда расход тампонажного раствора составил

1248 куб. м. Интервал 205,8—230 м был пройден на отбойный молоток. В начале 1990 года в интервале глубин 234—242 м (в переходной пачке) была вскрыта сухая трещина. Раскрытие трещины достигало 30 мм. В августе 1990 года ствол был переведён на режим оттаивания, начаты работы по контрольной гидроизоляции тюбинговой крепи. К концу марта 1992 года ствол был пройден до глубины 356,3 м, закреплён тюбингами до глубины 353,1 м. С возникновением процесса оттаивания ледопородного ограждения были начаты работы по устранению водопроявлений (контрольная гидроизоляция) через тюбинговую крепь ствола. Эти работы с перерывами велись практически с 1990 до 1993 года.

Официально считается, что работы по стволу были прекращены в связи с изменением планов развития производства калийных удобрений ОАО «Сильвинит» в начале 1990-х годов.

С 1992 по 2011 год «Сильвинит» выполнял комплекс мероприятий по обеспечению сохранения сооружения.

О четвёртом стволе «вспомнили» фактически вскоре после аварии на руднике СКРУ-2, когда возникла угроза затопления его шахты. Надежды «Уралкалия» на соликамской промплощадке были связаны именно со СКРУ-3. По поручению нынешних владельцев «Уралкалия» руководство и специалисты предприятия поручили учёным Тульского государственного университета провести предварительное исследование. Для последних основой проекта стал отчёт по НИР ОАО «Галургия» от 2014 года «Горнодобывающий комплекс. 1-й этап. Разработка исходных данных для проверки затюбингового пространства ствола №4 СКРУ-3».

К слову, именно «Галургия» разработала комплекс мероприятий, призванных обеспечить безопасность работы рудника и сохранность пройденной части ствола. После выполнения этих работ ствол был подготовлен к длительному сохранению пройденной части при условии исключения возможности полного затопления. Подрядчиком было выбрано ФГУП «УС-30».

Подрядчик вёл строительство ствола с отставанием от графика. Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов сообщил, что проверку ствола планировалось провести в октябре 2018 года. Однако в связи с отставанием от графика работ по просьбе «Уралкалия» проведение проверки было отложено на январь 2019 года. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что Ростехнадзору должен был быть предъявлен определённый этап строительных работ, а строители должны были достигнуть этого этапа только к январю, поэтому и был сделан этот технический перенос. По информации «Нового компаньона», подрядчик старался завершить работы на объекте до конца года. Поэтому в шахте находилось 17 человек, что почти в два раза превышает норму по технике безопасности.

Экономика

Предыдущие крупные аварии на шахтах «Уралкалия» приводили к серьёзному падению капитализации и даже к смене собственника. Сейчас ситуация иная. «Все крупные компании, которые имеют значение с точки зрения экспортного потенциала или с точки зрения доходов, находятся в собственности неслучайных людей. Предыдущий владелец компании Дмит­рий Рыболовлев был случайным, поэтому был «выдавлен» из компании. Сейчас смены собственников ждать не стоит, — говорит независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. — Что касается котировок, то может быть некоторая нервная реакция, но она не будет существенной, потому что в свободном обращении находится небольшое количество акций».

«Уралкалий» проводил политику ухода с открытого рынка, и к настоящему времени он перестал быть публичной компанией, отмечает Сергей Чернов, управляющий директор ООО «ИГ «Свободный капитал», генеральный директор ООО «РИЭЛ-Эстэйт». «В свободном обращении находится минимальное количество акций, а основной пакет распределён между крупными мажоритарными акционерами. Расклад собственников изменится только в том случае, если будут приняты решения или действия политического характера», — считает Чернов.