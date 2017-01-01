Виктор Агеев: Генплан — не Библия Первый заместитель главы администрации Перми — о новом и старом генплане, сроках реновации к грядущему юбилею и демонтаже рекламных конструкций

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Фото: Константин Долгановский

— В Перми очень много амбициозных планов. Скажите, на ваш взгляд, заявленные мегапроекты к 300-летию города все реально осуществимы?

— Они осуществимы. По многим уже проводятся организационные мероприятия, в частности по выносу горнозаводской ветки и организации на её месте трамвайной линии. Что касается проектов реновации промышленных территорий, то они тоже реальны. Сначала нужно внести изменения в градостроительную документацию, в генеральный план, в Правила землепользования и застройки. Далее нам предстоит провести ряд мероприятий по планированию подъездных путей, будущих улиц и формированию земельных участков для застройки. Стратегически мероприятия проработаны, и мы их, без сомнения, будем воплощать.

— Можете назвать примерные сроки реализации?

— Наш ориентир — 2023 год, 300-летие Перми. К этому времени проекты будут реализованы и запущены в жизнь.

— Сегодня очень актуален тренд преобразования городов. Пермь не исключение. Но, на ваш взгляд, наш город в этом отношении трендсеттер или пока ещё «пассажир»?

— Масштабный проект реконструкции и развития Перми к 300-летию вызывает большой интерес у других муниципалитетов. Вопрос обмена опытом, выработки трендов развития взаимен. Мы сами берём в пример некоторые удачные проекты других городов. Да и наш пример тоже берут в расчёт. Чем больше интересных проектов мы будем реализовывать, тем чаще будут следовать по нашему пути.

Я считаю, что глобальные преобразования вполне закономерны. Массовое строительство перетекло в новое качество — сейчас нужны не просто построенные квадратные метры, а комфортные квадратные метры. Это общероссийская тенденция в части жилищного строительства и задача, которую ставит губернатор всему краю.

— К юбилею объявлено и о ещё нескольких проектах, это реконструкция Комсомольского проспекта, эспланады и ул. Пермской. На какой стадии реализации эти проекты?

— По перечисленным объектам ведутся проектные работы. В следующем году начнутся мероприятия «на земле». Это этапные мероприятия, и за три ближайших года мы их реализуем.

— Что из перечисленного обновится в первую очередь?

— Все проекты будут реализовываться одновременно.

— То есть ул. Пермская превратится в улицу со смешанным движением через три года?

— Нет, думаю, она преобразится уже в следующем году. Подчеркну, это будет улица с «успокоенным движением». В 2019 году там уже запланированы первые ярмарочные мероприятия. То есть это будет улица скорее двойного назначения с преимуществом для пешеходов.

— Не так давно активно муссировалась тема воплощения исторического проекта Первогород, смысл которого дать новую жизнь исторической части Перми. От этой идеи власти полностью отказались?

— Считаю, что реновация территории завода им. Шпагина — это в том числе и воплощение идеи Первогорода. По сути, воплощение идеи изменения территории бывшего завода во многом повторяет замысел Первогорода.

— Через пять лет пройдёт юбилей Перми. Скажите, есть ли какие-то другие стратегические задачи в обустройстве города, скажем, рассчитанные на десятилетие?

— Мы сначала должны реализовать то, что запланировано к 300-летию. Наши глобальные цели указаны в Стратегии социально-экономического развития Перми. Там сказано, что Пермь должна стать лидирующим городом в Приволжском федеральном округе к 2030 году.

— Вы считаете эту задачу реальной?

— Задача абсолютно реальна. Мы ненамного уступаем, например, нашим соседям-конкурентам. Уровень жизни в Перми не ниже. Нам нужно благоустроить больше общественных пространств и улучшить качество городской среды — именно эти мероприятия являются ключевыми в проекте «Пермь-300».

— Не так давно заместитель министра строительства заявил, что в Перми, возможно, появится новый генплан. Действительно ли есть в этом необходимость?

— Во-первых, срок действия нынешнего генплана истекает в 2023 году. И естественно, необходимо будет разрабатывать новый генплан. Те амбициозные проекты к юбилею города, о которых было упомянуто выше, требуют внесения соответствующих изменений в градостроительную документацию. Даже преобразование промышленных зон требует внесения изменений в документацию, без этого мы не сможем начать работу. Поэтому эти вызовы подстегнули нас к внесению изменений в генплан. Пока мы это делаем в текущем режиме, но нельзя исключать, что под влиянием этих вызовов нам придётся ускорить реализацию мероприятий по разработке нового генплана. Возможно, он будет принят ранее 2023 года, возможно, мы обойдёмся только корректировками.

— Среди членов градостроительного комитета нередко звучат мысли о том, что нынешний генплан плохо реализуется. Вы разделяете эти мнения?

— Да, на сегодняшний день он реализован не в полном объёме, но и времени ещё достаточно. Основные решения, которые в нём заложены, — инфраструктура, территория размещения жилых массивов, и они осуществляются. Генплан — не Библия, и он подчиняется понятию экономической необходимости. Например, сегодня нет причины застраивать микрорайон Бахаревка, хотя это указано в генплане. Сейчас территория не востребована, поскольку нет инфраструктурного и транспортного обеспечения. Освоение Бахаревки потребует огромных инфраструктурных вложений и переустройства транспортной сети города. Сегодня это экономически не оправдано.

— Одна из главных пермских тем последнего времени — новая схема расположения рекламных конструкций, которая начнёт работать с января 2019 года. Времени осталось мало, а первые конкурсы должны состояться в начале года. То есть 1 января в городе будут исключительно нелегальные конструкции?

— По сути, да. Это относится только к рекламе, размещённой на муниципальной земле. Перед нами стоит задача провести торги по новой схеме размещения рекламных конструкций. Разумеется, их мы должны проводить в условиях, когда на рынок не воздействуют незаконные рекламные конструкции. Сейчас мы решаем эту задачу.

— То есть демонтаж этих конструкций продолжится после новогодних праздников?

— Не только после, но и во время праздников.