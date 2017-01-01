Убрать нельзя оставить Какие вещи и документы не стоит хранить в офисе

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В качестве одной из форм налогового контроля главой 14 Налогового кодекса РФ определяется выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ). Её применяют во время выездной налоговой проверки.

Выемка документов и предметов может производиться: 1) если у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены; 2) при отказе проверяемого лица от предоставления запрашиваемых при проведении выездной налоговой проверки документов или непредоставлении их в установленные сроки; 3) при необходимости получения предметов, имеющих отношение к предмету налоговой проверки.

На практике, к сожалению, чаще всего выемку используют для того, чтобы раздобыть дополнительную информацию о налогоплательщике. И, как правило, с привлечением вооружённых людей в масках. Забирают даже ежедневники сотрудников компании, несмотря на то что законного права на это люди, работающие на государство, не имеют.

Обращаю ваше внимание на то, что не допускается производство выемки документов и предметов в ночное время (с 22:00 до 6:00).

Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя.

1. Почтовые сервисы, серверы, бухгалтерские программы, мессенджеры, внутренние локальные программы должны быть защищены не просто паролем, а более серьёзными средствами современной защиты информации.

2. Не храните ежедневники прошлых лет.

3. Помните, что в черновиках может быть информация, которая сыграет против вас. Особое внимание уделите содержанию рабочего места бухгалтера.

4. Архив документов безопаснее всего организовать вне офиса.

5. Не стоит хранить в офисе печати и штампы организаций, не имеющих прямого отношения к вашей хозяйственной деятельности.

6. Регулярно проводите генеральную уборку в офисе (один раз в полгода) и на рабочих местах (один раз в месяц).

7. Внедрите стандарты и проводите профилактику по защите информации.

Если всё же к вам пришли с выемкой, важно не создавать препятствий сотрудникам налогового органа. При этом в обязательном порядке следите и фиксируйте весь процесс на камеру или другие аудио- и видеосредства. Увидели нарушения — пишите замечания в протокол выемки. В дальнейшем будет шанс признать протокол недопустимым доказательством (п. 4 ст. 101 НК РФ и ч. 3 ст. 64 АПК РФ). Не забывайте, что у налогоплательщика есть право обжаловать постановление о производстве выемки и незаконные действия должностных лиц.

Кстати, сегодня, как никогда, пора заняться генеральной уборкой. Конец года. Избавьтесь от хлама.

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