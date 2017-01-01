Окно в Европу Краевые власти ведут переговоры об открытии прямых авиарейсов в европейские города

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В этом году в аэропорту появилось порядка 10 новых рейсов. В планах на следующий год — открытие прямых перелётов в Европу. В качестве направлений рассматриваются Мюнхен, Дюссельдорф, Рим и Милан. Но пока правительству не удаётся договориться с авиакомпаниями о размере субсидий. Однако край, по словам министра транспорта Николая Уханова, не оставляет попыток.

Фото: Константин Долгановский

Цифры о главном

Краевой минтранс прогнозирует, что к концу следующего года пассажиропоток в пермском аэропорту вырастет до 1,7 млн человек. Сейчас он составляет 1,4 млн человек, и это на 14% больше, чем в 2017 году.

Всего из международного аэропорта Пермь в этом году самолёты вылетали в 25 российских и 17 международных аэропортов. Внутренними рейсами воспользовались 1,17 млн человек, международными — 237,9 тыс. Транзитных пассажиров насчитали 4 990 человек.

Чаще всего внутри страны пассажиры летали в Москву (833 тыс. человек), Санкт-Петербург (90 тыс. человек), Сочи (80 тыс. человек). Пассажиропоток, превышающий 10 тыс. человек, зафиксирован также на пяти направлениях: Симферополь, Анапа, Казань, Новосибирск и Усинск.

Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала турецкая Анталья — 161 тыс. пассажиров. Вторым по популярности стал вьетнамский Нячанг — 11,2 тыс. пассажиров. Более 5 тыс. пассажиров зафиксировано по направлениям Гоа, Дубай, Утапао и Ларнака. Меньше всего пассажиров на международные рейсы оказалось по направлению Душанбе — 60 человек.

В этом году в аэропорту появилось порядка 10 новых рейсов. «ЮВТ Аэро» начала летать сразу в четыре города: Калининград, Батуми, Краснодар и Геленджик. Причём первое из этих направлений самое «молодое». Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на конец октября в самый западный город России из Перми было выполнено 10 рейсов, которыми воспользовались более 400 пассажиров. За три месяца заполняемость бортов составила 80%, отметил Николай Уханов, и это, по его словам, хороший показатель на перспективу. В Краснодар выполнено 52 рейса, которыми воспользовались 2,2 тыс. человек.

Всего в 2018 году были заключены договоры об оказании услуг по перевозке пассажиров между субъектами Российской Федерации по семи направлениям из Перми: в Казань, Самару, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Когалым и Калининград.

В сутки совершается 18—20 вылетов на внутренних рейсах и один—три — на международных. Ежесуточный пассажиропоток достигает 2 тыс. пассажиров.

С сентября авиакомпания «Победа» открыла рейсы в Минеральные Воды, а с октября — в Тбилиси. Авиакомпания Utair стала летать в Когалым и Сургут. В ноябре открылось авиасообщение с Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону (авиакомпания «Азимут»).

За ваш счёт

В планах на будущий год — увеличение рейсов. Причём в основном на уже проверенных направлениях. Фактически ставка будет делаться на несколько аэропортов — Новосибирск, Москву и Калининград. То есть выбирается ключевой аэропорт какого-либо направления с расчётом на то, что пассажиры из Перми будут использовать его как пересадочный пункт.

«Мы рассматриваем Новосибирск как восточный или юго-восточный хаб. В текущем году мы запустили два рейса, а затем добавили третий. В следующем году планируем добавить и четвёртый рейс. С той же точки зрения рассматриваем и Калининград. Полёты туда открыты два с половиной месяца назад с частотой два рейса в неделю. Сразу же отметили рост пассажиропотока на 80%, и это очень перспективное направление с расчётом на Европу», — отметил Николай Уханов в ходе заседания постоянно действующей рабочей группы краевого Законодательного собрания 11 декабря.

Он добавил, что в следующем году край продолжит субсидирование рейсов в Новосибирск, Краснодар, Казань, Самару, Калининград, Нижний Новгород, Сургут (но при условии выполнения авиакомпанией регулярного рейса на Когалым). Однако окончательный перечень маршрутов ещё не утверждён. «Мы продолжаем субсидировать полёты в Калининград и Новосибирск. Но, например, тот же Новосибирск уже может «летать» без финансовой поддержки региона. Такая же история с Калининградом. Кроме того, на рентабельность «выходит» Казань: из трёх субсидируемых рейсов два уже «выходят» на коммерцию», — добавил Николай Уханов.

Всего же, по словам главы минтранса, субсидии в этом году составили 67 млн руб., на следующий год планируется потратить 105 млн руб.

Помимо ключевых субсидированных направлений традиционная ставка будет делаться и на классические — Москву и Санкт-Петербург. Николай Уханов прогнозирует увеличение количества рейсов в Москву до 12 в сутки, а в Северную столицу — до 12 в неделю.

Уже известно, что в следующем году из Перми с высокой долей вероятности можно будет улететь в Ереван. «ЮВТ Аэро» уже направила заявку в Росавиацию.

Отвечая на вопросы депутатов, Николай Уханов отметил, что вылеты в Китай пока не планируются. Ставка будет сделана на новосибирский хаб. «Можно сесть на самолёт в Перми, долететь до Новосибирска и пересесть в Пекин. Это сэкономит три-четыре часа», — отметил министр.

В Москву из Березников

Кроме новых направлений будет развиваться и аэропортовый комплекс. Так, до 2025 года включительно планируется инвестировать 4,891 млрд руб. в новую взлётно-посадочную полосу и рулёжные дорожки. Это позволит регулярно принимать в Перми практически все типы воздушных судов, включая «Боинги-747» и «777». Пока что они могут приземляться здесь не чаще одного раза в 10 дней. Также к августу следующего года в аэропорту должны начать работу пять телетрапов.

По словам Уханова, маловероятно, что международный аэропорт Пермь будут использовать как базу для какой-либо авиакомпании. Министр отметил, что пока никто из лидеров авиаперевозок России не смотрит на Пермь в этом контексте, а предпочитает «работать» с традиционными городами — Екатеринбургом и Новосибирском.

Есть ещё один вариант поднять свой статус — организовать региональную авиакомпанию с базой в Перми, но власти пока не относятся к такому варианту как к реальному. Как и к варианту организации аэроэкспресса. В этом нет экономической необходимости. По словам Уханова, лучше сделать ставку на обновление парка автобусного маршрута №42, который курсирует до аэропорта.

Важно, что власти решили реанимировать аэропорт в Березниках, сообщил Уханов. «Пока принято решение о приобретении данного объекта недвижимости. Но быстро этот объект не запустить — надо отдавать себе отчёт», — отметил министр и добавил, что весь пакет документов для возобновления вылетов должен быть подготовлен уже к концу года.

Новые горизонты

Открытым остаётся и вопрос прямых перелётов в Европу. Николай Уханов рассказал, что это направление активно прорабатывается в последние два месяца. Речь идёт о Мюнхене, Дюссельдорфе, Риме и Милане. Минтранс отправил «коммерческие» предложения в «Аэрофлот», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии». Но тот же «Аэрофлот» попросил субсидию в размере 180 млн руб. «Однако мы не бросаем попыток, другое дело, что размер субсидий должен быть раза в три меньше. Нельзя все деньги вкладывать в воздух», — заявил Уханов.