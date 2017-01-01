Всё, что нас радовало Вручены премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год

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В преддверии нового, 2019 года пермяки активно вспоминали год прошлый, 2017-й . Воспоминания принесли много приятного: театральные премьеры и музыкальные фестивали, выдающиеся выставки, достойные гуманитарно-просветительские проекты и оригинальные авторские произведения, созданные в Перми. Многие из них были отмечены премиями Пермского края в сфере культуры, которые по традиции были вручены незадолго до Нового года — 13 декабря.

Награды и поздравления принимает коллектив Пермского краеведческого музея

Фото: Илья Радченко

В Органном зале собрались не только лауреаты, но и «группы поддержки» — родные и коллеги, пришедшие поздравить героев культуры 2017 года.

Премии вручали вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков (он же — председатель комиссии по присуждению премий Пермского края в сфере культуры и искусства) и вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков.

Антон Клепиков начал своё выступ­ление с благодарности экспертам, которым пришлось очень непросто: из 75 номинантов отобрали сначала 23 проекта в шорт-лист, а затем — всего восемь проектов-победителей и двух лауреатов, отмеченных за личный вклад в культуру региона.

Фото: Илья Радченко

Игорь Папков был метафоричен. «Земля Пермского края богата полезными ископаемыми, — начал он издалека. — Чтобы эти богатства работали, их надо найти, добыть и обогатить. Так и создаётся экономика региона! В культуре так же: эти люди из руды повсе­дневности добывают драгоценные крупицы и создают из них шедевры. Это наш неисчерпаемый ресурс!»

Первым получать премию вышел творческий коллектив балета «Щелкунчик», и это показательно: всё-таки Пермский театр оперы и балета — флагман культуры региона. Постановка была отмечена в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия», дипломы получили балерина Полина Булдакова, дирижёр Артём Абашев и руководитель балетной труппы Виталий Дубровин, а хореограф-постановщик Алексей Мирошниченко — автор этого необычного, живого и свежего «Щелкунчика» — не смог прибыть на церемонию, поскольку готовился к вечерней премьере «Баядерки».

Ещё один лауреат в этой номинации — научно-исследовательский и просветительский проект Пермского краеведческого музея «Трогонтериевый слон», дипломы за который получила целая группа сотрудников музея — Татьяна Вострикова, Евгений Мащенко, Сергей Островский и Эдуард Чурилов. Это действительно примечательная история: находку древних костей в Оханском районе музейщикам удалось раскрутить до узнаваемого и очень перспективного бренда.

Фото: Илья Радченко

В номинации «Новый творческий продукт или произведение искусства» премию получили композитор Геннадий Широглазов за монооперу по поэме Дженни Льюис «Когда я стала амазонкой» и авторский коллектив Музея современного искусства PERMM за выставку детского творчества «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье?» — арт-директор музея Наиля Аллахвердиева и кураторы Марина Жукова и Михаил Лабазов. Видеосюжеты, посвящённые проектам, получились очень привлекательными: захотелось оперу полностью послушать, а выставку — ещё раз посмотреть.

В номинации «Уникальный творческий проект в различных видах искусства и творчества» премии присуждены Пермскому центру городской культуры и «Кукольному театру на колёсах» Коми-Пермяцкой библиотеки им. Лихачёва. Оба проекта по-своему уникальны, так что полностью отвечают названию номинации: Центр городской культуры — частная инициатива, которая стала одним из заметных участников культурного процесса, а маленький кукольный театр в Кудымкаре, организованный тремя библиотекарями, героически заполняет нишу детского театра для всего Коми-Пермяцкого округа и очень востребован. Библиотекари из Кудымкара Нина Анфалова, Татьяна Савельева и Татьяна Надымова пришли на церемонию нарядные, с великолепными причёсками. Трудно было поверить, что они приехали за 200 км! Команда Центра городской культуры явилась в полном составе: Надежда Агишева, у которой это уже третья премия в сфере культуры, Любовь Орлова, Татьяна Синицына, Андрей Попов и Александра Тихонова.

В номинации «Культурно-досуговая и просветительская деятельность» победителем стал проект музея PERMM «Современная графика по Брайлю», диплом получила его куратор Анна Суворова. Видеосюжет показал, насколько изобретательным был проект, позволивший незрячим людям «увидеть» произведения искусства.

В номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» победила выставка Пермской государственной художественной галереи «Строгановы — предпринимательство и культура», самая заметная выставка в галерее за последние несколько лет. Получать премию вышел большой коллектив: президент галереи Надежда Беляева, директор Юлия Тавризян, её заместитель по науке Нина Казаринова, старший хранитель Татьяна Сысоева и Ольга Усанова.

Наконец, наступила очередь персональных премий в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Пермского края», или проще — «Честь и достоинство». Здесь лауреатами стали два ровесника-юбиляра — художник Вячеслав Смирнов и руководитель Пермского губернского духового оркестра полковник Евгений Тверетинов. Оба хорошо известны в Перми и регионе, особенно — в силу спе­цифики публичной деятельности — полковник Тверетинов. Эти кандидатуры были встречены экспертами с воодушевлением, ни у кого не вызвав вопросов.

Поздравляя героев дня и благодаря экспертов, определивших имена лауреатов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский призвал всех неравнодушных и заинтересованных людей присылать свои пожелания к новому проекту закона Пермского края о премиях в сфере культуры, поскольку закон, по мнению специалистов, нуждается в корректировке. С этим трудно не согласиться: и система номинаций, и порядок работы экспертов и краевой комиссии по присуждению премий вызывают вопросы. Возможно, премии за нынешний, 2018 год будут присуждаться уже по новому регламенту.

Так или иначе, краевые премии в сфере культуры и искусства — это хороший повод, чтобы вспомнить всё лучшее, что радовало нас на протяжении целого года. Ведь к Новому году хочется приходить только с хорошими воспоминаниями.