На тёплый лад Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы

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Концессионное соглашение с администрацией Перми о передаче 16 муниципальных котельных ООО «Пермская сетевая компания» будет подписано в течение двух недель. Об этом сообщил на пресс-конференции 11 декабря председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. Он добавил, что за пять лет компания вложит в имущество порядка 640 млн руб., а повышения тарифов для населения не планируется. Паслер также прокомментировал решение Верховного суда о признании незаконными тарифов для ПСК, отметив, что последующее установление тарифов для компании на прежнем уровне «логично и законно».

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» 11 декабря прошла пресс-конференция с участием московского руководства ПАО, а также местных топ-менеджеров.

Отвечая на вопрос СМИ об итогах переговоров с властями по концессионному соглашению, Денис Паслер отметил, что «руководство края и муниципалитет одобрили программы компании» и стороны «вышли на финишную прямую». «Власти внимательно посмотрели соглашение по всем видам работ, которые мы собираемся осуществить, — заявил Паслер. — В течение пяти лет в имущество будет вложено порядка 640 млн руб. Мы понимаем, куда двигаться, чтобы существенно изменить ситуацию и привести в порядок муниципальное имущество. Как мне кажется, в течение двух недель мы должны подписать соглашение». Он добавил при этом, что на повышение тарифа ПАО «Т Плюс» не претендует, «потому что речь идёт о решении проблем, накопленных, по сути, на муниципальном имуществе».

Комментируя решение Верховного суда, который оставил в силе решение Пермского краевого суда, признавшего недействующими тарифы на тепловую энергию ПСК на 2017—2018 годы, Денис Паслер отметил, что у него есть масса вопросов. «Мы не согласны с тем решением, которое есть, у нас было более чем достаточно аргументов, но нас не услышали», — заявил председатель правления ПАО. По его словам, у ПСК есть много экономически обоснованных и подтверждённых расходов, которые из-за предельного индекса не были включены в тариф. «Поэтому тариф, который после вступления в силу этого решения ВС приняла Региональная служба по тарифам, оставлен на том же уровне, как был ранее: он был замещён теми расходами, которые не попали в тариф из-за запредельного индекса. Это логично и законно», — считает Денис Паслер.

Коммуналка как кредит

После видеосвязи с центральным офисом ПАО «Т Плюс» итоги года пермского филиала подвели заместитель директора филиала по развитию тепловых узлов Алексей Мартьянов и директор пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

Мартьянов рассказал, что в 2018 году компания реализовала крупные проекты по ремонту 27 объектов генерации (17 крупных агрегатов, пять паровых турбин, две газовые турбины). Помимо этого, были отремонтированы пять гидроагрегатов Широковской ГЭС. Сумма инвестиций составила 700 млн руб. Дополнительно свыше 800 млн руб. было направлено на ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Общий объём инвестиционной программы филиала составил 1,6 млрд руб. В 2019 году компания планирует сохранить вложения на этом же уровне. «К нам предъявляют три основных требования: безаварийность, качество, бесперебойность. Эти три момента определяют нашу деятельность», — отметил Алексей Мартьянов и добавил, что планы по ремонту компания выполнила на 100%.

Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы

Сергей Кругляков отметил, что к концу года на прямых договорах с компанией из 500 тыс. абонентов будет взаимодействовать порядка 400 тыс. «2018 год — год окончательного перехода на прямые платежи, — подчеркнул директор пермского «ЭнергосбыТа». — Теперь нет тех недобросовестных управляющих организаций в цепочке между населением и теплоснабжающей компанией». Оставшиеся 100 тыс., по его словам, — это платёжеспособные ТСЖ и ЖСК. В результате уже второй год компания показывает собираемость платежей на уровне 97%. Это, считает Кругляков, «более чем европейский уровень собираемости».

Сергей Кругляков также рассказал, что в этом году компания активно начала работать в рамках энергосервисных контрактов. Общая сумма контрактов составила порядка 60 млн руб. Крупнейший — на 50 млн руб. — был заключён с ПМУП «Городское и коммунальное тепловое хозяйство». В рамках договора в 45 домах микрорайона Зелёное Хозяйство по согласованию с администрацией города было установлено 55 индивидуальных тепловых пунктов, которые позволили обеспечить нормативную температуру горячей воды на вводе в дом. Микрорайон был построен в 1960-е годы, и система теплоснабжения в нём была устроена таким образом, что горячую воду надо было долго пропускать. Сейчас проблему решили. Также была проведена реконструкция котельной во Всеволодо-Вильве.

Помимо этого, компания проводит мероприятия по установке погодной автоматики, в первую очередь на объектах с непостоянным пребыванием людей (например, в объектах соцсферы). Это позволяет бюджетным учреждениям экономить на тепле.

Сетевики активно борются за своевременность оплаты коммунальных услуг. С этого года вместе с судебными приставами они получили право перекрывать горячую воду должникам. Также совместно с приставами они проводят мероприятия по аресту имущества и возврату долгов. «Коммунальная услуга — это своего рода кредит, и собственники должны привыкнуть оплачивать её так же регулярно и без просрочек, как и банковские кредиты», — заявил Кругляков.