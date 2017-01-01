Владимир Шатров: Мы видим реальный рост инвестиций в регион Депутат краевого Законодательного собрания рассказал об итогах работы над трёхлетним бюджетом и оценил промышленный потенциал Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Алёна Ужегова

— Владимир Борисович, Законодательное собрание завершило работу над бюджетом Пермского края. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то спорные моменты в главном финансовом документе?

— Спорные вопросы не принципиальны, они касаются обсуждения отдельных статей. Каждый депутат представляет конкретный округ, для него важны интересы его избирателей. Поэтому внутренние дискуссии с намерением найти компромисс идут постоянно, и это воспринимается участниками адекватно. От депутата зависит умение убеждать и показывать значимость того или иного решения. Конечно, есть нюансы, когда кто-то чем-то остаётся недоволен.

Принципиально другое — утверждены «Государственные программы Пермского края на 2019—2021 годы», документ, по своему содержанию на 70% социально направленный, и критиковать его нет серьёзных оснований. По всем значимым для людей направлениям программы предусматривают рост. К примеру, бюджет здравоохранения вырастет в 2019 году в целом на 8,8% и составит 136 млрд руб. Речь идёт о принципиальных вещах: повышении доступности и качества медицинской помощи, профилактике и выявлении заболеваний на ранней стадии.

Не менее важно всё, что связано с образованием и молодёжной политикой, — это тоже крупная статья расходов. Регион заинтересован в том, чтобы люди не уезжали, чтобы им было интересно и комфортно здесь жить и работать.

По всем другим направлениям бюджета также определены конкретные цифры, задачи, которые предстоит решать правительству для улучшения жизни людей.

— Удалось ли сохранить бюджет развития?

— Бюджет при всей своей социальной ориентации направлен на реализацию масштабных проектов, нацеленных на процветание региона. Приоритетными остаются строительство и капитальный ремонт дорог (как региональных, так и муниципальных), строительство и ремонт объектов социальной сферы.

Меня, как депутата от Орджоникидзевского района Перми, не может не радовать то, что регион полностью взял на себя финансирование трассы ТР-53, которая предполагает выход через ул. Старцева на ул. Чкалова, что облегчит путь из одного конца города в другой и значительно разгрузит центр. Кроме того, жители Индустриального и Свердловского районов, работающие на наших промышленных предприятиях, смогут быстро добираться до места работы.

Реализация этого проекта была предусмотрена ещё в 2010 году Генеральным планом Перми, оценочная стоимость проектирования и строительства составляет 3,2 млрд руб. Такой масштабный проект городу был не под силу, и осуществление его долго «стопорилось». Теперь край полностью взял на себя финансирование, заложив в бюджете на ближайшую трёхлетку 1015,9 млн руб. (в том числе в 2020 году — 382,7 млн руб., в 2021 году — 633,3 млн руб.). Этот проект для жителей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, безусловно, является прорывным.

Также появилась строка о финансировании строительства лечебного многопрофильного корпуса с родильным отделением на 355 коек, который появится на территории ГБУЗ ПК «Городская больница №6» (бывшей МСЧ №6) по адресу ул. Лобачевского, 26. Оценочная стоимость — 594 188,8 тыс. руб. Разработка проектно-строительной документации намечена на 2019—2020 годы.

И в целом мы видим реальное увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры региона.

Фото: Алёна Ужегова

— На октябрьском заседании парламента во втором чтении были приняты поправки к краевому закону о налогообложении, которые позволяют заключать специнвестконтракты не только на создание новых производств, но и на модернизацию действующих. Что это даст промышленности края?

— Развитие «Уралкалия», «Метафракса», «ЕвроХима», строительство завода «Инкаб» — очень крупные проекты, создающие в регионе рабочие места и обеспечивающие налоговые поступления. Край заинтересован в том, чтобы такие проекты реализовывались.

Законодатели создают условия, позволяющие крупному капиталу заходить в Прикамье и оставаться на его территории, создавать базу для формирования регионального бюджета, чтобы развивались образование, медицина, культура, спорт, социальные программы для малообеспеченных жителей. Без такой поддержки крупный капитал в регион не зайдёт.

Но помимо специнвестконтрактов для проведения модернизации есть целый ряд различных источников средств. Например, Федеральный фонд развития промышленности. Надо отдать должное краевому правительству, которое плотно работает в этом направлении с Минпромторгом РФ.

— Какую долю на вашем предприятии «Искра» составляют расходы на модернизацию?

— Все инвестиции в развитие и модернизацию нам утверждает наш акционер — Роскосмос. Сегодня они составляют 10—15% от объёма продаж.

— Хотелось бы больше?

— Конечно, развитие новых технологий, день завтрашний требуют достаточно серьёзных вложений. Но такие затраты нелегко обосновать. Что-то удаётся, над чем-то приходится долго работать. Это повседневная задача.

— Как чувствует себя региональная машиностроительная промышленность в сегодняшних непростых условиях?

— В машиностроении, на мой взгляд, наблюдается достаточно серьёзный подъём. В первую очередь на таких предприятиях, как «Пермские моторы» и «Авиадвигатель», которые представляют серьёзную базовую отрасль России. Объём заказов, который сформирован под национальные программы создания двигателей ПД-14 и ПД-35, позволяет головным предприятиям привлекать к работе целый ряд производителей Пермского края. Так создаётся база не только на текущий момент, но и на перспективу.

На примере своего предприятия могу сказать, что у нас растёт портфель заказов. Если в 2018 году у нас было заказов на 6,4 млрд руб., то в 2019 году эта сумма составляет 15 млрд руб.

Мы планируем увеличить выпуск продукции и в связи с этим создаём дополнительно ещё 120 рабочих мест, повышаем заработную плату для привлечения профессионалов. Поэтому с начала 2019 года планируем поднять тарифные ставки. Это, естественно, приведёт к росту отчислений НДФЛ в краевой бюджет.

У «Машиностроителя» существенный рост объёмов по гособоронзаказам. Я считаю, что базовое предприятие ОПК «Мотовилиха» решит свои финансовые проблемы: завод должен получить заказы и выйти из кризисной ситуации. Хотя у ряда производителей есть серьёзные проблемы по части развития, в целом ситуация в машиностроении благоприятная.

Исходя из бюджетного послания губернатора, мы видим уверенное развитие промышленности в регионе. Начиная с 2017 года идёт рост промпроизводства (+4,4% по сравнению с 2016 годом). Индекс промпроизводства стабильно положительный, на 1 сентября 2018 года — 1,7% (к аналогичному периоду 2017 года).

В поддержании такой динамики важна роль губернатора и краевого правительства. На днях мы обсуждали задачи поддержки машиностроения в части взаимодействия с крупными предприятиями — потенциальными заказчиками. В этом направлении мы работаем уже больше года с такими компаниями, как «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «ЛУКОЙЛ», «Сибур», «ЕвроХим». Требуется целенаправленная работа властей, чтобы это взаимодействие состоялось.

— Если подвести итоги года, что в работе законодателей вы считаете особо значимым?

— Для меня важно то, что для Орджоникидзевского района удалось решить целый ряд серьёзных задач. Но самое главное — был принят базовый документ, где поставлены вехи на перспективу до 2021 года. Конечно, бюджет ещё будет корректироваться с учётом недавнего указа президента РФ и целевых программ краевой власти, как по задачам развития региона, так и по повышению социальной направленности. Главное — довести суть этого документа до людей, а это очень сложная задача.

Наши избиратели оценивают работу законодателей и власти конкретно. Дорогу сделали — хорошо. Упростили доступ в поликлинику — прекрасно. А когда речь идёт о программе — увесистом многостраничном документе, им далеко не всё понятно. Но эту программу нужно разъяснять, чтобы люди поняли: край развивается, и надо оставаться здесь и работать для достижения общих целей. Это сложная задача, но её надо решать.