Как встретили, так и проведём В Пермском крае начинаются события Года театра

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Новость о том, что наступающий 2019 год объявлен в России Годом театра, в Пермском крае была воспринята с воодушевлением: театры и без специально провозглашённых лет играют огромную роль в жизни пермяков, а в свой особый год наверняка приготовят что-нибудь этакое.

Пермский театр оперы и балета в честь открытия Года театра пригласил коллег со всего Пермского края на открытую репетицию балета «Баядерка»

Фото: Антон Завьялов

Старт Году театра по всей России был дан 13 декабря. По этому случаю президент РФ Владимир Путин специально прибыл в первый профессиональный российский театр — Ярославский драматический имени Фёдора Волкова.

В Перми в этот день было много знаменательных театральных событий: в Театре-Театре продолжалась серия премьерных показов рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», в ТЮЗе после спектакля для старшеклассников «Гришка Вольт» прошла дискуссия «Какой театр необходим публике в XXI веке?», и старшеклассники, подробно обсудив язык современного театра, пообещали прийти в театр на классику. Всего же в городах Пермского края прошло 252 специальных события в честь открытия Года театра.

Центром этих событий стал Пермский театр оперы и балета, где состоялась генеральная репетиция балета «Баядерка». По существу, это была даже не репетиция, а ещё один показ чрезвычайно востребованной премьеры. Главный театральный зал Пермского края заполнили деятели культуры, в первую очередь творческие работники театров из Перми и других городов края. Это был очень благодарный, вовлечённый в сценическое действие, сочувствующий и понимающий зал. Жаль, что подобные показы случаются нечасто… Год театра начался в Перми с отличного подарка для всех, кто связан с этой сферой деятельности.

Алексей Мирошниченко и Максим Решетников на открытии Года театра

Фото: Константин Долгановский

Торжественная часть была короткой и весёлой. Губернатор Пермского края Максим Решетников подошёл к церемонии неформально, говорил от себя, радовался «волшебной атмосфере», воцарившейся в зале, ощущению, что находишься среди своих… «Почётно быть среди вас! — сказал губернатор и пожелал спектаклю долгой жизни. — Мне кажется, это символично, что Год театра мы открываем новой постановкой, и с нами в зале представители Союза театральных деятелей края, заслуженные работники культуры».

В ответном слове главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко привычно посетовал, что для «густонаселённого» балета «Баядерка» сцена театра маловата… В зале послышался смех, на что Мирошниченко ответил, что и не думал делать намёки губернатору, ведь «всё уже решено», и успокоил публику тем, что проделана ювелирная работа по визуальному расширению сцены, так что зритель тесноты и не увидит.

Вместе с балетной труппой и оркестром Пермского театра оперы и балета старт Году театра в Пермском крае дали приглашённые звёзды Наталья Осипова, Мария Александрова и Владислав Лантратов. Профессионалы должны видеть премьеру только в лучшем составе! Если примета, связанная с Новым годом, — «как встретишь, так и проведёшь» — верна и для Года театра, то события и впечатления обеспечены самые яркие.

Фото: Антон Завьялов

Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, на весь год уже запланированы броские театральные премьеры, фестивали и образовательные программы. Среди них, например, совместный проект театра «Сцена-Молот» и Пермской художественной галереи — спектакль «Пермские боги» в постановке Дмитрия Волкострелова, долгожданный мюзикл «Винил» в Театре-Театре, а в Пермском театре оперы и балета — опера «Лючия ди Ламмермур» с Надеждой Павловой в главной роли (это будет подарок женщинам на 8 Марта) и балет «Шахерезада» на музыку Римского-Корсакова, который Алексей Мирошниченко ставит для приглашённой звезды Дианы Вишнёвой.

Пермяки с нетерпением ждут полюбившиеся театральные фестивали: Дягилевский фестиваль, фестиваль-форум «Пространство режиссуры», ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», фестиваль моноспектаклей «МОНОfest» и другие, а жители Кудымкара наверняка предвкушают Межнациональный фестиваль искусств «Со-общение», который в нынешнем году прошёл в первый раз, и вполне успешно.

Год театра объединит в себе множество важных дат. Так, 27 марта 2019 года — во Всемирный день театра — в городах Пермского края пройдут крупные театральные события, которые соберут 50 тыс. зрителей. Предстоит немало театральных юбилеев, например 55-летие Пермского театра юного зрителя в сентябре и 75-летие Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина в декабре 2019 года.

Совсем скоро в полной мере начнёт действовать модернизированная большая сцена Театра-Театра, а необычные пространства культурного кластера на территории бывшего завода им. Шпагина подарят новые постановочные возможности для режиссёров. Очень-очень хочется надеяться, что в Год театра окончательно решится вопрос о строительстве новой сцены Театра оперы и балета и от мечтаний об этом Пермь перейдёт к реальным действиям.

Нам предстоит очень увлекательный год, хотя, по правде говоря, в Перми каждый год — год театра, потому что Пермь — театральный город.