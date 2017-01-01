Справедливые решения Фракция партии «Справедливая Россия» в краевом Законодательном собрании подвела итоги своей работы в 2018 году

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Законотворческий год в краевом парламенте подошёл к концу, и сейчас все подводят итоги своей деятельности за 2018 год. В состав фракции партии «Справедливая Россия» входят всего четыре человека: Андрей Колесников, Аркадий Непряхин, Илья Шулькин и Дарья Эйсфельд. Эта фракция является самой немногочисленной в Законодательном собрании Пермского края, но это не мешает ей достигать существенных результатов на своём поприще.

Во фракции — четыре человека. Такой немногочисленный состав, по отзывам депутатов, позволяет лучше слышать друг друга и принимать справедливые решения

Особенности работы в маленькой фракции

Андрей Колесников и Илья Шулькин, которые в 2011—2016 годах были депутатами Законодательного собрания от партии «Единая Россия», считают, что главное отличие маленькой фракции от большой и доминирующей в любом парламенте заключается в большей демократичности при выработке консолидированного решения. По словам Ильи Шулькина, в «Единой России» решение поддержать, не поддержать или воздержаться при голосовании за тот или иной законопроект, как правило, спускается сверху, а в «Справедливой России» — принимается большинством голосов. «Там я иногда наступал на горло собственной песне в силу фракционной дисциплины. Но в маленькой фракции такой проблемы нет, так как четыре человека всегда лучше слышат друг друга», — добавляет Андрей Колесников. Илья Шулькин считает, что этот принцип также даёт депутатам фракции на 100% больше возможностей для законо­творческой деятельности.

Второе отличие, по мнению Андрея Колесникова, состоит в том, что большая и доминирующая партия часто оперирует средними показателями. В результате какая-нибудь локальная беда, как, например, закрытие маленького завода или школы, и последующее изменение рынка труда на маленькой территории в средних показателях никак не отражается. «Справедливая Россия» как раз смотрит на такие точки. Для нас очень важно, чтобы при среднестатистическом благополучии и стабильности об этих болевых точках говорили, а проблемы решались», — отметил депутат.

Работа депутатов

Аркадий Непряхин

В этом году депутаты фракции активно работали в комитетах, рабочих группах, стали соавторами нескольких принятых законопроектов.

В частности, Аркадий Непряхин и Дарья Эйсфельд приняли участие в создании правовой основы для систематизации деятельности организаций, работающих в сфере патриотического воспитания. Закон «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае» устанавливает полномочия органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления, предусматривает создание межведомственного координационного совета и определяет порядок оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и отдельным гражданам, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания. По словам Аркадия Непряхина, этот закон направлен на повышение гражданской ответственности, консолидацию общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны.

Илья Шулькин

Также в этом году комитет по государственной политике и местному самоуправлению, в который входят Андрей Колесников и Аркадий Непряхин, инициировал поправки в закон «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края». Аркадий Непряхин пояснил, что ранее страхование народных дружинников и осуществление социальных выплат в случае их гибели или причинения вреда здоровью предусматривались только если дружинники принимали участие в мероприятиях, проводимых полицией или другими правоохранительными органами. Теперь личное страхование и социальные выплаты народным дружинникам на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка будут осуществляться за счёт бюджета Пермского края независимо от того, кто проводит эти мероприятия.

Дарья Эйсфельд

На ноябрьском пленарном заседании депутаты приняли проект постановления «О создании лесопаркового зелёного пояса Перми». По словам Дарьи Эйсфельд, одного из авторов проекта постановления, статус «зелёного щита» сохранит городские леса от уничтожения и улучшит экологию краевой столицы. На участках, которые попадут в границы зелёного пояса, будет запрещено строить опасные объекты, жилые дома, разрабатывать месторождения и создавать объекты переработки древесины. «Наш «зелёный щит» верстался на протяжении продолжительного времени. Отправной точкой послужили изменения в федеральный закон «Об охране окружающей среды», в котором появился новый раздел о лесопарковых зелёных поясах или, иначе говоря, «зелёных щитах». В работе над созданием «щита» приняли участие учёные, экологи, представители общественности, органов местного само­управления и правительства. В результате вокруг Перми получился внушительный массив площадью 36,9 тыс. га. Это значительно больше, чем во многих регионах», — отметила Дарья Эйсфельд.

Андрей Колесников

Также в ноябре депутаты приняли свод поправок к закону «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае», предложенный Дарьей Эйсфельд и Сергеем Клепциным. По словам Дарьи Эйсфельд, они расширили полномочия органов службы занятости субъектов РФ, чтобы те могли предоставлять инвалидам индивидуальную помощь в трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности. Кроме этого депутаты предложили правительству разработать программу Пермского края в сфере содействия и сопровож­дения инвалидов. Туда должны войти мероприятия по стимулированию организаций закупать специальное оборудование и оснащать рабочие места для трудоустройства инвалидов, а также создавать условия для предпринимательской деятельности инвалидов и обучения их новым профессиям.

Аркадий Непряхин в составе группы депутатов разработал поправки к законопроекту об увеличении размера административных штрафов за нарушение правил благоустройства путём размещения нестационарных торговых объектов и торговлю в неустановленных местах. Благодаря этим поправкам между чтениями удалось существенно уменьшить размер штрафов, предусмотренных законопроектом, и установить поэтапное вступление положений закона в силу: с 1 августа 2018 года в центре Перми и с 1 мая 2019 года — на остальной территории края.

Дарья Эйсфельд приняла участие в разработке поправок к закону «Об охране здоровья в Пермском крае», которые предусматривают прямое участие населения в принятии решения о ликвидации либо реорганизации медицинского учреждения. Теперь принять такое решение можно будет только после одобрения его специальной комиссией. Причём контроль — это один из самых доступных инструментов демократии, с помощью которого граждане могут повлиять на качество получаемых ими социальных услуг. Поэтому увеличение возможности использования этого инструмента положительно скажется на пациентах.

Ещё одна социальная проблема, которую собираются решить депутаты, связана со сложностью для простого населения самостоятельно разобраться в законодательстве и определить, на какие меры социальной поддержки они могут претендовать. Дарья Эйсфельд, как член социального комитета, стала одним из авторов пакета поправок к 28 законам Пермской области и Пермского края, регулирующим предоставление государственной социальной помощи, гарантий и мер социальной поддержки. Законы дополнили положениями об использовании единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Эта система будет содержать всю информацию о предоставляемых населению мерах социальной поддержки, услугах, гарантиях, выплатах и компенсациях и предоставлять её гражданам, муниципальным и федеральным органам власти и организациям, предоставляющим социальные услуги. По словам депутата, эта система позволит людям увидеть, какие меры соцподдержки им полагаются, а органам государственной власти — обмениваться информацией и исключить двойное финансирование.

Также с представителями других фракций и общественниками сейчас ведётся работа по созданию «Социального калькулятора». «Мы живём в эпоху цифровых технологий, которые необходимо использовать на благо жителей. Для этого нужно свести весь свод социальной поддержки в единый «Социальный кодекс» и отразить всё на цифровом портале, назвав его «Социальный калькулятор», — пояснила Дарья Эйсфельд. В Пермском крае разработку такого единого социального калькулятора уже заканчивают студенты — активисты ОНФ. Планируется, что, зайдя на портал и введя свой возраст, социальный статус, количество и возраст детей, доход семьи и т. д., каждый гражданин сможет получить информацию о мерах социальной поддержки, которые ему положены.

Илья Шулькин тоже принимает активное участие в деятельности фракции и является членом комитета по бюджету. Например, в ноябре депутаты Законодательного собрания приняли законопроект, разработанный Ильёй Шулькиным в соавторстве с председателем комитета по развитию инфраструктуры Виктором Плюсниным. Они устранили пробел в законодательстве и разрешили Фонду капремонта использовать дополнительные доходы в виде штрафов и пеней, а также средства, формируемые на счетах регоператора, в качестве процентов за использование средств.

Кроме того, в ноябре Илья Шулькин возглавил московский проектный офис «Пермь-300». По словам депутата, сейчас его основная задача состоит в том, чтобы согласовать позиции между правительством Пермского края и правительством Российской Федерации по совместному финансированию инфраструктурных проектов. «У нас 300-летие будет только в 2023 году, и все эти пять лет будет идти подготовка по изменению городского ландшафта и созданию в Перми определённых объектов. Поэтому работа проектного офиса сейчас состоит в подготовке нормативно-правовых актов Пермского края и внесении предложений на федеральный уровень», — сообщил он.

Андрей Колесников, несмотря на то что тоже принимает участие в разработке поправок или законопроектов, считает, что его основная миссия в Законодательном собрании — работать на так называемую иммунную систему парламента и следить, чтобы краевой парламент не принимал «откровенные глупости» или непродуманно не следовал коротким трендам. «На заседаниях рабочих групп и комитетов — вопросы более жёсткие и детальные, и зачастую законопроекты проходят через серьёзную экспертизу со стороны депутатов. Я считаю, что когда в разделе казачества, патриотического воспитания или культурной политики возникают какие-то непродуманные лозунговые вещи, то доброе слово, или, наоборот, критическое замечание, или шутка бывают очень полезны. Поэтому наш парламент на общем фоне парламентской жизни страны имеет здоровый иммунитет и не принимает законы, следующие сиюминутной моде», — пояснил депутат.

Работа с жителями

Также депутаты фракции проводят встречи с населением и помогают решать их проблемы. Приёмные Дарьи Эйсфельд, Андрея Колесникова и Ильи Шулькина, как депутатов, избранных в Законодательное собрание по списку партии, находятся в Перми, а приёмная депутата-одномандатника Аркадия Непряхина — в Чайковском.

Кроме того, специалисты Пермского центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» проводят выездные приёмы граждан в разных городах края, оказывают им юридическую помощь и предлагают пути решения некоторых проблем. Также депутаты проводят выездные приёмы граждан с участием представителей того или иного министерства или ведомства.

«Зачастую жители обращаются не только с проблемой, но и с готовым алгоритмом её решения либо законодательного регулирования. В Пермском крае живут люди с активной гражданской позицией. Кстати, это отмечают и представители других регионов. Поэтому работа с жителями является по-настоящему совместной», — отметила Дарья Эйсфельд.

Планы на 2019 год

Андрей Колесников считает, что депутатам после того, как они принимают какой-либо нормативно-правовой акт, нужно следить за его реализацией и в случае необходимости вносить в него изменения. «Бывает, что не всегда всё идёт по плану: или мы где-то могли не досмотреть, или что-то могло пойти не так в Федерации, или изменились какие-то глобальные вещи, такие как курс доллара, например. Поэтому следующий год для нас — это год работы, реализации планов и их активного сопровождения», — пояснил депутат.

В 2019 году фракция партии «Справедливая Россия» планирует продолжить плодотворную работу на благо населения, заявила председатель фракции Дарья Эйсфельд. «Наши избиратели могут быть уверены, что не останутся без внимания ни социальная, ни коммунальная, ни многие другие значимые сферы общественной жизни. Фракция «Справедливая Россия» получила тысячи наказов во время избирательной кампании. В адрес фракции и адресно на имена депутатов поступают сотни обращений. И эти наказы и обращения являются основой нашей работы», — отметила Дарья Эйсфельд.