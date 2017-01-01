Из-за вас в следующий раз не будет спасена чья-то жизнь Светлана Неволина, координатор поискового отряда «Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край», — об истерии в СМИ вокруг награждения охотников, спасших мальчиков в Пермском районе, безвозмездности и диванных экспертах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В прошлые выходные пропали двое мальчишек — Олег и Руслан. На поиски ребят выехало огромное количество неравнодушных людей. Всё закончилось благополучно, все живы. И вроде бы надо поставить счастливую точку, извлечь урок и развиваться дальше. Но история никак не закончится. Я, как человек, который непосредственно участвовал в поисках мальчиков на месте (была в том ночном зимнем лесу), как модератор круглого стола по поиску пропавших на краевом семейном форуме и как человек, который от начала и до конца участвовал в этой истории «от» и «до», оставлю свой комментарий по поводу всего происходящего.

На поиски собралось огромное количество людей. Наш экипаж приехал в лес в полночь. Здесь уже были снегоходчики, джипперы, квадроциклисты, коммерческие организации, охранные предприятия, туристы, охотники, кинологи, поисковые отряды, правоохранительные органы, службы спасения и представители администрации Пермского района. Народу очень много. Про координацию мы уже говорили — её просто нет, потому что никто не был готов к такому количеству людей. Но это другая история.

В эту пятницу в рамках краевого семейного форума состоялся круглый стол, где мы обсудили взаимодействие на поисках общественности и госструктур. Наше мероприятие было запланировано несколько недель назад. Я старательно готовилась к нему, но после поиска мальчишек решила именно на их примере разобрать, что делать и как быть.

Для участия в круглом столе было решено пригласить Геннадия Ивановича и Геннадия Александровича (оба — Шадрины; охотники, которые нашли мальчиков) как наших героев и непосредственных участников поисков. Конечно, раз необходимо сделать акцент на их неравнодушии, значит, стоит это как-то отметить. Учитывая спонтанность произошедшего, организовать серьёзное награждение было нереально. С министерством социального развития мы договорились вручить мужчинам благодарственные письма и сувенирную продукцию от спонсоров. Более серьёзное поощрение было решено сделать позднее.

И началось. Наши герои по доброте душевной поделились с вышедшим на них представителем СМИ, что им подарили. Сделали акцент, что не ради благодарностей и наград спасали мальчиков, а ради самого спасения мальчишек. Каждый человек повёл бы себя так же.

Но СМИ преподнесли всё в ином контексте. Они не подумали о чувствах охотников и о тех, кто от чистого сердца захотел выделить героев и преподнести их поступок как пример для других. Видимо хайпануть и перевернуть всё с ног на голову решили те, кому совершенно наплевать на эмоции и добрые дела. Главное ведь рейтинг, да? Вместо позитивной ноты давайте добавим сюда депрессивности и негативного настроя, создадим угнетающую атмосферу вокруг доброго дела. Пусть те, кто когда-либо захочет помогать другим, почитает и скажет: «Да ну, нафиг надо».

Больше всего поразила реакция людей, кто, не разобравшись в ситуации, решил высказаться. Я понимаю, что сидеть на диване и делать выводы из одной-двух статей — очень просто. Но вы попробуйте разобраться, понять и хотя бы просто по-человечески вникнуть. Вас там не было, вы свои выводы делаете из необоснованных статей. Вы просто облили грязью всё светлое и хорошее, что делается другими.

Мы на протяжении долгого времени выстраиваем «мост» между обществом и органами власти в вопросах взаимодействия на поисках пропавших. Шаг за шагом, по чуть-чуть, порой через непонимание, но мы движемся вперёд.

В этом году нам выделили площадку для круглого стола. На мероприятие пришли представители госструктур, правоохранители, наши коллеги из отрядов. Мы поговорили обо всём очень открыто и честно, задели острые «углы», подняли наболевшие вопросы. У нас получается выходить на конструктивный диалог с властью, у нас получается налаживать взаимоотношения, слышать друг друга, думать о будущем. И что теперь?

Разочарований много. Надеюсь, что, прочитав это, вы хотя бы подумаете и не станете больше беспокоить охотников своими интервью и вопросами. Им это надо? Люди в следующий раз сто раз подумают, прежде чем делать доброе дело после такой подачи. И, возможно, из-за вашего стремления поднять рейтинги не будет спасена чья-то жизнь.