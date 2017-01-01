С новым налогом! Какие новшества в налоговом законодательстве ждут россиян с 1 января

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Уходящий 2018 год был непростым для всех отраслей и направлений бизнеса. В течение всего периода шло бурное обсуждение налогового законодательства во всех ветвях власти, что дало определённые результаты. Станет ли легче? Не думаю. Но хотелось бы оставаться оптимистом. Хоть и грустным.

Коротко — о важных нововведениях с 1 января 2019 года.

Во-первых, налогоплательщикам — физическим лицам предоставляется возможность уплачивать в бюджет единый налоговый платёж, который призван упростить людям процесс уплаты имущественных налогов. Единый налоговый платёж — это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платёжного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счёт Федерального казначейства для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельного налога.

Во-вторых, стартует пилотный проект по налогу на профессиональную деятельность (НПД). Иными словами, речь идёт о налоге для самозанятого населения. Это те, кто занимается удалённой работой, выполняет работы без патента или оказывает услуги в свободное от основной работы время: фрилансеры, парикмахеры, кузнецы, столяры и другие подобные профессии. НПД существенно ниже, чем НДФЛ (13%) или НДС (20%). Он составит 4% при поступлении средств на оплату услуг от физического лица или 6% — от юридического. Запускается пилотный проект в 2019 году только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

В-третьих, увеличивается ставка НДС с 18 до 20%. История этого налога настолько размыта для налогоплательщика, что мало кто вспомнит о том, что изначально НДС был применим только для производителей. Сегодня его платят все. На эту тему было много дискуссий и статей в течение года: как его применять, как отражать в учёте переход от одной ставки к другой. Но в любом случае, если у вас остались вопросы, будьте внимательны и не ленитесь обращаться за разъяснениями в налоговые органы.

Напомню, что с 1 января 2019 года изменения также коснутся законодательства об инвалидах, тарифов ЖКХ (планируется повышение более чем на 4%), дачного законодательства (придётся выбирать, кто ты — садовод или огородник), трудового законодательства, материнского капитала и других отраслей бизнеса и жизни.

Я не председатель правительства РФ. С моей стороны было бы кощунственно желать вам держаться, несмотря ни на что. Но считаю своим долгом пожелать вам, дорогие читатели, в новом, 2019 году здоровья, семейного тепла и уюта. Возьмите в новый год только самое лучшее и светлое из уходящего 2018 года: надёжных партнёров, продуктивных сотрудников, сложившиеся традиции плодотворного сотрудничества, проверенных старых друзей. Желаю, чтобы ваши начинания, проекты и инициативы достигали своей цели и приносили не только доход, но и уверенность в будущем. Счастья вам, успехов и благополучия!

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