Эталоны и долги Энергетики готовятся к лицензированию и тепловым концессиям

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В 2018 году ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) в рамках диверсификации бизнеса начало осваивать рынок теплоснабжения. Дочерняя структура компании — ООО «Тимсервис» — сегодня фактически является единой теплоснабжающей компанией в Очёре и в Кунгуре. По словам генерального директора ПЭСК Игоря Шершакова, на безубыточность эти проекты должны выйти через 6,5 лет.

Фото: Анатолий Зернин

Больше тепла

«Есть понимание, что нужно помогать Пермскому краю в непростых проектах ЖКХ. Это и проявление социальной ответственности, и диверсификация нашего бизнеса одновременно», — подчеркнул Игорь Шершаков. Главными задачами в отопительном сезоне 2018/19 являются устойчивое теплоснабжение Очёра и Кунгура, отсутствие задолженности за газ и повышение собираемости платежей.

«Тимсервис» уже вложил в активы, которые пока находятся в аренде, порядка 30 млн руб. «Мы включились в решение этих задач, несмотря на нехватку денежного потока, — говорит Шершаков. — Привлекаем кредиты для расчётов за газ, потому что 100%-ный сбор за поставку теплоэнергии пока обеспечить невозможно. Помимо убытка, который мы операционно понесём на этих территориях, сейчас мы берём кредиты на кассовый разрыв». Кассовый разрыв по итогам года составит около 100 млн руб., операционный убыток — 57 млн руб.

Такой результат первого года заложен в бизнес-план, согласно которому в течение шести с половиной лет компания планирует выйти на безубыточность по этим проектам. Но, как подчеркнул Игорь Шершаков, для этого необходимо сохранение роста тарифа в рамках «предельника» — 3—4% ежегодно. Инвестпрограммы уже разработаны, их реализация будет возможна после заключения концессионных соглашений. Предполагается, что соответствующие конкурсные процедуры состоятся в первой половине 2019 года.

Меньше света

Подводя итоги основной деятельности ПАО «Пермэнергосбыт», Игорь Шершаков рассказал, что по итогам 10 месяцев 2018 года по всем группам произошёл рост энергопотребления. Самый значительный показала промышленность — 3,7%. По населению — 0,6%, по предприятиям ЖКХ — 0,5%.

Он отмечает, что по населению в этом году проявился очевидный тренд насыщения энергоёмкости хозяйств. «С одной стороны, те, кто мог себе позволить весь набор бытовой техники, уже всё купили, — поясняет Шершаков. — С другой стороны, повышается энергоэффективность домохозяйств. Рост идёт только за счёт ввода новых домов с электроплитами и кухнями, полностью оборудованными электроприборами».

По промышленности прирост вызван реализацией локальных проектов, открытием небольших производств. При этом в перспективе компания ждёт снижения энергопотребления по этой группе, поскольку, как говорит Шершаков, «у предприятий есть значительное количество возможностей для снижения энергопотребления».

Пустые офисы

В 2018 году в компании был завершён процесс внедрения автоматизированного рабочего места (АРМ). Полностью обновился сайт и личный кабинет потребителя. В нём можно получить полный спектр услуг — от передачи показаний до оплаты счетов. Для общения с потребителями созданы аккаунты в популярных мессенджерах. По словам гендиректора ПЭСК, ответы на сообщения приходят в течение пяти—семи минут. «У нас есть полное понимание, что будущее — в цифровизации и автоматизации наших услуг. Есть задача сделать 95% услуг для клиентов доступными в режиме онлайн. Технологически мы готовы, предстоит большая организационная работа», — говорит Шершаков. В следующем году компания готовится выпустить мобильное приложение, организовать возможность передачи показаний на сайте без авторизации, а также посредством мессенджеров и усовершенствовать личный кабинет для юрлиц.

Первый год по эталонам

В 2018 году сбытовые компании впервые отработали по эталонной методике формирования сбытовых надбавок. В отличие от использовавшегося ранее метода «Затраты+», когда учитывались все затраты предприятия, эталоны представляют собой конкретные формулы и коэффициенты. «Что такое «Затраты+»? Надо постоянно доказывать расходы, тарифной службе — проверять их обоснованность. С эталоном всё проще: есть параметры, эталоны затрат, и если ты тратишь больше, то на рынке не выживешь», — поясняет Игорь Шершаков. ПЭСК, по его словам, проводила многолетнюю работу по оптимизации затрат и никаких сложностей от «перехода на эталон» не испытала.

В целом в 2018 году компании удалось немного снизить дебиторскую задолженность по группам потребителей. За 10 месяцев 2018 года долги перед ПАО составляют 5,091 млрд руб. (за тот же период 2017 года — 5,157 млрд руб.). Самая проблемная группа — промышленность. Долги компаний за электроэнергию выросли и на 1 ноября 2018 года составили 515,33 млн руб. (на 1 ноября 2017 года — 397,47 млн руб.). Динамика роста задолженности по этой группе также выросла — с 144,3 млн руб. за 10 месяцев прошлого года до 191,09 млн руб. за 10 месяцев этого года. Среди компаний, допустивших наибольший рост долгов в этот период, — ООО «Энергоресурс» (энергосбытовая компания холдинга «Мотовилихинские заводы»), Александровский и Кунгурский маш-

заводы, ООО «Электротяжмаш-Привод», ОАО «Нытва».

Главной задачей следующего года станет подготовка к лицензированию, которое будет обязательным для всех энергосбытовых компаний к 2020 году.