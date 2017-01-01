Между плюсом и минусом Эксперты подвели финансовые итоги и поделились прогнозами на 2019 год

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По мнению аналитиков, динамика финансового рынка в 2018 году была неоднозначной: были как положительные, так и негативные тренды. Такая ситуация сохранится и в 2019 году. Эксперты сходятся во мнении, что главный фактор, который будет влиять на финансовый рынок, лежит не в экономической плоскости — многое будет зависеть от политических решений. В частности, от того, продолжит ли Россия путь самоизоляции, а также от действий Центробанка по сдерживанию уровня инфляции.

Для тех, кто не сильно искушён в тонкостях фондового и долгового рынков, самым простым способом сохранить сбережения остаётся покупка корзины валют, состоящей из американского доллара и евро

Фото: Константин Долгановский

Разнонаправленные тренды

Уходящий год запомнился в основном негативными событиями, отмечает независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. «Пожалуй, наиболее яркими событиями 2018 года стали начало разворота на рынке акций США впервые с 2009 года и обвал на рынке криптовалют. А среди значимых событий в российском сегменте рынка можно выделить начало оттока западных денег из российских государственных облигаций, что привело к росту курса рубля относительно доллара, а также процентных ставок. Всё это было спровоцировано слухами о том, что в одном из пакетов санкций США будет запрет на покупку российского госдолга», — рассказывает финансист.

Но было в уходящем году и хорошее. Сергей Чернов, управляющий директор ООО «ИГ «Свободный капитал», генеральный директор ООО «РИЭЛ-Эстейт», напоминает, что 2018-й — это год, когда индекс Московской фондовой биржи достиг максимальных значений за всю свою историю. К концу прошлой недели доходность фондового рынка составляла порядка 13% годовых, что позволило даже пассивным инвесторам заработать в два раза больше, чем при размещении средств на вкладах в кредитных организациях.

В свою очередь, Наталья Кондрашова, директор пермского филиала «БКС Премьер», называет два наиболее крупных, по её мнению, тренда финансовых рынков в 2018 году. Первый тренд — негативный — связан с существенным осложнением внешнего фона, ростом опасений замедления мировой экономики и дефицитом драйверов роста отечественной экономики. Год проходил в условиях преимущественно негативной конъюнктуры. По словам Кондрашовой, российская экономика не показывает признаков ускорения роста, инфляция разгоняется, при этом геополитическая ситуация остаётся напряжённой, велики риски увеличения санкционного давления.

Фото: Константин Долгановский

Второй тренд — позитивный — это увеличение спроса на инвестиционные инструменты со стороны населения. Рост финансовой грамотности, снижение в глазах частных инвесторов привлекательности классических вкладов и недвижимости, бурный рост проникновения удалённых сервисов на рынке финансовых услуг делают своё дело: объём средств, размещённых частными инвесторами на фондовом рынке, перевалил рубеж в 1 трлн руб. «В рамках данного тренда особо выделю растущий спрос на ИИС — в этом году количество инвестсчетов перевалило за полмиллиона, а динамика открытия счетов на 60—70% превысила показатели 2017 года. ИИС стали точкой входа для десятков тысяч новых инвесторов: почти каждый второй такой счёт открывается тем, кто ранее не совершал операций с ценными бумагами», — отметила Наталья Кондрашова.

Герои и антигерои

По наблюдениям аналитиков «Финама», топ-10 по росту стоимости акций на российском фондовом рынке с начала этого года полностью состоит из бумаг ресурсодобывающих экспортно ориентированных компаний. Среди них лидерами стали акции «Новатэка», подорожавшие с начала года свыше 65% на фоне запуска завода «Ямал СПГ». Причиной столь впечатляющих показателей стал рост цен на нефть, газ и природные ископаемые, а также значительное ослабление курса рубля относительно мировых валют. Наталья Кондрашова уточняет, что сводный индекс акций компаний нефтегазового сектора на Московской фондовой бирже с начала года показал прирост в 38%.

А вот картина аутсайдеров получилась более пёстрой: в этом списке оказались и ретейлеры, и авиаперевозчики, и энергетики, и металлурги, и у каждого из них были свои причины падения. Возглавила список «неудачников» торговая сеть «Магнит», акции которой в этом году снизились на 44,8%. Свою роль в этом сыграло замедление роста доходов населения, а также смена руководства и собственника компании — рынок посчитал, что эффективность бизнеса этого ретейлера снижается, отсюда и столь впечатляющие потери.

По мнению Сергея Чернова, в 2018 году не было эмитентов, которые бы только за счёт своей собственной стратегии достигли результатов, разительно отличающихся от среднеотраслевых. «Есть только главная жертва нового витка санкций — группа компаний «РУСАЛ», акции которой подешевели более чем на 60%. Компании нефтяного сектора, получающие сейчас сверхприбыли в рублёвом эквиваленте, объяснимо занимают первые места по росту котировок акций, поскольку предполагается высокая будущая дивидендная доходность. Конечно, есть компании с более высокими или низкими показателями доходности, но они, как правило, малы по величине капитализации, что делает опасными инвестиции в них для инвесторов, не обладающих по ним инсайдерской информацией», — считает эксперт.

Одним из главных разочарований многие собеседники «Нового компаньона» называют биткоин, с начала года потерявший более 70% своей стоимости.

В ожидании политических решений

Тот факт, что большинство российских акций показали невнятную динамику, явился следствием макроэкономической стагнации в стране, считает Эдуард Матвеев. Повышение процентных ставок также не добавило оптимизма. В результате заметный рост или падение показали только те активы, в которых была какая-то своя «история».

Мнение о том, что макроэкономическая ситуация не даёт финансовому рынку поводов для оптимизма, поддерживает Сергей Чернов. «Макроэкономические показатели России весьма противоречивы. По видению Росстата, экономика страны находится в весьма позитивном состоянии: мы перевыполняем планы в 2018 году за счёт повышения среднегодовых цен на нефть и одновременно высокого курса доллара. Но я бы сказал, что не российская макроэкономика определяет ситуацию на финансовом рынке и даже не общемировые тренды. Сейчас всё зависит от политических решений, от степени готовности России экономически закрыться от внешнего мира», — полагает финансист. По его мнению, всё будет зависеть от того, продолжит ли Россия путь экономической и политической самоизоляции, а также от действий Центробанка по сдерживанию уровня инфляции. И даже новые санкции здесь второстепенны, так как они являются ответной реакцией на действия или бездействие России.

Даже несмотря на ожидающееся повышение котировок в первые два месяца 2019 года, Сергей Чернов настороженно смотрит на перспективы первого полугодия нового года. По его мнению, если не произойдёт существенного увеличения ключевой ставки и введения новых санкций, фондовый рынок стабилизируется около текущих значений. «Я совсем не ожидаю ажиотажного увеличения объёмов торгов: российским инвесторам неоткуда взять дополнительные средства для инвестиций, а для иностранных инвесторов, ориентирующихся на долларовый результат, российский рынок экономически невыгоден из-за происходящей девальвации рубля», — констатирует эксперт.

Тем не менее, по оценкам аналитиков «Финама», интересными для российских инвесторов остаются вложения в облигации. В условиях роста долларовых процентных ставок и расширения кредитных спредов на развивающихся рынках имеет смысл обратить внимание на краткосрочные корпоративные евробонды с низкими рисками рефинансирования с целью держать их до погашения. Среди российских акций аналитики советуют обратить внимание на обыкновенные акции Сбербанка со среднесрочными позициями.

Также в ближайшей перспективе резонно обратить внимание на евробонды российских корпораций и на подешевевшие российские рублёвые облигации. Ну а для тех, кто не сильно искушён в тонкостях фондового и долгового рынков, самым простым способом сохранить сбережения остаётся покупка корзины валют, состоящей из американского доллара и евро.