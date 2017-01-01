Школа не является закрытым режимным объектом Начальник департамента образования Перми — о новой системе безопасности в школах

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В образовательных учреждениях Перми, как и по всей стране, принимаются меры по обеспечению безопасности и здоровья детей. Вместе с тем действия сотрудников учебных заведений по ограничению доступа в школы не должны противоречить здравому смыслу и ущемлять права учащихся и их родителей.

Неоспоримо: родители являются участниками образовательного процесса. Для доступа на территорию учебного заведения они смогут воспользоваться домофоном или магнитными картами, которые можно получить у руководителя учебного заведения.

Подчеркнём, что школа не является закрытым режимным объектом. Территории учебных заведений открыты для населения, в том числе для занятий спортом. Для доступа к спортивному объекту посетителям необходимо обратиться к директору образовательного учреждения для изготовления магнитной карты доступа. Такие карты горожанам выдаются бесплатно.

С ноября магнитные устройства установлены на входе в школу №135. Тем не менее доступ на территорию учебного заведения открыт как для родителей, так и для населения.

Цель таких действий заключается в учёте посетителей. Это системная работа была начата в 2016 году. Тогда на домофонные «замки» были закрыты учреждения дошкольного образования: родители проходят в детский сад по выданному ключу (или домофонному коду) либо позвонив по домофону. Такая система доступа зарекомендовала себя успешно.

В течение этого года были предъявлены повышенные требования к охранным организациям: сейчас в учреждениях образования работают лицензированные частные предприятия. В течение лета был проведён аудит внутришкольного оборудования: учебные заведения дооснощались видеокамерами (сейчас обеспечен 100%-й охват территории учреждений видеонаблюдением), были восстановлены турникеты. Кроме этого, велась работа по периметру образовательных учреждений: была проверена целостность ограждений учебных заведений.

С нового учебного года был запущен пилотный проект — кластер безопасности. В проект вошли семь образовательных учреждений в микрорайонах Пролетарском, Железнодорожном и Акуловском: школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха». Охранные услуги здесь оказываются одним лицензированным частным охранным предприятием, что обеспечивает эффективный контроль всех систем безопасности и незамедлительное реагирование при возникновении нештатных ситуаций. В этих учреждениях при прохождении через турникеты учащиеся и педагоги также прикладывают электронную карту — единовременно охраннику на монитор выводится фото ребёнка или сотрудника. При этом в школе «Мастерград» установлена инновационная система распознавания лиц. Эта технология нацелена на совершенствование системы пропускного режима в образовательном учреждении. Электронная карта школьника запрограммирована на биометрические данные держателя карты и синхронизирована с видеокамерами на входе в школу. Таким образом, постороннее лицо не сможет пройти в учебное заведение по карте школьника.

При положительных результатах внедрения этого проекта новый кластерный принцип организации безопасности образовательных учреждений получит распространение и в других микрорайонах города.

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