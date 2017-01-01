Прогрессивное стимулирование Ключевые инициативы краевого Законодательного собрания в 2018 году

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В уходящем 2018 году краевой парламент рассмотрел и принял 153 региональных закона и 468 постановлений. Среди главных — бюджет на 2019—2021 годы, законопроекты, предусматривающие адресный подход к налоговым и социальным льготам, актуализацию закона по транспортному налогу, преференции резидентам ТОСЭР и технопарков, масштабные планы по строительству инфраструктуры, а также законы об объединениях муниципалитетов.

Фото: Сергей Федосеев

Примечательно, что эти инициативы не только закреплены на бумаге, но уже приводят к определённым изменениям в экономической, политической и социальной жизни региона. Так, спустя пару месяцев после принятия закона о технопарках в Перми анонсировано появление одного из крупнейших в России технопарков в сфере высоких технологий.

Базис и надстройка

Главным законом, безусловно, стал бюджет Пермского края на предстоящие три года. «Бюджет — это основной управленческий рычаг, это зеркало, которое отражает приоритеты госполитики на региональном уровне, — говорит председатель комитета по бюджету Елена Зырянова. — Правильно выстроенные межбюджетные отношения могут и мотивировать, и стимулировать развитие региона и муниципальных образований».

Региональным властям, несмотря на дефицитность бюджета, удалось не только сохранить, но и увеличить расходы на инвестиционные проекты. В целом 20% расходов бюджета идут на эти цели. В крае предусмотрено строительство новых дорог, школ, больниц, детских садов, ФАПов и других объектов.

Федеральные трансферты, о которых стало известно между чтениями, также решено направить на цели развития. «Планируется, что за счёт дополнительного ресурса, который мы получаем от федерального центра, нашу трёхлетнюю инвестиционную программу мы сможем реализовать быстрее», — поясняет председатель комитета по бюджету заксобрания Елена Зырянова.

Говоря о дефиците, Зырянова отмечает, что финансовая устойчивость нашего бюджета остаётся удовлетворительной. «Мы можем сократить дефицит в процессе исполнения бюджета — за счёт закупок. В этом году экономия от проведения торгов составила почти 2 млрд руб.», — отмечает депутат.

Другой тренд 2018 года — делегирование ряда «бюджетных полномочий» на местный уровень. Было принято решение о передаче функций по распределению межбюджетных трансфертов поселениям на районный уровень. В целом в бюджете 2019 года на поддержку муниципалитетов предусмотрены значительные средства. Так, 9 млрд руб. будет направлено на развитие территорий. И это, по словам председателя комитета по госполитике Александра Бойченко, в полтора раза больше, чем в 2016 году.

Экономика объединения

В 2018 году в Прикамье прошли восемь объединительных процессов, в результате которых в регионе появились новые городские округа. По словам Александра Бойченко, власти на законодательном уровне сформулировали для местных элит стимулы к объединению районов и поселений. «Раньше муниципальные образования беспокоились за выпадающие доходы своих бюджетов, но, когда мы предложили компенсировать эти потери, количество заявок на объединение выросло», — говорит депутат.

Смысл законодательного решения в том, что муниципалитеты после объединения получают дополнительные деньги: на каждый сэкономленный рубль из регионального бюджета выделяется ещё один. Речь идёт об экономии десятков миллионов рублей. «Таким образом, муниципалитеты получают дополнительные деньги на своё развитие», — резюмирует Бойченко. В этом году ряд территорий заявили о готовности к объединению. Сейчас к этому процессу готовятся в Осинском районе.

Льгота как стимул

Главный тренд 2018 года в налоговой политике — переход к адресному предоставлению льгот. Именно поэтому летом заксобрание поддержало инициативу губернатора, предусматривавшую поэтапную отмену льготы по налогу на прибыль для промышленных предприятий. «В Пермском крае долго существовала льгота для всех. Однако, несмотря на то что она действовала в течение нескольких лет, это не стимулировало пермские предприятия к инвестициям», — поясняет председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова. И добавляет, что, отменив безадресные льготы, власти предусмотрели целую серию новых — целевых.

Самым знаковым решением этого года Миролюбова считает закон, предусматривающий налоговые преференции для индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий. Она говорит, что этим документом в Прикамье были созданы законодательные условия для развития промышленности «в новых формах». Иными словами, для цифровизации региональной экономики.

Депутаты Законодательного собрания на выездном заседании. За спиной — испытательный стенд АО «ОДК-Авиадвигатель»

Закон ввёл в нормативную плоскость сами понятия «технопарк в сфере высоких технологий», «управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий» и «резидент технопарка», а также предусмотрел для них налоговые послабления: ставка налога на имущество — 1,1%, налога на прибыль — 13,5% (12,5% в 2018—2020 годах). Также была установлена нулевая ставка налога на имущество для управляющих компаний, которые являются собственниками недвижимости на территории технопарка.

Татьяна Миролюбова говорит, что в Приволжском федеральном округе, который лидирует в стране по этому показателю, существует 42 индустриальных парка. В Пермском крае их пока нет. Однако после принятия закона в Прикамье были зарегистрированы сразу два технопарка, соответствующих ГОСТам, и один из них — «Морион Диджитал» — в числе крупнейших в России (третий по величине). «Сам технопарк является элементом инновационной инфраструктуры, — отмечает Миролюбова. — Приняв закон, мы сформировали для бизнеса некое предложение».

Другое решение, направленное на стимулирование развития экономики, — это поправки к закону о специнвестконтрактах. Если раньше льготы по налогам были предусмотрены только для компаний, реализующих проекты по открытию новых производств, то с этого года под действие закона попали компании, модернизирующие производства. Татьяна Миролюбова говорит, что интерес со стороны бизнеса к этим процессам уже есть.

Наконец, на ноябрьском заседании депутаты в первом чтении внесли дополнительное условие для получения земли в аренду без торгов: такое право теперь есть у резидентов ТОСЭР. «Мы понимаем, что наибольшие затраты всегда приходятся на начало реализации проекта, — говорит Миролюбова. — Получение земельного участка в аренду без торгов — это большой плюс для развития бизнеса».

По словам Татьяны Миролюбовой, в ТОСЭР в Чусовом сегодня работают восемь резидентов и создано 190 рабочих мест. При этом в перспективе планируется организовать ещё 600 рабочих мест. К тому же в ближайшее время ТОСЭР будет создана в Нытве (Мин-

экономразвития РФ подтвердило этот статус).

Наконец, власти актуализировали законопроект о транспортном налоге. Во-первых, они увеличили шкалу мощности автомобилей, во-вторых, ввели дополнительную дифференциацию по возрасту машин. Единогласно депутаты поддержали льготы по транспортному налогу на автомобили мощностью до 125 л. с. включительно для людей пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет). При этом владельцы дорогих и мощных машин будут платить больше.

Социальные гарантии

По традиции 70% расходов бюджета направлены на социальную сферу. Более того, 20% бюджета развития во многом тоже направлены на социальную инфраструктуру.

В частности, Пермский край стал одним из первых регионов в стране, где предусмотрены выплаты за рождение первого ребёнка. Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин поясняет, что чем раньше в семье появится первый ребёнок, тем больше вероятность, что эта семья со временем станет многодетной.

Другое новшество, поддержанное депутатами, — предоставление многодетным семьям альтернативы получения участка земли. Сейчас они могут выбрать — земельный участок или деньги, эквивалентные его стоимости.

Главной новостью года, безусловно, стали пенсионные изменения. И краевые депутаты также одними из первых в стране сохранили существующие льготы для людей предпенсионного возраста. Иными словами, формулировку «люди пенсионного возраста» в региональном законодательстве поменяли на формулировку «женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет», оставив все социальные гарантии, преду-

смотренные ранее для пенсионеров.

Будем строить — будем жить

Общий объём инвестиций в бюджете Пермского края в 2018 и 2019 годах составляет более 20%. А были годы, когда бюджет развития составлял 6—7%, напоминает председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин. И приводит в пример дорожный фонд: в 2016 году в нём было 7 млрд руб., в 2018 году — в полтора раза больше — 12 млрд руб.

В этом году в Пермском крае были начаты и продолжены сразу несколько масштабных строек. Это Восточный обход Перми, вторая очередь моста через Чусовую, обходы Чусового и Куеды, реконструкция трассы Березники — Соликамск и ряд других. Среди планов — строительство ул. Строителей и Северного обхода Перми.

Важно, что сегодня не менее 4 млрд руб. направляется на приведение в нормативное состояние муниципальных дорог.

Виктор Плюснин рассказал также, что исполнительная власть поддержала идею комитета по инфраструктуре о передаче дорог, которые имеют большую транзитную нагрузку, на региональный уровень. Именно так в краевую собственность были переданы дороги на Хохловку, Ильинский — Чёрмоз. «В общей сложности из муниципальной собственности в краевую мы в этом году принимаем 417 км дорог, и эта работа будет продолжена, — рассказывает Плюснин. — По сути, это транзитные магистрали, которые связывают между собой районы края, и муниципалитетам сегодня сложно справиться с их содержанием».

Депутат отмечает, что в сфере строек в здравоохранении основной упор делается на поликлиническое звено. В ближайшее время примут в эксплуатацию Соликамскую детскую поликлинику №9, четыре детских поликлиники строится в Перми. Наконец, объявлен конкурс на строительство поликлиники в Ленинском районе города. Виктор Плюснин добавляет, что за два года в крае было построено больше 70 ФАПов и сельских врачебных амбулаторий.

Помимо этого, в 2018 году введены в строй три детских сада на 438 мест и четыре школы на 2270 мест. До конца года планируется открыть ещё пять дошкольных учреждений.

Отдельно Виктор Плюснин отмечает стартовавшее в этом году комплексное обследование жилых домов в рамках выполнения краевой программы капремонта. Программа изначально была сформирована некорректно, и в ходе выполнения ремонтов выяснялись курьёзные случаи, вплоть до отсутствия многоквартирных домов по указанным адресам.

По 3 тыс. домов из 9 тыс., которые сегодня находятся в программе, уже объявлен конкурс на проведение обследований. «Из уже обследованных домов 5% имеют признаки аварийности, в 5% ремонт просто нецелесообразен, потому что стоимость его слишком высокая, и 20% домов имеют степень износа свыше 70%, — рассказывает Виктор Плюснин. — И когда мы обследуем все дома в 2019 году, мы увидим реальную картину, скорректируем программу и повысим уровень её исполнения».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Считаю, что для краевых парламентариев этот законотворческий год был очень насыщенным и продуктивным. Многие инициативы были реализованы в законы и программы. Эти документы создают базу для развития региона.

Говоря о бюджете на 2019—2021 годы, следует отметить, что, во-первых, мы гарантируем обеспечение финансирования всех расходных полномочий. Стабильность бюджета Пермского края обеспечивается ростом его доходов. Такая тенденция сохраняется и в перспективе. Во-вторых, весомая доля принадлежит бюджету развития.

В этом году активно шёл процесс объединения муниципальных образований. Приняты законы об образовании новых городских округов

в границах соответствующих муниципальных районов. Это федеральный тренд, который поддержан регионами. Основная задача — сделать систему управления на местах эффективной, удобной для населения края. При этом мы постарались сохранить все социальные льготы для жителей сельских территорий.

В 2019 году процесс укрупнения муниципальных образований будет продолжен.

Ряд законов, принятых депутатским корпусом в этом году, направлен на стимулирование органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию территорий.

Для участия населения в решении вопросов местного значения из бюджета Пермского края предусмотрены субсидии. Объём субсидий муниципалитетам в 2019 году составит 18,5 млрд руб.

Впереди 300-летний юбилей Перми. Это важный повод для объединения ресурсов региона и федерального центра, которые могут быть направлены на реализацию социально-культурных проектов. Юбилей создаёт дополнительные точки притяжения для туристов, может привлечь дополнительные инвестиции в развитие Пермского края. На решение в том числе этой задачи работает принятый в этом году заксобранием закон о туризме.

Новый закон о культурной политике определяет ключевые направления, по которым пермская культура будет развиваться в ближайшие годы. Принятый депутатами закон о патриотизме тоже обозначает основные направления движения по воспитанию подрастающего поколения, в том числе и для некоммерческих общественных организаций.