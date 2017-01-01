Армен Гарслян: Такой поддержки мы ещё не видели Депутат Законодательного собрания Пермского края — о перспективах промышленности региона и развитии территорий КУБа

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— Армен Гайосович, какие действия властей Пермского края по развитию пермского бизнеса в 2018 году вы бы отметили?

— Пермский край исторически промышленный регион. Поэтому и законодатели, и исполнительная власть определились, что промышленность является ядром развxxxc1ия края. Исходя из этого и были выработаны векторы движения.

В 2018 году очень активно велась работа по представлению и продвижению пермских предприятий на российском и международном рынках. В этом контексте я отмечу участие Пермского края в Российском инвестиционном форуме в Сочи, Межрегиональном экспортном форуме, Пермском инженерно-промышленном форуме, а также организацию торгово-экономических миссий в Китай и ОАЭ. Издаются специальные каталоги, в которых показаны возможности нашей промышленности. Поставлен ярко выраженный акцент на цифровизацию, поддержку развития передовых технологий. На целом ряде предприятий действует программа повышения производительности труда, и с её результатами уже знакомятся даже представители передовых мировых компаний.

Идёт постоянное взаимодействие с Минпромторгом РФ и Минэкономразвития РФ, есть хорошие контакты с Российским экспортным центром. Сегодня в Пермском крае действуют уже восемь специальных инвестиционных контрактов (СПИК): семь региональных и один федеральный. В этом вопросе мы были одним из первых регионов.

— Действительно, специнвестконтракты уже действуют не первый год. Наверное, уже можно оценить результаты: как эта мера влияет на те или иные предприятия, экономику в целом, бюджет региона?

— Решения о тех или иных инвестиционных проектах предприятия, скорее всего, принимали бы и без учёта СПИК. Но когда есть понятная и долгосрочная поддержка со стороны власти, налоговые льготы, которые никто уже не может отменить, — это очень мощный стимул для предприятий.

Сегодня уже шесть инвестпроектов в рамках СПИК выведены на освоение производства. Общий объём инвестиций по СПИК — более 188 млрд руб., объём производства продукции — более 405 млрд руб. В ходе этих проектов создаётся 3,8 тыс. рабочих мест, а рост налоговых поступлений должен составить более 39 млрд руб.

— В этом году СПИК был заключён с ПАО «Метафракс». Без сомнений, это ключевое предприятие не только для Губахи, но и для всего региона. Какие цели ставятся в этом документе?

— Наш СПИК был подписан в феврале в рамках сочинского инвестиционного форума при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Это трёхсторонний документ, подписи под ним поставили губернатор Пермского края, генеральный директор нашего предприятия и глава Губахинского городского округа. Каждая сторона взяла на себя конкретные обязательства.

С нашей стороны — это инвестиционный проект строительства и введения в строй комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» стоимостью более 950 млн евро. Строительство рассчитано на 36 месяцев, со стороны края проект курирует профильный заместитель председателя правительства Алексей Чибисов. Такая вовлечённость очень важна: мы обращаемся к нему по вопросам инфраструктуры, транспорта и т. д. В результате введения производства в строй мы дополнительно откроем более 400 рабочих мест.

— На какой стадии сейчас находится строительство? Укладываетесь ли в сроки, не влияют ли климатические особенности Урала на темпы стройки?

— Стройку ведут профессиональные подрядные организации при участии мирового лицензиара. Сегодняшние методики строительства существенно отличаются от тех, которые применяли ранее. Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы соблюдать сроки и графики. Работы идут активно, по состоянию на начало декабря уже уложено более 27 куб. м конструктивного бетона, смонтировано 1240 т металлоконструкций. Смонтировано 22 единицы крупнотоннажного оборудования общим весом более 1 тыс. т.

Сегодня мы понимаем, что решение заранее заказать и изготовить оборудование длительного цикла производства было правильным. Оно уже полностью готово.

— Помимо 400 рабочих мест, что это даст Губахе, её социальной инфраструктуре?

— Проект гарантирует городу достойное будущее на десятилетия вперёд. Но и сегодня он уже вносит свой вклад в развитие Губахи. Общая численность работающих на площадке — почти 850 человек. Всего в период стройки будет задействовано около 4 тыс. работников, пик строительства придётся на лето 2019 года. Все строители живут здесь, пользуются инфраструктурой, гостиницами, магазинами, ресторанами, стадионами города. Здесь же должна оставаться часть налогов компаний — подрядчиков строительства.

В то же время мы строим в Губахе новое жильё для сотрудников «Метафракса», в том числе будущих работников комплекса АКМ. Недавно сдали два новых дома на 160 квартир — это настоящий праздник для новосёлов. В ближайшей перспективе появится ещё четыре многоэтажки, которые мы сдаём в строй с полным благоустройством придомовой территории: освещением, детскими площадками и т. д.

— Губаха в самом деле представляет собой вполне современный, комфортный и удобный город с развитой инфраструктурой. Но вы являетесь депутатом ещё и от других территорий бывшего КУБа — Кизела и Гремячинска, которые до сих пор не оправились от закрытия шахт в 1990-х годах. Там много социально-экономических проблем, и по отношению к этим территориям применяется термин «депрессивные». Что делается в последнее время, чтобы мы поскорее забыли этот термин?

— Лично я его давно уже забыл и всех призываю применительно к КУБу больше его не использовать. Потому что это некоторое давление, причём не совсем оправданное. Да, Губаха — это отдельный разговор, но Кизел и Гремячинск — территории, по которым у главы региона есть чёткое видение дальнейших действий.

Искренне скажу: такой поддержки применительно к территориям КУБа мы никогда не видели. Никогда не было такого пристального внимания к ним властей. Максим Геннадьевич лично был на территории не раз и не два, и развитие КУБа звучит как первоочередная задача — в расселении ветхого и аварийного жилья, в строительстве дорог, развитии инфраструктуры, благоустройстве.

У нас уже есть серьёзные результаты. Посмотрите, например, на обновлённый стадион «Шахтёр» в Кизеле. Пожалуй, он сегодня лучший в крае, если не считать крупнейшие пермские спортсооружения. Системно решается проблема обманутых дольщиков в Кизеле. На обеспечение их жильём в бюджете 2019 года заложено более 100 млн руб. Идёт масштабный ремонт дорог в Кизеле. Такого покрытия тоже не было никогда, и я думаю, что уже в следующем году мы полностью приведём их в порядок.

После капитального ремонта Дворца культуры в Гремячинске, на который было затрачено 50 млн руб., дворец стал как новый, лучше прежнего.

Отдельный вопрос — благоустройство. Через федеральные программы, инициативное бюджетирование и создание ТОСов обустраиваем детские площадки, ремонтируем скверы и парки, асфальтируем придомовые территории. Появляются бордюры, скамейки, освещение, игровые комплексы — всё это формирует комфорт для горожан. Люди это понимают и активно включаются в работу через ТОСы. Вот только одна цифра: в Кизеле в этом году на такие проекты направили почти 70 млн руб. — беспрецедентная сумма!

В Губахе на благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, социальных учреждений, школ, библиотек, создание спортплощадок направили за год 85 млн руб. В октябре открыли скейт-парк. В ближайшее время здесь появятся Аллея химиков, экстрим-парк, арт-объекты, фонтаны, скверы. Идёт реконструкция парка им. Юрия Гагарина: обустраиваются площадки, пешеходные дорожки, будут уложены газоны и установлено освещение.

— При вашем участии в КУБе реализуется масштабный проект совместно с пермской горбольницей №4, которая присоединила к себе медучреждения КУБа. Помнится, главврач «четвёрки» Андрей Ронзин на первых порах буквально жил там, проводя большую часть рабочей недели в Губахе, Кизеле, Гремячинске. Как продвигается проект, есть ли изменения к лучшему в системе здравоохранения КУБа?

— Да, это был смелый и очень дискуссионный проект. Спасибо губернатору Максиму Решетникову, что поверил в него и поддержал. Больницы городов КУБа теперь являются филиалами пермской ГКБ №4.

Что мы получили на сегодняшний день? Открыты и запущены восемь ФАПов в отдалённых посёлках. Работают новые машины скорой помощи, оснащённые современным медоборудованием. Сделан ремонт поликлиник Кизела и Гремячинска. В больнице Губахи идёт капитальный ремонт инфекционного отделения. Разработаны планы поэтапной реконструкции всех районных больниц. Отремонтированное отделение сестринского ухода в Кизеле теперь не отличить по уровню оснащения от пермской «четвёрки»: скептики, когда видели фото оттуда, пытались утверждать, что это фотомонтаж.

Остаются вопросы, самым сложным из которых является проблема дефицита медицинских кадров. Сейчас по целевому набору в Пермском государственном медуниверситете учатся 38 студентов, которые в дальнейшем поедут работать в медучреждения КУБа. Действует программа «Земский доктор», в рамках которой переезжающие работать в сельскую местность доктора получают выплату в размере 1 млн руб. Трудовые договоры уже заключены с врачами узких специальностей. В новостройках «Метафракса» в Губахе, о которых мы говорили чуть раньше, мы выделили пять квартир для размещения медиков. Ведём переговоры с медуниверситетом по ординатуре для приезжих студентов медвузов, ездим по вузам и выступаем перед студентами, рассказывая о преимуществах работы у нас.

В общем, все вместе ищем возможности для привлечения специалистов в нашу сферу здравоохранения.

— Давайте ещё немного поговорим о политике…

— Давайте, куда ж без неё!

— В 2018 году прошло много избирательных кампаний разного уровня. Весной прошли выборы президента, в сентябре — большие муниципальные выборы. В то же время Гремячинск и Кизел проголосовали за объединение в городские округа. Что даст такая консолидация конкретно этим территориям?

— Что касается прошедших кампаний, то хочу отметить главное: нас поддержали избиратели высокой явкой и голосами, отданными за депутатов от «Единой России». Это говорит о том, что мы работаем, а люди видят результаты нашей работы и доверяют нам. За это я ещё раз благодарю всех избирателей от нашей команды.

Что касается объединения, то это верный процесс, совершенно оправданный. Для жителей единая власть — это один центр принятия решений. Люди точно понимают, кто за всё отвечает в территории и к кому идти с вопросами. Единая власть — это также более ответственный подход к решению проблем и реализации проектов.

Вообще, объединение территорий в КУБе началось ещё в 2012 году. «Первой ласточкой» стала Губаха, и сегодня, спустя более пяти лет, эффективность этой модели всем стала очевидна. Наша задача — участие муниципалитетов в региональных и федеральных программах, работа одной командой на единый результат.

Есть у объединения и экономический смысл. На каждый сэкономленный по управленческим расходам рубль муниципалитет получает ещё один рубль из краевого бюджета. Это стимул для муниципальной власти: всё тщательно взвесить, планировать инвестиции в развитие территорий, а не «проедать» средства.

— Совсем скоро наступит 2019 год. Какие задачи ставите перед собой как депутат и промышленник, и чего бы вы пожелали своим избирателям, землякам в грядущем году?

— Для меня самая главная задача на сегодня — это строительство комплекса АКМ. Сроки сжатые, проект серьёзный, и мы должны сдать его вовремя, чтобы самим поверить, что мы это умеем. Помимо этого, мы ведём ещё целый ряд проектов с не меньшим общим объёмом инвестиций.

В Губахе грядёт большое обновление — новая ледовая арена стоимостью практически 200 млн руб. Открытие её запланировано на первый квартал 2019 года, и я ратую за то, чтобы объект был построен максимально качественно. Двери арены откроются прежде всего для детей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить фонд Елены и Геннадия Тимченко, нашего земляка хоккеиста Евгения Кетова, без которых этот проект не состоялся бы.

В целом же очень хочу, чтобы в нашей жизни царили стабильность и мир. Это главное, что позволит нам жить и развиваться. Поэтому желаю всем мира: на планете, в стране, в наших домах. Пусть царят любовь, взаимопонимание и уверенность в завтрашнем дне.